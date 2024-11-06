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  • Uživajte u toplim napicima za tili čas
  • Uživajte u toplim napicima za tili čas
  • Uživajte u toplim napicima za tili čas
  • Uživajte u toplim napicima za tili čas
  • Uživajte u toplim napicima za tili čas
  • Uživajte u toplim napicima za tili čas
  • Uživajte u toplim napicima za tili čas
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Uživajte u toplim napicima za tili čas
  • Uživajte u toplim napicima za tili čas
  • Uživajte u toplim napicima za tili čas
  • Uživajte u toplim napicima za tili čas
  • Uživajte u toplim napicima za tili čas
  • Uživajte u toplim napicima za tili čas

Serija 3000Plastični aparat za kuvanje vode

HD9318/70

4.7
| (100) Komentari | 93% preporučuje ovaj proizvod
Uživajte u toplim napicima za tili čas
Novi Philips plastični aparat za kuvanje vode kapaciteta 1,7 l sa automatskim otvaranjem poklopca i svetlosnim indikatorom omogućava vam da lako napravite omiljeni napitak za tili čas.
Pogledajte sve prednosti

Porodični kapacitet od 1,7 l, savršen za sve

Uživajte u toplim napicima za tili čas

  • 1,7 l

  • Poklopac sa oprugom

  • Svetlosni indikator

Ravan grejni element za brzo kuvanje

Ravan grejni element za brzo kuvanje

Skriveni grejni element od nerđajućeg čelika osigurava brzo kuvanje i lako čišćenje.

Sistem višestrukog obezbeđenja od kuvanja na suvo

Sistem višestrukog obezbeđenja od kuvanja na suvo

Sistem višestrukog obezbeđenja od kuvanja na suvo sa automatskim isključivanjem kada je voda zagrejana.

Kontrolna lampica označava da je aparat za kuvanje vode uključen

Kontrolna lampica označava da je aparat za kuvanje vode uključen

Elegantna indikatorska lampica ugrađena u prekidač za uključivanje/isključivanje svetli kada je aparat za kuvanje vode uključen.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.7

od 5

100

Komentari

93%

preporučuje ovaj proizvod

06/11/2024

Slovenija

Slovenija

Odličen grelnik vode!

Zelo hitro segreje vodo in ima preprost, eleganten dizajn, ki lepo dopolni mojo kuhinjo. 😊 Super nakup, ki ga priporočam!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 3000 HD9411/00 Grelnik vode Philips

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 3000 HD9411/00 Grelnik vode Philips

06/01/2023

Slovenija

Slovenija

Odličen kotliček

Kotliček je dobro izdelan in grajen, enostaven za uporabo in vodo zagreje zelo hitro. Priporočam vsem, ki ste v dvomu!

Prednosti

Izdelava, hitrost gretja...

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 3000 HD9318/00 Grelnik vode

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 3000 HD9318/00 Grelnik vode

27/04/2023

Slovensko

Slovensko

Philips zaposleni

Verifikovani kupac

45

[Employee of philipsglobal] pacia sa mi objem mensia hlucnost a odporucil by som to vsetkym pre jeho vydrz

Prednosti

objem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Séria 3000 HD9318/00 Plastová kanvica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Séria 3000 HD9318/00 Plastová kanvica

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  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana