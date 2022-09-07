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Jedite svež hleb svako jutro
Obožavaćete neodoljivi miris svežeg toplog hleba svakog jutra. Sve je veoma jednostavno... Dodajte sastojke uveče, podesite tajmer za odlaganje za sledeće jutro, a aparatu za pravljenje hleba prepustite ostatak.
12 menija (obuhvata i jogurt)
1000 g
Bela
Tajmer za odgodu do 13 sati
Philips aparat za pravljenje hleba ima 12 unapred definisanih programa koji se lako koriste i peku bilo koji hleb do savršenstva, od hleba od bogate i zasićujuće integralne pšenice do bezglutenskog, bageta i slatkih varijanti. On takođe pravi ukusno testo za testeninu pa čak i džemove. Šta god da pečete, uvek je veoma ukusno i lako za pripremu jer unapred definisane postavke određuju temperaturu i vreme kako bi se dobili najbolji mogući rezultati. Ako ste u žurbi, možete da iskoristite brzi program kako biste brže došli do rezultata ili čak superbrzi program za pečenje za samo jedan sat.
Zahvaljujući naprednom sistemu upravljanja temperaturom, aparat za pravljenje hleba Philips VIVA omogućava vam da uživate u upravo onakvom hlebu kakav volite, bio on sa svetlom, srednje pečenom ili tamnom korom, jednostavnim pritiskom na kontrolnu tablu.
Ispecite količinu hleba koja tačno odgovara vašim potrebama. Jednostavno izaberite veličinu vekne na kontrolnoj tabli kako biste u zavisnosti od svojih potreba ispekli srednju (750 g) ili veliku (1000 g) veknu.
4.7
od 5
19
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
LiliPoli
07/09/2022
България
Verifikovani kupac
Много добро качество
Много съм доволна от уреда,препоръчвам го на мои познати
Prednosti
достатъчно програми
Mane
няма програма само за печене
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9016/30 Уред за приготвяне на хляб
Date of Use 2020-09-07
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9016/30 Уред за приготвяне на хляб
Date of Use 2020-09-07
Ренеta
20/06/2020
България
Продукът е с чудесни характеристики!
Много полезен продукт в домакинството. Добро приложение на добра цена.Отлично качество! Силно препоръчвам марката.
Prednosti
Слагаш продуктите в уреда и натискаш копчето. Машинката си работи без надзор.
Mane
Не откривам недостатъци.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9016/30 Уред за приготвяне на хляб
Date of Use 2019-06-20
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9016/30 Уред за приготвяне на хляб
Date of Use 2019-06-20
todsttod
18/06/2020
България
Вкусен хляб и домашно мляко
Мек и пухкав хляб ,домашно кисело мляко и за допълнение конфитюр
Prednosti
Направа на кисело мляко и конфитюр
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9016/30 Уред за приготвяне на хляб
Date of Use 2019-06-18
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9016/30 Уред за приготвяне на хляб
Date of Use 2019-06-18