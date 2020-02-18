2 godine garancije
Obustavljeno
1,7 l
2200 W
Crvena
Bežično postolje koje omogućava rotiranje za 360°, za jednostavno uklanjanje i postavljanje.
Poklopac s oprugom i velikim otvorom za jednostavno punjenje i čišćenje, kao i izbegavanje dolaska u dodir s parom.
Kabl se može obmotati oko baze, tako da aparat možete lako uskladištiti u kuhinji.
5.0
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Красо
18/02/2020
България
Verifikovani kupac
Спестяваща време кана
Каната е чудесен помощник в кухнята. За минута се затопля вода, необходима за чай или за варене на различни продукти. Препоръчвам!
Prednosti
Ергономичен дизайн, бързо действие.
Mane
Не съм забелязал.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HD9322/30 Електрическа кана
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HD9322/30 Електрическа кана
Oleh61
12/04/2019
Україна
Якісний чайник за середньою ціною.
Користуюсь вже півтора року. Зауважень немає. Можливо найкраща модель за співвідношення ціна/якість.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HD9322/31 Kettle
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HD9322/31 Kettle