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  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7692/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7692/90
  • Packaging photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7692/90
  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7692/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7692/90
  • Packaging photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7692/90

Obustavljeno

Pure EssentialsAparat za kafu

HD7692/90

Savršen espreso pritiskom na jedno dugme

Ovaj sofisticirani aparat za kafu kombinuje izvanredni kvalitet arome sa odličnim dizajnom. Funkcija za kontrolu jačine omogućava vam da uvek pripremite filter kafu po svom ukusu, a izolovani bokal duže održava kafu svežom i vrućom.

Pogledajte sve prednosti

My Aroma Control za personalizovano podešavanje jačine

Savršen espreso pritiskom na jedno dugme

  • Sa termosom

  • Proizvedeno u Nemačkoj

  • Crna

1400 W

1400 W

Pumpa velike brzine u Philips aparatu za kafu brže priprema kafu uz optimalnu aromu.

Funkcija za izbor jačine omogućava prilagođavanje jačine kafe

Podesite jačinu kafe, od blage, preko srednje do intenzivne.

Indikator za uklanjanje kamenca

Philips aparat za kafu vas podseća kada je potrebno da uklonite kamenac iz aparata. Redovno uklanjanje kamenca garantuje najbolji ukus kafe sprečava prodiranje kamenca iz vode sa česme.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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