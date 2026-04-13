Vruća voda za svakodnevnu upotrebu
Uštedite vreme sa Philips Essential Collection aparatom za kuvanje vode serije 1000. Brzo pripremajte omiljene vruće napitke i zagrevajte vodu za kuvanje zahvaljujući ravnom grejnom elementu za brzo kuvanje i lako čišćenje.
Izdržljivo, bezbedno i efikasno kuvanje
Pametan i praktičan dizajn
Otkrijte ceo komplet za doručak
Komplet za doručak dizajniran za ono što je stvarno važno. Otkrijte ceo komplet sa odgovarajućim aparatom za filter kafu i tosterom.
Uživajte u brzom kuvanju i veoma lakom čišćenju zahvaljujući sakrivenom grejnom elementu od nerđajućeg čelika – savršen spoj brzine i praktičnosti za vaše omiljene tople napitke.
Ne brinite ni o čemu. Naš aparat za kuvanje vode automatski se isključuje kada se kuvanje završi radi izbegavanja pregrevanja.
4.6
od 5
16
Komentari
86%
preporučuje ovaj proizvod
13/04/2026
Україна
Verifikovani kupac
Чайник чудовий, довго вагалася чи купляти чи ні, зараз не шкодую та раджу купити такий
Ova recenzija je napisana za Essentials Collection HD9314/90 Чайник Philips серії 1000
Date of Use 2025-10-13
Ova recenzija je napisana za Essentials Collection HD9314/90 Чайник Philips серії 1000
Date of Use 2025-10-13
Duża stopa
27/01/2025
Polska
Estetyczny i funkcjonalny produkt . Polecam gorąco ten zakup
Ova recenzija je napisana za Essentials collection HD9314/90 Czajnik Philips z serii 1000
Ova recenzija je napisana za Essentials collection HD9314/90 Czajnik Philips z serii 1000
Kusia Kusia
28/08/2024
Polska
Bez uwag
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Nie mam uwag do czajnika, dla mnie jest wygodny i estetyczny. Nie mam się do czego przyczepić.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Essentials collection HD9314/90 Czajnik Philips z serii 1000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Essentials collection HD9314/90 Czajnik Philips z serii 1000