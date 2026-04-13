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Essentials CollectionPhilips aparat za kuvanje vode serije 1000

HD9314/90

4.6

| (16) Komentari | 86% preporučuje ovaj proizvod

Vruća voda za svakodnevnu upotrebu

Uštedite vreme sa Philips Essential Collection aparatom za kuvanje vode serije 1000. Brzo pripremajte omiljene vruće napitke i zagrevajte vodu za kuvanje zahvaljujući ravnom grejnom elementu za brzo kuvanje i lako čišćenje.

Pogledajte sve prednosti

Brzo kuvanje vode za vruće napitke i druge namene

Vruća voda za svakodnevnu upotrebu

  • Izdržljivo, bezbedno i efikasno kuvanje

  • Pametan i praktičan dizajn

  • Otkrijte ceo komplet za doručak

Otkrijte ceo komplet za doručak

Otkrijte ceo komplet za doručak

Komplet za doručak dizajniran za ono što je stvarno važno. Otkrijte ceo komplet sa odgovarajućim aparatom za filter kafu i tosterom.

Ravan grejni element za brzo vrenje i lako čišćenje

Ravan grejni element za brzo vrenje i lako čišćenje

Uživajte u brzom kuvanju i veoma lakom čišćenju zahvaljujući sakrivenom grejnom elementu od nerđajućeg čelika – savršen spoj brzine i praktičnosti za vaše omiljene tople napitke.

Zaštita od kuvanja na suvo za bezbednost

Zaštita od kuvanja na suvo za bezbednost

Ne brinite ni o čemu. Naš aparat za kuvanje vode automatski se isključuje kada se kuvanje završi radi izbegavanja pregrevanja.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.6

od 5

16

Komentari

86%

preporučuje ovaj proizvod

1

13/04/2026

Україна

Україна

Verifikovani kupac

Чайник чудовий, довго вагалася чи купляти чи ні, зараз не шкодую та раджу купити такий

Ova recenzija je napisana za Essentials Collection HD9314/90 Чайник Philips серії 1000

Date of Use 2025-10-13

Ova recenzija je napisana za Essentials Collection HD9314/90 Чайник Philips серії 1000

Date of Use 2025-10-13

27/01/2025

Polska

Polska

Estetyczny i funkcjonalny produkt . Polecam gorąco ten zakup

Ova recenzija je napisana za Essentials collection HD9314/90 Czajnik Philips z serii 1000

Ova recenzija je napisana za Essentials collection HD9314/90 Czajnik Philips z serii 1000

28/08/2024

Polska

Polska

Bez uwag

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Nie mam uwag do czajnika, dla mnie jest wygodny i estetyczny. Nie mam się do czego przyczepić.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Essentials collection HD9314/90 Czajnik Philips z serii 1000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Essentials collection HD9314/90 Czajnik Philips z serii 1000

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  • Povrat u roku od 30 dana