2 godine garancije
Obustavljeno
Klasični dodatak za penu od mleka
Crna
Radi vašeg komfora možete birati između mlevene kafe i tableta
Kućište Saeco ručnog aparata za pripremu espresa izrađeno je od visokokvalitetnog i trajnog materijala.
Punjenje mlevene kafe u prahu ili vode, pražnjenje filtera ili posude za sakupljanje tečnosti. Svi odeljci su direktno dostupni radi maksimalnog komfora.
4.5
od 5
12
Komentari
91%
preporučuje ovaj proizvod
Puf88
25/08/2021
България
Страхотен продукт
Кафе машината е изключително надеждна и добра за цената за която я закупих. Купих я през Август 2014 и до момента работи безотказно, вече 7 години. Наистина за толкова години вече има някой забележкие вече бръмчи леко по силно, но не смятам, че е чаааак толкова силно, както казват някои. За годините си е невероятна. Външно е неразличима от нова. Прилагам и снимка! Препоръчах машинта на много приятели и те всички са доволни.
Prednosti
Страхотно кафе, благодарение на крема диска; Невероятно рентабилен продукт; Качествен корпус; Много добре измислена ваничка за оттичане, без оливане при изхвърляне.
Mane
С времето може кафето да започне да излиза ако бъде препълнено и прекалено натъпкано в цедката, също така малко по-силно започва да бръмчи.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Poemia HD8323/39 Ръчна кафемашина
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Poemia HD8323/39 Ръчна кафемашина
risti4a
19/05/2017
България
отлични характеристики
Лесна за ползване и почистване.Отличен продукт цена и качество.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Poemia HD8323/39 Ръчна кафемашина
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Poemia HD8323/39 Ръчна кафемашина
Pufi
25/03/2016
България
Изкючителна кафемашина!!!!
Прави невероятно кафе и благодарение на крема диска дори и от най-лошото кафе, изважда огромен каймак.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Poemia HD8323/39 Ръчна кафемашина
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Poemia HD8323/39 Ръчна кафемашина