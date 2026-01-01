Sačuvajte omiljene postavke za pripremu kafe

Uvek ćete dobiti savršenu šoljicu espresa skuvanog samo za vas i u skladu sa vašim ličnim željama zahvaljujući našoj inovativnoj funkciji memorije koja omogućava podešavanje dužine, jačine i temperature kafe. Uživajte u vrhunskom napitku od kafe u omiljenoj šoljici jednostavnim pritiskom na dugme.