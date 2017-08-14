2 godine garancije
Obustavljeno
Klasični dodatak za penu od mleka
Nerđajući čelik
Radi vašeg komfora možete birati između mlevene kafe i tableta
Punjenje mlevene kafe u prahu ili vode, pražnjenje filtera ili posude za sakupljanje tečnosti. Svi odeljci su direktno dostupni radi maksimalnog komfora.
Ovaj Saeco aparat za pripremu espresa isporučuje se s klasičnim dodatkom za pravljenje pene od mleka koji bariste nazivaju panarelom (ital. pannarello). On stvara paru i potopljen je u mleko radi pripreme predivne pene od mleka. Oslobodite baristu u sebi pripremanjem ukusnih specijaliteta sa mlekom na tradicionalni način!
4.6
od 5
5
Komentari
80%
preporučuje ovaj proizvod
april10
14/08/2017
Slovenija
Kuha odlično kavo
Aparat se zelo hitro segreje na delovno temperaturo, tako omogoča kuhanje več kav zaporedoma. naredi krasno peno. Edino kar me moti je malo oteženo čiščenje ročke, pri uporabi kave za dve skodelici, je precej stisnjena.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Poemia HD8427/19 Ročni espresso kavni aparat
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Poemia HD8427/19 Ročni espresso kavni aparat
Мимоза
05/06/2019
България
Перфектно кафемашина
Превъзходно кафе си приготвям доста години повече от 6.,7.!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина
анелия
22/02/2018
България
за един добър ден
сутрините с тази кафе машина са страхотни, кафето е отлично и настроението за целия ден е положително
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина