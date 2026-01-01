ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

Registracija garancije

Sve serije

  • Jednostavno uživajte u kafi
  • Jednostavno uživajte u kafi

Obustavljeno

SENSEO® OriginalAparat za kafu koji koristi pločice

HD7812/50

Jednostavno uživajte u kafi

Odlična kafa pritiskom na jedno dugme! SENSEO® Original aparat za kafu jednostavan je za korišćenje u kombinaciji sa specijalno razvijenim SENSEO® pločicama.

Pogledajte sve prednosti

uz aparat SENSEO® Original koji koristi pločice

Jednostavno uživajte u kafi

  • 2 kafe odjednom

  • Srebrna

Jedini aparat za kafu koji koristi pločice i može istovremeno da skuva dve šolje kafe

Jedini aparat za kafu koji koristi pločice i može istovremeno da skuva dve šolje kafe

Pripremite 1 ili 2 šolje veoma ukusne SENSEO® kafe za manje od jednog minuta.

Automatsko isključivanje nakon 60 minuta radi uštede energije

Automatsko isključivanje nakon 60 minuta radi uštede energije

SENSEO® aparat za kafu se automatski isključuje nakon 60 minuta, što vam omogućava da uštedite energiju.

Veoma ukusni sloj pene na kafi, kao dokaz SENSEO® kvaliteta

Veoma ukusni sloj pene na kafi, kao dokaz SENSEO® kvaliteta

Fini SENSEO® izbor kafe i jedinstveni SENSEO® sistem za kuvanje garantuju da ćete u savršenoj šolji kafe uvek imati bogati i veoma ukusni sloj pene – dokaz vrhunskog ukusa i kvaliteta.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana