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  • Jedite svež hleb svako jutro
  • Jedite svež hleb svako jutro
  • Jedite svež hleb svako jutro
  • Jedite svež hleb svako jutro
  • Jedite svež hleb svako jutro
  • Jedite svež hleb svako jutro
  • Jedite svež hleb svako jutro
  • Jedite svež hleb svako jutro

Obustavljeno

Daily CollectionAparat za pravljenje hleba

HD9015/30

3.9
| (7) Komentari
Jedite svež hleb svako jutro
Obožavaćete neodoljivi miris svežeg, toplog hleba svakog jutra. Veoma je jednostavno… Dodajte sastojke uveče, podesite tajmer za odlaganje za sledeće jutro, a Philips aparatu za pravljenje hleba prepustite ostatak.
Pogledajte sve prednosti

Bilo koji okus. Lako je i ukusno!

Jedite svež hleb svako jutro

  • 12 menija

  • 1000 g

  • Bela

  • Tajmer za odgodu do 13 sati

12 podešenih programa za pečenje hleba, pravljenje testa i čak džema

Philips aparat za pravljenje hleba ima 12 unapred definisanih programa koji se lako koriste i peku bilo koji hleb do savršenstva, od hleba od bogate i zasićujuće integralne pšenice do bezglutenskog, bageta i slatkih varijanti. On takođe pravi ukusno testo za testeninu pa čak i džemove. Šta god da pečete, uvek je veoma ukusno i lako za pripremu jer unapred definisane postavke određuju temperaturu i vreme kako bi se dobili najbolji mogući rezultati. Ako ste u žurbi, možete da iskoristite brzi program kako biste brže došli do rezultata ili čak superbrzi program za pečenje za samo jedan sat.

3 nivoa zapečenosti za koru kakvu želite

3 nivoa zapečenosti za koru kakvu želite

Zahvaljujući naprednom sistemu upravljanja temperaturom, aparat za pravljenje hleba Philips VIVA omogućava vam da uživate u upravo onakvom hlebu kakav volite, bio on sa svetlom, srednje pečenom ili tamnom korom, jednostavnim pritiskom na kontrolnu tablu.

Tajmer za odgodu do 13 sati omogućiće vam da doručkujete svež hleb

Tajmer za odgodu do 13 sati omogućiće vam da doručkujete svež hleb

Uživajte u neodoljivom mirisu svežeg toplog hleba svakog jutra – prava poslastica i savršen način da započnete dan! Jednostavno podesite tajmer za odlaganje prethodno veče i aparat za pravljenje hleba će pripremiti i ispeći vašu veknu dok spavate kako biste mogli da jedete sveže ispečenu veknu u trenutku kada se probudite ili kada god to poželite.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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3.9

od 5

7

Komentari

4
3
2

07/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Продуктът има чудесни характеристики.

Много съм доволна от продукта. Бих препоръчала на приятели.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб

19/06/2020

България

България

Страхотен уред!

Няма как да не определя уреда като СТРАХОТЕН! Заради качеството на изпечения хляб отново започнах да го консумирам и да му се наслаждавам :) Препоръчвам го на всички! Няма да съжалявате :)

Prednosti

Безотказен и мултифункционален!

Mane

Никакви!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб

15/04/2020

България

България

Удобство за всеки дом

Изключително полезен уред за всяко домакинство. Бързо приготвя всички видове теста и хляб. Лесен за употреба

Prednosti

Богат избор за приготвяне на печива

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб

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  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana