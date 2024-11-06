2 godine garancije
1,7 l
Poklopac sa oprugom
Svetlosni indikator
Skriveni grejni element od nerđajućeg čelika osigurava brzo kuvanje i lako čišćenje.
Sistem višestrukog obezbeđenja od kuvanja na suvo sa automatskim isključivanjem kada je voda zagrejana.
Elegantna indikatorska lampica ugrađena u prekidač za uključivanje/isključivanje svetli kada je aparat za kuvanje vode uključen.
4.7
od 5
100
Komentari
93%
preporučuje ovaj proizvod
Kreativka123
06/11/2024
Slovenija
Odličen grelnik vode!
Zelo hitro segreje vodo in ima preprost, eleganten dizajn, ki lepo dopolni mojo kuhinjo. 😊 Super nakup, ki ga priporočam!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3000 HD9411/00 Grelnik vode Philips
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3000 HD9411/00 Grelnik vode Philips
06/01/2023
Slovenija
Odličen kotliček
Kotliček je dobro izdelan in grajen, enostaven za uporabo in vodo zagreje zelo hitro. Priporočam vsem, ki ste v dvomu!
Prednosti
Izdelava, hitrost gretja...
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3000 HD9318/00 Grelnik vode
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3000 HD9318/00 Grelnik vode
biafiori
27/04/2023
Slovensko
Philips zaposleni
Verifikovani kupac
45
[Employee of philipsglobal] pacia sa mi objem mensia hlucnost a odporucil by som to vsetkym pre jeho vydrz
Prednosti
objem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Séria 3000 HD9318/00 Plastová kanvica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Séria 3000 HD9318/00 Plastová kanvica