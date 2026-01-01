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  • Napravljen tako da traje
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Obustavljeno

Aparat za kuvanje vode

HD9324/50

Napravljen tako da traje

Ovaj elegantni metalni električni aparat za kuvanje vode boje šampanjca, izrađen od nerđajućeg čelika i sa komandnom jedinicom dizajniranom u Ujedinjenom Kraljevstvu, bezbedan je i izdržljiv radi dugog trajanja.

Pogledajte sve prednosti

Napravljen za dugotrajnu upotrebu

Napravljen tako da traje

  • 1,7 l

  • 2200 W

  • Šampanjac i metal

Izrađen od garantovano nerđajućeg čelika, bezbedan i izdržljiv

Izrađen od garantovano nerđajućeg čelika, bezbedan i izdržljiv

Izdržljiv i elegantan metalni aparat za kuvanje vode od garantovano nerđajućeg čelika predviđen je za dug vek trajanja.

Upravljanje aparatom za kuvanje vode dizajnirano je u Ujedinjenom Kraljevstvu, bezbedno je i pouzdano

Upravljanje aparatom za kuvanje vode dizajnirano je u Ujedinjenom Kraljevstvu, bezbedno je i pouzdano

Upravljanje aparatom za kuvanje vode dizajnirano je u Ujedinjenom Kraljevstvu, bezbedno je i pouzdano.

Ravan grejni element za brzo vrenje i lako čišćenje

Ravan grejni element za brzo vrenje i lako čišćenje

Nevidljivi element od nerđajućeg čelika omogućava brzo kuvanje i lako čišćenje.

Tehničke specifikacije

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