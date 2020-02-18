ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Napravljen tako da traje
  • Napravljen tako da traje
  • Napravljen tako da traje
  • Napravljen tako da traje
  • Napravljen tako da traje
  • Napravljen tako da traje
  • Napravljen tako da traje
  • Napravljen tako da traje
  • Napravljen tako da traje
  • Napravljen tako da traje
  • Napravljen tako da traje
  • Napravljen tako da traje

Obustavljeno

Aparat za kuvanje vode

HD9322/60

5
| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Napravljen tako da traje
Ovaj elegantni metalni električni aparat za kuvanje vode crvene boje izrađen je od nerđajućeg čelika i ima kontrolu temperature dizajniranu u Ujedinjenom Kraljevstvu, bezbedan je i izdržljiv, što obezbeđuje dug vek trajanja.
Pogledajte sve prednosti

Napravljen za dugotrajnu upotrebu

Napravljen tako da traje

  • 1,7 l

  • 2200 W

  • Crvena

Bežično postolje koje omog. rotir. za 360° za jed. skidanje i postavljanje

Bežično postolje koje omog. rotir. za 360° za jed. skidanje i postavljanje

Bežično postolje koje omogućava rotiranje za 360°, za jednostavno uklanjanje i postavljanje.

Poklopac s oprugom i velikim otvorom za jednostavno punjenje i čišćenje

Poklopac s oprugom i velikim otvorom za jednostavno punjenje i čišćenje

Poklopac s oprugom i velikim otvorom za jednostavno punjenje i čišćenje, kao i izbegavanje dolaska u dodir s parom.

Ugrađeni kalem za namotavanje kabla za jednostavno skladištenje

Ugrađeni kalem za namotavanje kabla za jednostavno skladištenje

Kabl se može obmotati oko baze, tako da aparat možete lako uskladištiti u kuhinji.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

5.0

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

18/02/2020

България

България

Verifikovani kupac

Спестяваща време кана

Каната е чудесен помощник в кухнята. За минута се затопля вода, необходима за чай или за варене на различни продукти. Препоръчвам!

Prednosti

Ергономичен дизайн, бързо действие.

Mane

Не съм забелязал.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HD9322/30 Електрическа кана

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HD9322/30 Електрическа кана

12/04/2019

Україна

Україна

Якісний чайник за середньою ціною.

Користуюсь вже півтора року. Зауважень немає. Можливо найкраща модель за співвідношення ціна/якість.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HD9322/31 Kettle

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HD9322/31 Kettle

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana