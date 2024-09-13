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  • Jedite svež hleb svako jutro
  • Jedite svež hleb svako jutro
  • Jedite svež hleb svako jutro
  • Jedite svež hleb svako jutro
  • Jedite svež hleb svako jutro
  • Jedite svež hleb svako jutro
  • Jedite svež hleb svako jutro
  • Jedite svež hleb svako jutro
  • Jedite svež hleb svako jutro
  • Jedite svež hleb svako jutro
  • Jedite svež hleb svako jutro
  • Jedite svež hleb svako jutro
  • Jedite svež hleb svako jutro
  • Jedite svež hleb svako jutro

Obustavljeno

Viva CollectionAparat za pravljenje hleba

HD9046/90

4.3

| (20) Komentari | 90% preporučuje ovaj proizvod

Jedite svež hleb svako jutro

Obožavaćete neodoljivi miris svežeg, toplog hleba svakog jutra! Veoma je jednostavno… Dodajte sastojke uveče, podesite tajmer za odlaganje za sledeće jutro, a aparatu za pravljenje hleba prepustite ostatak.

Pogledajte sve prednosti

Bilo koji okus. Lako je i ukusno!

Jedite svež hleb svako jutro

  • 14 menija (obuhvata i jogurt)

  • 1000 g

  • Crna

  • Tajmer za odgodu do 13 sati

14 unapred definisanih programa za hleb, testo, džem, pa čak i jogurt

14 unapred definisanih programa za hleb, testo, džem, pa čak i jogurt

Philips aparat za pravljenje hleba ima 14 unapred definisanih programa koji se lako koriste i peku bilo koji hleb do savršenstva, od hleba od bogate i zasićujuće integralne pšenice do bezglutenskog, bageta i slatkih varijanti. On takođe pravi specijalne hlebove poput borodinskog i vaskršnjeg hleba, ukusno testo za testeninu pa čak i džemove. Šta god da pečete, uvek je veoma ukusno i lako za pripremu jer unapred definisane postavke određuju temperaturu i vreme kako bi se dobili najbolji mogući rezultati. Ako ste u žurbi, možete da iskoristite brzi program kako biste brže došli do rezultata ili čak superbrzi program za pečenje za samo jedan sat.

3 nivoa zapečenosti za koru kakvu želite

3 nivoa zapečenosti za koru kakvu želite

Zahvaljujući naprednom sistemu upravljanja temperaturom, aparat za pravljenje hleba Philips VIVA omogućava vam da uživate u upravo onakvom hlebu kakav volite, bio on sa svetlom, srednje pečenom ili tamnom korom, jednostavnim pritiskom na kontrolnu tablu.

Pecite hleb u dve veličine do 1 kg

Pecite hleb u dve veličine do 1 kg

Ispecite količinu hleba koja tačno odgovara vašim potrebama. Jednostavno izaberite veličinu vekne na kontrolnoj tabli kako biste u zavisnosti od svojih potreba ispekli srednju (750 g) ili veliku (1000 g) veknu.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.3

od 5

20

Komentari

90%

preporučuje ovaj proizvod

3

13/09/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odličan

Kruh je vrlo ukusan. Nema mane. Čitam tuđi komentar kako su upute loše. Nije istina. Treba staviti sastojke kako stoji u receptima, i nema se što dalje razmišljati. Moj savjet je kupiti taj pekač slobodno.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD9046/90 Pekač kruha

Date of Use 2022-09-13

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD9046/90 Pekač kruha

Date of Use 2022-09-13

07/09/2022

България

България

Прекрасен мултифункционален уред

С много технически възможности,гарантиращ прекрасен краен резултат.Любим на малки и големи

Prednosti

Компактен,икономичен, мултифункционален

Mane

Ами няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD9046/90 Уред за приготвяне на хляб

Date of Use 2020-09-07

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD9046/90 Уред за приготвяне на хляб

Date of Use 2020-09-07

15/12/2018

България

България

Продуктът има отлични характеристики

Много се харесва на цялото семейство. Обожаваме хляба приготвен с този уред. Правим си и тесто за пици, мекици и дори козунак.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD9046/90 Уред за приготвяне на хляб

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD9046/90 Уред за приготвяне на хляб

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