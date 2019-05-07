Obustavljeno
HD8327/09
Autentičan italijanski espreso svaki dan
Saeco ručni aparat za espreso entuzijastima za tradicionalni način pripreme pruža sve što je potrebno za savršen espreso svaki dan. Patentirani filter pod pritiskom za krem garantuje postojani, ukusan krem prilikom svake upotrebe.
Klasični dod. za pravlj. pene od mleka
Nerđajući čelik
Ovaj specijalan filter za krem garantuje postojani i ukusan krem bez obzira na to koju mešavinu kafe izaberete.
Radi vašeg komfora možete birati između mlevene kafe i tableta
Visok pritisak osigurava da čitava aroma mlevene kafe uvek bude u potpunosti izdvojena
3.1
od 5
8
Komentari
Farcutiu
07/05/2019
România
Foarte multumita
Recomand acest produs cu incredere , foarte practic , foarte bun
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Poemia HD8327/99 Espressor manual
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Poemia HD8327/99 Espressor manual
Dexter
28/03/2013
Polska
Świetny ekspres pod warunkiem, że przestrzega się zaleceń producenta i nie stosuje się żadnej 'partyzantki"
Doskonały ekspres do domu, parzy doskonałą kawę (w zależności od upodobań i zastosowania odpowiedniego ulubionego gatunku). Przestrzegając zaleceń producenta, dokładnego czyszczenia, prawidłowego montowania zbiornika na wodę i jak najrzadszego jego wyjmowania - nie ma żadnych problemów! Rada: dolewać częściej mniejszą ilość wody już przefiltrowanej np. za pomocą Brity do zbiornika, żeby zawsze była świeża ale bez jego ciągłego wyjmowania . Nie będzie przeciekał nic a nic! (chyba, że jest fabryczna wada od nowości). Zbiornik wyjmować wyłącznie do mycia np. raz na miesiąc. Podobnie z dyszą pary, przepłukać wrzątkiem zaraz po spienieniu mleka i później jeszcze umyć - bez problemów! Mój ekspres już po gwarancji od dawna i ani raz w serwisie. POLECAM!!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Ręczny ekspres do kawy Poemia HD8327/09
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Ręczny ekspres do kawy Poemia HD8327/09
Lazer
28/03/2013
Polska
Świetny ekspres pod warunkiem, że przestrzega się zaleceń producenta i nie stosuje się żadnej 'partyzantki"
Doskonały ekspres do domu, parzy doskonałą kawę (w zależności od upodobań i zastosowania odpowiedniego ulubionego gatunku). Przestrzegając zaleceń producenta, dokładnego czyszczenia, prawidłowego montowania zbiornika na wodę i jak najrzadszego jego wyjmowania - nie ma żadnych problemów! Rada: dolewać częściej mniejszą ilość wody już przefiltrowanej np. za pomocą Brity do zbiornika, żeby zawsze była świeża ale bez jego ciągłego wyjmowania . Nie będzie przeciekał nic a nic! (chyba, że jest fabryczna wada od nowości). Zbiornik wyjmować wyłącznie do mycia np. raz na miesiąc. Podobnie z dyszą pary, przepłukać wrzątkiem zaraz po spienieniu mleka i później jeszcze umyć - bez problemów! Mój ekspres już po gwarancji od dawna i ani raz w serwisie. POLECAM!!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Ręczny ekspres do kawy Poemia HD8327/09
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Ręczny ekspres do kawy Poemia HD8327/09