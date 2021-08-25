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Sve serije

  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan

Obustavljeno

Philips Saeco PoemiaRučni aparat za pripremu espresa

HD8323/39

4.5
| (12) Komentari | 91% preporučuje ovaj proizvod
Autentičan italijanski espreso svaki dan
Saeco ručni aparat za espreso entuzijastima za tradicionalni način pripreme pruža sve što je potrebno za savršen espreso svaki dan. Patentirani filter pod pritiskom za krem garantuje postojani, ukusan krem prilikom svake upotrebe.
Pogledajte sve prednosti

Sa filterom pod pritiskom za kremu

Autentičan italijanski espreso svaki dan

  • Klasični dodatak za penu od mleka

  • Crna

Pogodno za mlevenu kafu i tablete

Pogodno za mlevenu kafu i tablete

Radi vašeg komfora možete birati između mlevene kafe i tableta

Dugotrajni vrhunski materijali

Dugotrajni vrhunski materijali

Kućište Saeco ručnog aparata za pripremu espresa izrađeno je od visokokvalitetnog i trajnog materijala.

Ergonomija za svakodnevni rad

Ergonomija za svakodnevni rad

Punjenje mlevene kafe u prahu ili vode, pražnjenje filtera ili posude za sakupljanje tečnosti. Svi odeljci su direktno dostupni radi maksimalnog komfora.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.5

od 5

12

Komentari

91%

preporučuje ovaj proizvod

2
1

25/08/2021

България

България

Страхотен продукт

Кафе машината е изключително надеждна и добра за цената за която я закупих. Купих я през Август 2014 и до момента работи безотказно, вече 7 години. Наистина за толкова години вече има някой забележкие вече бръмчи леко по силно, но не смятам, че е чаааак толкова силно, както казват някои. За годините си е невероятна. Външно е неразличима от нова. Прилагам и снимка! Препоръчах машинта на много приятели и те всички са доволни.

Prednosti

Страхотно кафе, благодарение на крема диска; Невероятно рентабилен продукт; Качествен корпус; Много добре измислена ваничка за оттичане, без оливане при изхвърляне.

Mane

С времето може кафето да започне да излиза ако бъде препълнено и прекалено натъпкано в цедката, също така малко по-силно започва да бръмчи.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Poemia HD8323/39 Ръчна кафемашина

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Poemia HD8323/39 Ръчна кафемашина

19/05/2017

България

България

отлични характеристики

Лесна за ползване и почистване.Отличен продукт цена и качество.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Poemia HD8323/39 Ръчна кафемашина

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Poemia HD8323/39 Ръчна кафемашина

25/03/2016

България

България

Изкючителна кафемашина!!!!

Прави невероятно кафе и благодарение на крема диска дори и от най-лошото кафе, изважда огромен каймак.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Poemia HD8323/39 Ръчна кафемашина

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Poemia HD8323/39 Ръчна кафемашина

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  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana