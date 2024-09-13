Obustavljeno
Jedite svež hleb svako jutro
Obožavaćete neodoljivi miris svežeg, toplog hleba svakog jutra! Veoma je jednostavno… Dodajte sastojke uveče, podesite tajmer za odlaganje za sledeće jutro, a aparatu za pravljenje hleba prepustite ostatak.
14 menija (obuhvata i jogurt)
1000 g
Crna
Tajmer za odgodu do 13 sati
Philips aparat za pravljenje hleba ima 14 unapred definisanih programa koji se lako koriste i peku bilo koji hleb do savršenstva, od hleba od bogate i zasićujuće integralne pšenice do bezglutenskog, bageta i slatkih varijanti. On takođe pravi specijalne hlebove poput borodinskog i vaskršnjeg hleba, ukusno testo za testeninu pa čak i džemove. Šta god da pečete, uvek je veoma ukusno i lako za pripremu jer unapred definisane postavke određuju temperaturu i vreme kako bi se dobili najbolji mogući rezultati. Ako ste u žurbi, možete da iskoristite brzi program kako biste brže došli do rezultata ili čak superbrzi program za pečenje za samo jedan sat.
Zahvaljujući naprednom sistemu upravljanja temperaturom, aparat za pravljenje hleba Philips VIVA omogućava vam da uživate u upravo onakvom hlebu kakav volite, bio on sa svetlom, srednje pečenom ili tamnom korom, jednostavnim pritiskom na kontrolnu tablu.
Ispecite količinu hleba koja tačno odgovara vašim potrebama. Jednostavno izaberite veličinu vekne na kontrolnoj tabli kako biste u zavisnosti od svojih potreba ispekli srednju (750 g) ili veliku (1000 g) veknu.
4.3
od 5
20
Komentari
90%
preporučuje ovaj proizvod
Zox55
13/09/2024
Hrvatska
Odličan
Kruh je vrlo ukusan. Nema mane. Čitam tuđi komentar kako su upute loše. Nije istina. Treba staviti sastojke kako stoji u receptima, i nema se što dalje razmišljati. Moj savjet je kupiti taj pekač slobodno.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD9046/90 Pekač kruha
Date of Use 2022-09-13
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD9046/90 Pekač kruha
Date of Use 2022-09-13
Pete22
07/09/2022
България
Прекрасен мултифункционален уред
С много технически възможности,гарантиращ прекрасен краен резултат.Любим на малки и големи
Prednosti
Компактен,икономичен, мултифункционален
Mane
Ами няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD9046/90 Уред за приготвяне на хляб
Date of Use 2020-09-07
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD9046/90 Уред за приготвяне на хляб
Date of Use 2020-09-07
Елито
15/12/2018
България
Продуктът има отлични характеристики
Много се харесва на цялото семейство. Обожаваме хляба приготвен с този уред. Правим си и тесто за пици, мекици и дори козунак.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD9046/90 Уред за приготвяне на хляб
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD9046/90 Уред за приготвяне на хляб