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Obustavljeno

Daily CollectionAparat za kuvanje vode

HD9334/11

4.8

| (9) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Elegantni dizajn, napravljen da traje

Ovaj intuitivno dizajnirani aparat za kuvanje vode omogućava vam da proverite količinu vode iz bilo kojeg ugla uz efikasno filtriranje kamenca zahvaljujući filteru s mikromrežicom. Pouzdano i efikasno kuvanje, dug vek trajanja!

Pogledajte sve prednosti

Prozirni dizajn pomaže vam da skuvate onoliko vode koliko vam je potrebno

Elegantni dizajn, napravljen da traje

  • 1,5 l

  • 2200 W

  • Plastično

Intuitivni indikator nivoa vode od 360°

Intuitivni indikator nivoa vode od 360°

Pregledan indikator nivoa vode iz svih uglova zahvaljujući prozirnom kućištu. Elegantne trake jednostavno takođe pokazuju količinu vode i šolja.

Bežično postolje koje omog. rotir. za 360° za jed. skidanje i postavljanje

Bežično postolje koje omog. rotir. za 360° za jed. skidanje i postavljanje

Bežično postolje koje omogućava rotiranje za 360°, za jednostavno uklanjanje i postavljanje.

Ugrađeni kalem za namotavanje kabla za jednostavno skladištenje

Ugrađeni kalem za namotavanje kabla za jednostavno skladištenje

Kabl se može obmotati oko baze, tako da aparat možete lako uskladištiti u kuhinji.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Slika VRS_AWARD-612378

Komentari

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4.8

od 5

9

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
2
1

03/10/2018

България

България

ДОБЪР

ЗА СЕГА РАБОТИ ДОБРЕ, ДОВОЛЕН СЪМ ...ПРЕПОРЪЧВАМ..

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9334/11 Електрическа кана

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9334/11 Електрическа кана

04/03/2020

România

România

Verifikovani kupac

UN PRODUS EXCELENT

EXECELENT ,PENTRU MINE PRODUSELE PHILIPS RAMÂN NR. 1

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9336/21 Fierbător

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9336/21 Fierbător

05/07/2019

Україна

Україна

Цей продукт дуже якісний

Дуже хороший чайник. Має чудові функції. Ідеальний для дому, або роботи! Рекомендую!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9334/11 Чайник

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9334/11 Чайник

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