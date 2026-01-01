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HD7812/50
Jednostavno uživajte u kafi
Odlična kafa pritiskom na jedno dugme! SENSEO® Original aparat za kafu jednostavan je za korišćenje u kombinaciji sa specijalno razvijenim SENSEO® pločicama.
2 kafe odjednom
Srebrna
Pripremite 1 ili 2 šolje veoma ukusne SENSEO® kafe za manje od jednog minuta.
SENSEO® aparat za kafu se automatski isključuje nakon 60 minuta, što vam omogućava da uštedite energiju.
Fini SENSEO® izbor kafe i jedinstveni SENSEO® sistem za kuvanje garantuju da ćete u savršenoj šolji kafe uvek imati bogati i veoma ukusni sloj pene – dokaz vrhunskog ukusa i kvaliteta.
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