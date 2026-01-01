Obustavljeno
HD8920/09
Postojane performanse, šoljicu za šoljicom
Samo Saeco Royal Gran Crema je uvek spreman za pripremu željene vrste kafe i specijaliteta sa mlekom kod kuće i u kancelariji kako biste uživali tokom čitavog dana
Automatski dodatak za penu od mleka
Crna
Saeco tehnologija bojlera za brzo zagrevanje osigurava da vaš aparat uvek bude spreman. Sada više nije potrebno da čekate između kuvanja dva espresa, već možete da pripremate kafu za kafom.
Uvek ćete dobiti savršenu šoljicu espresa skuvanog samo za vas i u skladu sa vašim ličnim željama zahvaljujući našoj inovativnoj funkciji memorije koja omogućava podešavanje dužine, jačine i temperature kafe. Uživajte u vrhunskom napitku od kafe u omiljenoj šoljici jednostavnim pritiskom na dugme.
Podesivi grlić na aparatima za pripremu espresa prilagodiće se svakoj šoljici i zahvaljujući tome sprečiti prskanje kafe ili njeno hlađenje tokom sipanja u šoljicu. Zahvaljujući tome, vaš espreso će uvek biti poslužen na pravoj temperaturi uz održavanje aparata čistim.
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