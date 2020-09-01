2 godine garancije
Obustavljeno
9 l, 900 W
Ručni tajmer
Dod. za aromu, činija za supu/pirinač
Plastika, crna
Jedinstveni dodatak za aromu na Philips aparatu za kuvanje na pari dodaje neodoljivu aromu začinskog bilja i začina, za još ukusnije obroke kuvane na pari. Samo ubacite omiljeno začinsko bilje i začine u dodatak za poboljšavanje ukusa, a para će učiniti sve ostalo. Vrela para oslobađa zamamne arome začinskog bilja i začina koje temeljno obogaćuju hranu izvanrednim ukusima.
4.7
od 5
25
Komentari
96%
preporučuje ovaj proizvod
Dortmund
01/09/2020
България
Заслужава си !
Няколко дена го използваме непрекъснато с различни видови плодове и зеленчуци. Стават страхотни !
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9126/90 Уред за готвене на пара
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9126/90 Уред за готвене на пара
19/06/2020
България
Страхотен помощник
Препоръчвам на всяка майка, в приготвянето на пюрета за малките малчугани. Слагаш продуктите пускаш и забравяш. Стават идеални всички продукти.
Prednosti
Не изисква постояннно наблюдение, дали са готови продуктите.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Колекция Daily HD9126/00 Уред за готвене на пара
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Колекция Daily HD9126/00 Уред за готвене на пара
cheshit
19/06/2020
България
Страхотен продукт
Използван го за здравословно хранене. Любител съм на домашните колбаси и ми върши страхотна работа.
Prednosti
много
Mane
не се демонтерат дъната на купите.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9126/90 Уред за готвене на пара
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9126/90 Уред за готвене на пара