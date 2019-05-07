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  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan

Obustavljeno

Philips Saeco PoemiaRučni aparat za pripremu espresa

HD8327/09

3.1

| (8) Komentari

Autentičan italijanski espreso svaki dan

Saeco ručni aparat za espreso entuzijastima za tradicionalni način pripreme pruža sve što je potrebno za savršen espreso svaki dan. Patentirani filter pod pritiskom za krem garantuje postojani, ukusan krem prilikom svake upotrebe.

Pogledajte sve prednosti

Sa filterom pod pritiskom za kremu

Autentičan italijanski espreso svaki dan

  • Klasični dod. za pravlj. pene od mleka

  • Nerđajući čelik

Držač filtera za krem pod pritiskom

Držač filtera za krem pod pritiskom

Ovaj specijalan filter za krem garantuje postojani i ukusan krem bez obzira na to koju mešavinu kafe izaberete.

Pogodno za mlevenu kafu i tablete

Pogodno za mlevenu kafu i tablete

Radi vašeg komfora možete birati između mlevene kafe i tableta

Pumpa od 15 bara

Pumpa od 15 bara

Visok pritisak osigurava da čitava aroma mlevene kafe uvek bude u potpunosti izdvojena

Tehničke specifikacije

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Komentari

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3.1

od 5

8

Komentari

2

07/05/2019

România

România

Foarte multumita

Recomand acest produs cu incredere , foarte practic , foarte bun

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Poemia HD8327/99 Espressor manual

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Poemia HD8327/99 Espressor manual

28/03/2013

Polska

Polska

Świetny ekspres pod warunkiem, że przestrzega się zaleceń producenta i nie stosuje się żadnej 'partyzantki"

Doskonały ekspres do domu, parzy doskonałą kawę (w zależności od upodobań i zastosowania odpowiedniego ulubionego gatunku). Przestrzegając zaleceń producenta, dokładnego czyszczenia, prawidłowego montowania zbiornika na wodę i jak najrzadszego jego wyjmowania - nie ma żadnych problemów! Rada: dolewać częściej mniejszą ilość wody już przefiltrowanej np. za pomocą Brity do zbiornika, żeby zawsze była świeża ale bez jego ciągłego wyjmowania . Nie będzie przeciekał nic a nic! (chyba, że jest fabryczna wada od nowości). Zbiornik wyjmować wyłącznie do mycia np. raz na miesiąc. Podobnie z dyszą pary, przepłukać wrzątkiem zaraz po spienieniu mleka i później jeszcze umyć - bez problemów! Mój ekspres już po gwarancji od dawna i ani raz w serwisie. POLECAM!!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Ręczny ekspres do kawy Poemia HD8327/09

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Ręczny ekspres do kawy Poemia HD8327/09

28/03/2013

Polska

Polska

Świetny ekspres pod warunkiem, że przestrzega się zaleceń producenta i nie stosuje się żadnej 'partyzantki"

Doskonały ekspres do domu, parzy doskonałą kawę (w zależności od upodobań i zastosowania odpowiedniego ulubionego gatunku). Przestrzegając zaleceń producenta, dokładnego czyszczenia, prawidłowego montowania zbiornika na wodę i jak najrzadszego jego wyjmowania - nie ma żadnych problemów! Rada: dolewać częściej mniejszą ilość wody już przefiltrowanej np. za pomocą Brity do zbiornika, żeby zawsze była świeża ale bez jego ciągłego wyjmowania . Nie będzie przeciekał nic a nic! (chyba, że jest fabryczna wada od nowości). Zbiornik wyjmować wyłącznie do mycia np. raz na miesiąc. Podobnie z dyszą pary, przepłukać wrzątkiem zaraz po spienieniu mleka i później jeszcze umyć - bez problemów! Mój ekspres już po gwarancji od dawna i ani raz w serwisie. POLECAM!!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Ręczny ekspres do kawy Poemia HD8327/09

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Ręczny ekspres do kawy Poemia HD8327/09

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  • Povrat u roku od 30 dana