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  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan

Obustavljeno

Saeco PoemiaRučni aparat za pripremu espresa

HD8425/19

4.7
| (24) Komentari | 95% preporučuje ovaj proizvod
Autentičan italijanski espreso svaki dan
Saeco ručni aparat za espreso entuzijastima za tradicionalni način pripreme pruža sve što je potrebno za savršen espreso svaki dan. Patentirani filter pod pritiskom za krem garantuje postojani, ukusan krem prilikom svake upotrebe.
Pogledajte sve prednosti

Sa filterom pod pritiskom za krem

Autentičan italijanski espreso svaki dan

  • Klasični dodatak za penu od mleka

  • Nerđajući čelik / crna

Pogodno za mlevenu kafu i tablete

Pogodno za mlevenu kafu i tablete

Radi vašeg komfora možete birati između mlevene kafe i tableta

Dugotrajni vrhunski materijali

Dugotrajni vrhunski materijali

Kućište Saeco ručnog aparata za pripremu espresa izrađeno je od visokokvalitetnog i trajnog materijala.

Ergonomija za svakodnevni rad

Ergonomija za svakodnevni rad

Punjenje mlevene kafe u prahu ili vode, pražnjenje filtera ili posude za sakupljanje tečnosti. Svi odeljci su direktno dostupni radi maksimalnog komfora.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.7

od 5

24

Komentari

95%

preporučuje ovaj proizvod

3
2

17/12/2019

Hrvatska

Hrvatska

Vrhunski espresso aparat za malo novca

Odličan aparat za espresso kavu. Lijepog izgleda, ne kvari se. Izdržljiv i vrlo jednostavan za korištenje.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Poemia HD8425/19 Ručni aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Poemia HD8425/19 Ručni aparat za espresso

04/01/2021

България

България

Чудесна машина за ежедневна употреба

Ползвам машината по предназначение и не я почиствам маниакално. След 5 години употреба - все още работи без затруднения и нужда от поддръжка/сервиз

Prednosti

Здрава и качествена, прави хубаво кафе

Mane

Не е автоматизирана по никакъв начин

Ova recenzija je napisana za Poemia HD8425/19 Ръчна кафемашина

Ova recenzija je napisana za Poemia HD8425/19 Ръчна кафемашина

19/06/2020

България

България

Продукта е прекрасен

Кафемашината е страхотна. Препоръчвам я за всеки дом!

Prednosti

Бързо загрява

Mane

-

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Poemia HD8425/19 Ръчна кафемашина

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Poemia HD8425/19 Ръчна кафемашина

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