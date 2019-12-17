2 godine garancije
Obustavljeno
Klasični dodatak za penu od mleka
Nerđajući čelik / crna
Radi vašeg komfora možete birati između mlevene kafe i tableta
Kućište Saeco ručnog aparata za pripremu espresa izrađeno je od visokokvalitetnog i trajnog materijala.
Punjenje mlevene kafe u prahu ili vode, pražnjenje filtera ili posude za sakupljanje tečnosti. Svi odeljci su direktno dostupni radi maksimalnog komfora.
4.7
od 5
24
Komentari
95%
preporučuje ovaj proizvod
Kocci
17/12/2019
Hrvatska
Vrhunski espresso aparat za malo novca
Odličan aparat za espresso kavu. Lijepog izgleda, ne kvari se. Izdržljiv i vrlo jednostavan za korištenje.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Poemia HD8425/19 Ručni aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Poemia HD8425/19 Ručni aparat za espresso
Backo0oo
04/01/2021
България
Чудесна машина за ежедневна употреба
Ползвам машината по предназначение и не я почиствам маниакално. След 5 години употреба - все още работи без затруднения и нужда от поддръжка/сервиз
Prednosti
Здрава и качествена, прави хубаво кафе
Mane
Не е автоматизирана по никакъв начин
Ova recenzija je napisana za Poemia HD8425/19 Ръчна кафемашина
Ova recenzija je napisana za Poemia HD8425/19 Ръчна кафемашина
Енито
19/06/2020
България
Продукта е прекрасен
Кафемашината е страхотна. Препоръчвам я за всеки дом!
Prednosti
Бързо загрява
Mane
-
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Poemia HD8425/19 Ръчна кафемашина
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Poemia HD8425/19 Ръчна кафемашина