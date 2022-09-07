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  • Jedite svež hleb svako jutro
  • Jedite svež hleb svako jutro
  • Jedite svež hleb svako jutro
  • Jedite svež hleb svako jutro
  • Jedite svež hleb svako jutro
  • Jedite svež hleb svako jutro
  • Jedite svež hleb svako jutro
  • Jedite svež hleb svako jutro
  • Jedite svež hleb svako jutro
  • Jedite svež hleb svako jutro
  • Jedite svež hleb svako jutro
  • Jedite svež hleb svako jutro

Obustavljeno

Daily CollectionAparat za pravljenje hleba

HD9016/30

4.7

| (19) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Jedite svež hleb svako jutro

Obožavaćete neodoljivi miris svežeg toplog hleba svakog jutra. Sve je veoma jednostavno... Dodajte sastojke uveče, podesite tajmer za odlaganje za sledeće jutro, a aparatu za pravljenje hleba prepustite ostatak.

Pogledajte sve prednosti

Bilo koji okus. Lako je i ukusno!

Jedite svež hleb svako jutro

  • 12 menija (obuhvata i jogurt)

  • 1000 g

  • Bela

  • Tajmer za odgodu do 13 sati

12 unapred definisanih programa za hleb, testo, džem, pa čak i jogurt

12 unapred definisanih programa za hleb, testo, džem, pa čak i jogurt

Philips aparat za pravljenje hleba ima 12 unapred definisanih programa koji se lako koriste i peku bilo koji hleb do savršenstva, od hleba od bogate i zasićujuće integralne pšenice do bezglutenskog, bageta i slatkih varijanti. On takođe pravi ukusno testo za testeninu pa čak i džemove. Šta god da pečete, uvek je veoma ukusno i lako za pripremu jer unapred definisane postavke određuju temperaturu i vreme kako bi se dobili najbolji mogući rezultati. Ako ste u žurbi, možete da iskoristite brzi program kako biste brže došli do rezultata ili čak superbrzi program za pečenje za samo jedan sat.

3 nivoa zapečenosti za koru kakvu želite

3 nivoa zapečenosti za koru kakvu želite

Zahvaljujući naprednom sistemu upravljanja temperaturom, aparat za pravljenje hleba Philips VIVA omogućava vam da uživate u upravo onakvom hlebu kakav volite, bio on sa svetlom, srednje pečenom ili tamnom korom, jednostavnim pritiskom na kontrolnu tablu.

Pecite hleb u dve veličine do 1 kg

Pecite hleb u dve veličine do 1 kg

Ispecite količinu hleba koja tačno odgovara vašim potrebama. Jednostavno izaberite veličinu vekne na kontrolnoj tabli kako biste u zavisnosti od svojih potreba ispekli srednju (750 g) ili veliku (1000 g) veknu.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.7

od 5

19

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
1

07/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Много добро качество

Много съм доволна от уреда,препоръчвам го на мои познати

Prednosti

достатъчно програми

Mane

няма програма само за печене

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9016/30 Уред за приготвяне на хляб

Date of Use 2020-09-07

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9016/30 Уред за приготвяне на хляб

Date of Use 2020-09-07

20/06/2020

България

България

Продукът е с чудесни характеристики!

Много полезен продукт в домакинството. Добро приложение на добра цена.Отлично качество! Силно препоръчвам марката.

Prednosti

Слагаш продуктите в уреда и натискаш копчето. Машинката си работи без надзор.

Mane

Не откривам недостатъци.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9016/30 Уред за приготвяне на хляб

Date of Use 2019-06-20

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9016/30 Уред за приготвяне на хляб

Date of Use 2019-06-20

18/06/2020

България

България

Вкусен хляб и домашно мляко

Мек и пухкав хляб ,домашно кисело мляко и за допълнение конфитюр

Prednosti

Направа на кисело мляко и конфитюр

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9016/30 Уред за приготвяне на хляб

Date of Use 2019-06-18

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9016/30 Уред за приготвяне на хляб

Date of Use 2019-06-18

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