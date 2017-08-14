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Sve serije

  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan
  • Autentičan italijanski espreso svaki dan

Obustavljeno

Philips Saeco PoemiaRučni aparat za pripremu espresa

HD8427/19

4.6
| (5) Komentari | 80% preporučuje ovaj proizvod
Autentičan italijanski espreso svaki dan
Saeco Poemia entuzijastima za tradicionalni način pripreme pruža sve što je potrebno za savršen espreso svaki dan. Patentirani filter pod pritiskom za krem garantuje postojani, ukusan krem prilikom svake upotrebe.
Pogledajte sve prednosti

sa filterom pod pritiskom za kremu

Autentičan italijanski espreso svaki dan

  • Klasični dodatak za penu od mleka

  • Nerđajući čelik

Pogodno za mlevenu kafu i tablete

Pogodno za mlevenu kafu i tablete

Radi vašeg komfora možete birati između mlevene kafe i tableta

Ergonomija za svakodnevni rad

Ergonomija za svakodnevni rad

Punjenje mlevene kafe u prahu ili vode, pražnjenje filtera ili posude za sakupljanje tečnosti. Svi odeljci su direktno dostupni radi maksimalnog komfora.

Ukusna pena od mleka zahvaljujući klasičnom dodatku za pravljenje pene od mleka

Ukusna pena od mleka zahvaljujući klasičnom dodatku za pravljenje pene od mleka

Ovaj Saeco aparat za pripremu espresa isporučuje se s klasičnim dodatkom za pravljenje pene od mleka koji bariste nazivaju panarelom (ital. pannarello). On stvara paru i potopljen je u mleko radi pripreme predivne pene od mleka. Oslobodite baristu u sebi pripremanjem ukusnih specijaliteta sa mlekom na tradicionalni način!

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.6

od 5

5

Komentari

80%

preporučuje ovaj proizvod

4
2
1

14/08/2017

Slovenija

Slovenija

Kuha odlično kavo

Aparat se zelo hitro segreje na delovno temperaturo, tako omogoča kuhanje več kav zaporedoma. naredi krasno peno. Edino kar me moti je malo oteženo čiščenje ročke, pri uporabi kave za dve skodelici, je precej stisnjena.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Poemia HD8427/19 Ročni espresso kavni aparat

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Poemia HD8427/19 Ročni espresso kavni aparat

05/06/2019

България

България

Перфектно кафемашина

Превъзходно кафе си приготвям доста години повече от 6.,7.!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина

22/02/2018

България

България

за един добър ден

сутрините с тази кафе машина са страхотни, кафето е отлично и настроението за целия ден е положително

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина

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  • Povrat u roku od 30 dana