Obustavljeno
HD9324/50
Napravljen tako da traje
Ovaj elegantni metalni električni aparat za kuvanje vode boje šampanjca, izrađen od nerđajućeg čelika i sa komandnom jedinicom dizajniranom u Ujedinjenom Kraljevstvu, bezbedan je i izdržljiv radi dugog trajanja.
1,7 l
2200 W
Šampanjac i metal
Izdržljiv i elegantan metalni aparat za kuvanje vode od garantovano nerđajućeg čelika predviđen je za dug vek trajanja.
Upravljanje aparatom za kuvanje vode dizajnirano je u Ujedinjenom Kraljevstvu, bezbedno je i pouzdano.
Nevidljivi element od nerđajućeg čelika omogućava brzo kuvanje i lako čišćenje.
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