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  • Postojane performanse, šoljicu za šoljicom
  • Postojane performanse, šoljicu za šoljicom
  • Postojane performanse, šoljicu za šoljicom
  • Postojane performanse, šoljicu za šoljicom
  • Postojane performanse, šoljicu za šoljicom
  • Postojane performanse, šoljicu za šoljicom
  • Postojane performanse, šoljicu za šoljicom
  • Postojane performanse, šoljicu za šoljicom
  • Postojane performanse, šoljicu za šoljicom
  • Postojane performanse, šoljicu za šoljicom
  • Postojane performanse, šoljicu za šoljicom
  • Postojane performanse, šoljicu za šoljicom
  • Postojane performanse, šoljicu za šoljicom
  • Postojane performanse, šoljicu za šoljicom

Obustavljeno

Saeco RoyalSuper-automatski aparat za pripremu espresa

HD8920/09

Postojane performanse, šoljicu za šoljicom

Samo Saeco Royal Gran Crema je uvek spreman za pripremu željene vrste kafe i specijaliteta sa mlekom kod kuće i u kancelariji kako biste uživali tokom čitavog dana

Pogledajte sve prednosti

Sa posudama velikog kapaciteta

Postojane performanse, šoljicu za šoljicom

  • Automatski dodatak za penu od mleka

  • Crna

Kafa bez čekanja zahvaljujući bojleru za brzo zagrevanje

Kafa bez čekanja zahvaljujući bojleru za brzo zagrevanje

Saeco tehnologija bojlera za brzo zagrevanje osigurava da vaš aparat uvek bude spreman. Sada više nije potrebno da čekate između kuvanja dva espresa, već možete da pripremate kafu za kafom.

Sačuvajte omiljene postavke za pripremu kafe

Sačuvajte omiljene postavke za pripremu kafe

Uvek ćete dobiti savršenu šoljicu espresa skuvanog samo za vas i u skladu sa vašim ličnim željama zahvaljujući našoj inovativnoj funkciji memorije koja omogućava podešavanje dužine, jačine i temperature kafe. Uživajte u vrhunskom napitku od kafe u omiljenoj šoljici jednostavnim pritiskom na dugme.

Izbegnite gubitak toplote i opremite svaku šoljicu našim prilagodljivim grlićem

Izbegnite gubitak toplote i opremite svaku šoljicu našim prilagodljivim grlićem

Podesivi grlić na aparatima za pripremu espresa prilagodiće se svakoj šoljici i zahvaljujući tome sprečiti prskanje kafe ili njeno hlađenje tokom sipanja u šoljicu. Zahvaljujući tome, vaš espreso će uvek biti poslužen na pravoj temperaturi uz održavanje aparata čistim.

Tehničke specifikacije

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  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana