Obustavljeno
Elegantni dizajn, napravljen da traje
Ovaj intuitivno dizajnirani aparat za kuvanje vode omogućava vam da proverite količinu vode iz bilo kojeg ugla uz efikasno filtriranje kamenca zahvaljujući filteru s mikromrežicom. Pouzdano i efikasno kuvanje, dug vek trajanja!
1,5 l
2200 W
Plastično
Pregledan indikator nivoa vode iz svih uglova zahvaljujući prozirnom kućištu. Elegantne trake jednostavno takođe pokazuju količinu vode i šolja.
Bežično postolje koje omogućava rotiranje za 360°, za jednostavno uklanjanje i postavljanje.
Kabl se može obmotati oko baze, tako da aparat možete lako uskladištiti u kuhinji.
Nagrade
4.8
od 5
9
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
686868
03/10/2018
България
ДОБЪР
ЗА СЕГА РАБОТИ ДОБРЕ, ДОВОЛЕН СЪМ ...ПРЕПОРЪЧВАМ..
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9334/11 Електрическа кана
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9334/11 Електрическа кана
PAVELLA
04/03/2020
România
Verifikovani kupac
UN PRODUS EXCELENT
EXECELENT ,PENTRU MINE PRODUSELE PHILIPS RAMÂN NR. 1
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9336/21 Fierbător
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9336/21 Fierbător
irina11
05/07/2019
Україна
Цей продукт дуже якісний
Дуже хороший чайник. Має чудові функції. Ідеальний для дому, або роботи! Рекомендую!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9334/11 Чайник
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9334/11 Чайник