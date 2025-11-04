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Obustavljeno

Serija 5000Airfryer Connected XXL

HD9285/00

4.8

| (68) Komentari | 94% preporučuje ovaj proizvod

Vaš povezani saputnik u kuvanju za zdrave obroke

Uređaj Philips Airfryer XXL Connected serije 5000 je vaš svakodnevni saputnik u kuvanju za jednostavno kreiranje nutritivno izbalansiranih obroka odličnog ukusa za celu porodicu, svakog dana u nedelji.

Pogledajte sve prednosti

Uparivanje sa aplikacijom HomeID

Vaš povezani saputnik u kuvanju za zdrave obroke

  • Povezivanje sa aplikacijom HomeID

  • 16-u-1 Airfryer

  • 7,2 l (1,4 kg)

  • Tehnologija Rapid Air

Vaš povezani saputnik u kuvanju za zdrave porodične obroke

Vaš povezani saputnik u kuvanju za zdrave porodične obroke

Intuitivna aplikacija HomeID veoma jednostavno se povezuje sa aparatom Airfryer, što je čini obaveznim pomoćnikom prilikom pravljenja obroka. Možete da izađete iz domena zdravog prženja i da otkrijete zanimljive i ukusne nove recepte, pa čak i da daljinski nadgledate kuvanje iz aplikacije.

Potpuna fleksibilnost i multifunkcionalnost, svestrani aparat Airfryer

Potpuna fleksibilnost i multifunkcionalnost, svestrani aparat Airfryer

Novi uređaj Airfryer XXL Connected serije 5000 kompanije Philips ima 16 različitih funkcija za kuvanje: prženje, pečenje, grilovanje, hrskavo pečenje, dehidriranje, tostiranje, odmrzavanje, podgrevanje, fermentiranje i mnoge druge.

Ukusni recepti za Airfryer, za zdrav život svaki dan

Ukusni recepti za Airfryer, za zdrav život svaki dan

Otkrijte stotine* ukusnih, brzih i zdravih recepata za Airfryer od kojih kreće voda na usta. HomeID recepte organizuju stručnjaci za nutricionizam, pa lako možete da donosite prave odluke svaki dan.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.8

od 5

68

Komentari

94%

preporučuje ovaj proizvod

1

04/11/2025

România

România

Foarte bine

Cea mai bună friteuză cu aer! Comparativ cu Braun 2-în-1, gătește de trei ori mai repede, în ciuda faptului că are aceeași putere de 2.000 de wați. Braun are două elemente de încălzire, dar Philips probabil gătește de trei ori mai repede datorită ventilatorului său. Un pui întreg de 2 kg a fost gata în 20 de minute. Cel mai bun lucru, cea mai minunată achiziție! Sunt foarte mulțumit și îl recomand cu căldură tuturor.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Airfryer conectat seria 5000 XXL HD9285/96

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Airfryer conectat seria 5000 XXL HD9285/96

01/11/2025

România

România

Foarte multumit

Dacă aş trage o concluzie: pentru o familie care găteşte des, vrea rezultate bune, vrea să reducă uleiul şi vrea un aparat versatil, îl consider o alegere foarte solidă. Pentru cineva care găteşte rar sau doar câte-o porţie, s-ar putea să fie mai mult decât necesar.

Ova recenzija je napisana za Airfryer conectat seria 5000 XXL HD9285/93

Ova recenzija je napisana za Airfryer conectat seria 5000 XXL HD9285/93

21/10/2025

Magyarország

Magyarország

Verifikovani kupac

Csak ajánlani tudom!

[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Nem 5/5, hanem 10/10. Heti két-három alkalommal biztos, hogy használjuk. Egyébként sem szeretünk olajban sütni, így eddig mindent sütőben készítettünk el. Mondjuk egy pizza pont nem fér bele, de minden más már ebben készül.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 5000 Series HD9285/90 Airfryer 7.2 l-es csatlakoztatható készülék

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 5000 Series HD9285/90 Airfryer 7.2 l-es csatlakoztatható készülék

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  1. Broj recepata razlikuje se u zavisnosti od zemlje

  2. U poređenju sa svežim pomfritom pripremljenim u običnoj Philips fritezi

  3. Prosečni procenti zasnovani na internom laboratorijskom merenju sa proizvodima HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880