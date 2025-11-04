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Vaš povezani saputnik u kuvanju za zdrave obroke
Uređaj Philips Airfryer XXL Connected serije 5000 je vaš svakodnevni saputnik u kuvanju za jednostavno kreiranje nutritivno izbalansiranih obroka odličnog ukusa za celu porodicu, svakog dana u nedelji.
Povezivanje sa aplikacijom HomeID
16-u-1 Airfryer
7,2 l (1,4 kg)
Tehnologija Rapid Air
Intuitivna aplikacija HomeID veoma jednostavno se povezuje sa aparatom Airfryer, što je čini obaveznim pomoćnikom prilikom pravljenja obroka. Možete da izađete iz domena zdravog prženja i da otkrijete zanimljive i ukusne nove recepte, pa čak i da daljinski nadgledate kuvanje iz aplikacije.
Novi uređaj Airfryer XXL Connected serije 5000 kompanije Philips ima 16 različitih funkcija za kuvanje: prženje, pečenje, grilovanje, hrskavo pečenje, dehidriranje, tostiranje, odmrzavanje, podgrevanje, fermentiranje i mnoge druge.
Otkrijte stotine* ukusnih, brzih i zdravih recepata za Airfryer od kojih kreće voda na usta. HomeID recepte organizuju stručnjaci za nutricionizam, pa lako možete da donosite prave odluke svaki dan.
4.8
od 5
68
Komentari
94%
preporučuje ovaj proizvod
Olga1985
04/11/2025
România
Foarte bine
Cea mai bună friteuză cu aer! Comparativ cu Braun 2-în-1, gătește de trei ori mai repede, în ciuda faptului că are aceeași putere de 2.000 de wați. Braun are două elemente de încălzire, dar Philips probabil gătește de trei ori mai repede datorită ventilatorului său. Un pui întreg de 2 kg a fost gata în 20 de minute. Cel mai bun lucru, cea mai minunată achiziție! Sunt foarte mulțumit și îl recomand cu căldură tuturor.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Airfryer conectat seria 5000 XXL HD9285/96
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Airfryer conectat seria 5000 XXL HD9285/96
Ep5545
01/11/2025
România
Foarte multumit
Dacă aş trage o concluzie: pentru o familie care găteşte des, vrea rezultate bune, vrea să reducă uleiul şi vrea un aparat versatil, îl consider o alegere foarte solidă. Pentru cineva care găteşte rar sau doar câte-o porţie, s-ar putea să fie mai mult decât necesar.
Ova recenzija je napisana za Airfryer conectat seria 5000 XXL HD9285/93
Ova recenzija je napisana za Airfryer conectat seria 5000 XXL HD9285/93
AMDA
21/10/2025
Magyarország
Verifikovani kupac
Csak ajánlani tudom!
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Nem 5/5, hanem 10/10. Heti két-három alkalommal biztos, hogy használjuk. Egyébként sem szeretünk olajban sütni, így eddig mindent sütőben készítettünk el. Mondjuk egy pizza pont nem fér bele, de minden más már ebben készül.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 5000 Series HD9285/90 Airfryer 7.2 l-es csatlakoztatható készülék
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 5000 Series HD9285/90 Airfryer 7.2 l-es csatlakoztatható készülék
Broj recepata razlikuje se u zavisnosti od zemlje
U poređenju sa svežim pomfritom pripremljenim u običnoj Philips fritezi
Prosečni procenti zasnovani na internom laboratorijskom merenju sa proizvodima HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880