2 godine garancije
Obustavljeno
HD9015/30
12 menija
1000 g
Bela
Tajmer za odgodu do 13 sati
Philips aparat za pravljenje hleba ima 12 unapred definisanih programa koji se lako koriste i peku bilo koji hleb do savršenstva, od hleba od bogate i zasićujuće integralne pšenice do bezglutenskog, bageta i slatkih varijanti. On takođe pravi ukusno testo za testeninu pa čak i džemove. Šta god da pečete, uvek je veoma ukusno i lako za pripremu jer unapred definisane postavke određuju temperaturu i vreme kako bi se dobili najbolji mogući rezultati. Ako ste u žurbi, možete da iskoristite brzi program kako biste brže došli do rezultata ili čak superbrzi program za pečenje za samo jedan sat.
Zahvaljujući naprednom sistemu upravljanja temperaturom, aparat za pravljenje hleba Philips VIVA omogućava vam da uživate u upravo onakvom hlebu kakav volite, bio on sa svetlom, srednje pečenom ili tamnom korom, jednostavnim pritiskom na kontrolnu tablu.
Uživajte u neodoljivom mirisu svežeg toplog hleba svakog jutra – prava poslastica i savršen način da započnete dan! Jednostavno podesite tajmer za odlaganje prethodno veče i aparat za pravljenje hleba će pripremiti i ispeći vašu veknu dok spavate kako biste mogli da jedete sveže ispečenu veknu u trenutku kada se probudite ili kada god to poželite.
3.9
od 5
7
Komentari
Godgi
07/09/2022
България
Verifikovani kupac
Продуктът има чудесни характеристики.
Много съм доволна от продукта. Бих препоръчала на приятели.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб
Badjon
19/06/2020
България
Страхотен уред!
Няма как да не определя уреда като СТРАХОТЕН! Заради качеството на изпечения хляб отново започнах да го консумирам и да му се наслаждавам :) Препоръчвам го на всички! Няма да съжалявате :)
Prednosti
Безотказен и мултифункционален!
Mane
Никакви!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб
Desy67
15/04/2020
България
Удобство за всеки дом
Изключително полезен уред за всяко домакинство. Бързо приготвя всички видове теста и хляб. Лесен за употреба
Prednosti
Богат избор за приготвяне на печива
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб