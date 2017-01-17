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Sve serije

  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan

Obustavljeno

Philips Saeco PoemiaRučni aparat za pripremu espresa

HD8423/19

4.5
| (31) Komentari | 86% preporučuje ovaj proizvod
Autentičan italijanski espreso svaki dan
Saeco ručni aparat za espreso entuzijastima za tradicionalni način pripreme pruža sve što je potrebno za savršen espreso svaki dan. Patentirani filter pod pritiskom za krem garantuje postojani, ukusan krem prilikom svake upotrebe.
Pogledajte sve prednosti

Sa filterom pod pritiskom za krem

Autentičan italijanski espreso svaki dan

  • Klasični dodatak za penu od mleka

  • Crna

Pogodno za mlevenu kafu i tablete

Pogodno za mlevenu kafu i tablete

Radi vašeg komfora možete birati između mlevene kafe i tableta

Ergonomija za svakodnevni rad

Ergonomija za svakodnevni rad

Punjenje mlevene kafe u prahu ili vode, pražnjenje filtera ili posude za sakupljanje tečnosti. Svi odeljci su direktno dostupni radi maksimalnog komfora.

Ukusna pena od mleka zahvaljujući klasičnom dodatku za pravljenje pene od mleka

Ukusna pena od mleka zahvaljujući klasičnom dodatku za pravljenje pene od mleka

Ovaj Saeco aparat za pripremu espresa isporučuje se s klasičnim dodatkom za pravljenje pene od mleka koji bariste nazivaju panarelom (ital. pannarello). On stvara paru i potopljen je u mleko radi pripreme predivne pene od mleka. Oslobodite baristu u sebi pripremanjem ukusnih specijaliteta sa mlekom na tradicionalni način!

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.5

od 5

31

Komentari

86%

preporučuje ovaj proizvod

17/01/2017

Hrvatska

Hrvatska

Dobar i praktičan proizvod

Kako sam započeo sa korištenjem Saeco Poemia ručnog aparata za kafu, mogu reći da sam zaista zadovoljan izvedbom i kvalitetom uređaja, a ponajviše sa dobrom kafom koju napravim pomoću njega. Malen a moćan, kompaktan i prilagodljiv i za male prostore. Uz to, pored standardne mljevene kafe mogu se koristiti i kapsule za pripremanje iste. To je svakako veliki plus za one koji žele da mijenjaju arome kafe. Također za sve ljubitelje machiatta i capucina tu je i nastavak za grijanje mlijeka i stvaranje pjene pa je užitak ispijanja kafe time veći. A uz to, vodena para odnosno vruća voda koju ovaj nastavak omogućava je da se može dobiti vruća voda za tren, za recimo potrebe pripreme čaja ili zagrijavanja nekog napitka. Održavanje aparata je jednostavno i nema brige jesam li ga zaboravio isključiti. Strujna sklopka se sama isključi nakon kratkog vremena. Zato je moja preporuka za sve one koji razmišljaju o kupnji kafe aparata a imaju dilemu, Saeco Poemia je pravi izbor.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Poemia HD8423/19 Ručni aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Poemia HD8423/19 Ručni aparat za espresso

20/09/2016

Hrvatska

Hrvatska

Odlican,bolji i od skupljih uredjaja,drugih proizvodjaca!

Odlican aparat za espresso,cijenovno prihvatljiv,pravi odlicne crem caffe,skoro bez obzira na marku i vrstu kave! Uvijek napravi 'prst' debelu kremu,sto mi je najvaznije,jedino mala mana na koju treba pripaziti je,redovito ciscenje od kamenca,kao sto i proizvodjac preporucuje,jednom u mjesec-dva dana! Sve pohvale servisnoj mrezi,kontaktima,sveukupno phillipsu za odnose sa kupcima! Cista 5!..bravo! A uz to 2+3 god garancije,prilikom registracije! Druge razvikanije marke bi mogle uciti od Vas! Toliko sam zadovoljan da sam kupio jos jedan,a promijenio sam ih 10-15!Pametnom dosta!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Poemia HD8423/19 Ručni aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Poemia HD8423/19 Ručni aparat za espresso

24/10/2017

Slovenija

Slovenija

Odličen izdelek za ta denar

Ob pravilni uporabi in uporabi prave kave (za espresso) je kava odlična. Enostaven za uporabo, praktičen, majhen. Slabost je gumb za vklop in izklop na zadnji strani ter malo maneverskega prostora za uporabo penilca mleka. Drugače pa za ta denar je aparat več kot odličen. Priporočam nakup!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Poemia HD8423/19 Ročni espresso kavni aparat

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Poemia HD8423/19 Ročni espresso kavni aparat

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