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  • Čisti ukus hrane kuvane na pari
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  • Čisti ukus hrane kuvane na pari
  • Čisti ukus hrane kuvane na pari
  • Čisti ukus hrane kuvane na pari
  • Čisti ukus hrane kuvane na pari
  • Čisti ukus hrane kuvane na pari
  • Čisti ukus hrane kuvane na pari
  • Čisti ukus hrane kuvane na pari
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  • Čisti ukus hrane kuvane na pari
  • Čisti ukus hrane kuvane na pari
  • Čisti ukus hrane kuvane na pari
  • Čisti ukus hrane kuvane na pari
  • Čisti ukus hrane kuvane na pari
  • Čisti ukus hrane kuvane na pari

Obustavljeno

Daily CollectionAparat za kuvanje na pari

HD9126/00

4.7
| (25) Komentari | 96% preporučuje ovaj proizvod
Čisti ukus hrane kuvane na pari
Kuvajte na pari sa savršenim postavkama, za svaki obrok.
Pogledajte sve prednosti

Sa dodatkom za aromu

Čisti ukus hrane kuvane na pari

  • 9 l, 900 W

  • Ručni tajmer

  • Dod. za aromu, činija za supu/pirinač

  • Plastika, crna

Dodatak za aromu obogaćuje ukus zamamnim biljem i začinima

Dodatak za aromu obogaćuje ukus zamamnim biljem i začinima

Jedinstveni dodatak za aromu na Philips aparatu za kuvanje na pari dodaje neodoljivu aromu začinskog bilja i začina, za još ukusnije obroke kuvane na pari. Samo ubacite omiljeno začinsko bilje i začine u dodatak za poboljšavanje ukusa, a para će učiniti sve ostalo. Vrela para oslobađa zamamne arome začinskog bilja i začina koje temeljno obogaćuju hranu izvanrednim ukusima.

Zdravo kuvanje na pari održava hranljive materije u namirnicama

Zdravo kuvanje na pari održava hranljive materije u namirnicama

Tajmer za ribu, povrće, pirinač i još mnogo toga

Tajmer za ribu, povrće, pirinač i još mnogo toga

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.7

od 5

25

Komentari

96%

preporučuje ovaj proizvod

1

01/09/2020

България

България

Заслужава си !

Няколко дена го използваме непрекъснато с различни видови плодове и зеленчуци. Стават страхотни !

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9126/90 Уред за готвене на пара

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9126/90 Уред за готвене на пара

19/06/2020

България

България

Страхотен помощник

Препоръчвам на всяка майка, в приготвянето на пюрета за малките малчугани. Слагаш продуктите пускаш и забравяш. Стават идеални всички продукти.

Prednosti

Не изисква постояннно наблюдение, дали са готови продуктите.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Колекция Daily HD9126/00 Уред за готвене на пара

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Колекция Daily HD9126/00 Уред за готвене на пара

19/06/2020

България

България

Страхотен продукт

Използван го за здравословно хранене. Любител съм на домашните колбаси и ми върши страхотна работа.

Prednosti

много

Mane

не се демонтерат дъната на купите.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9126/90 Уред за готвене на пара

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9126/90 Уред за готвене на пара

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  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana