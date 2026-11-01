Uživajte u vrućim napicima kada poželite
Izdržljivi aparat za kuvanje vode u potpunosti napravljen od nerđajućeg čelika bezbednog za upotrebu u prehrambenoj industriji, za dugotrajnu i pouzdanu svakodnevnu upotrebu – uz korisni režim za održavanje temperature koji je uvek spreman za upotrebu. Philips ugrađuje 60 godina poverenja i stručnosti u ovaj elegantni, dugotrajni aparat za kuvanje vode.
Metal
Poklopac sa oprugom
Svetlosni indikator
1,7 l
Kabl se može namotati ispod baze zbog čega njegova dužina odgovara bilo kojoj kuhinji i lako se može uskladištiti.
Aparat za kuvanje vode može se puniti kroz grlić ili otvaranjem poklopca s oprugom.
Funkcija održavanja temperature zadržava vodu u aparatu za kuvanje vode na željenoj temperaturi kako ne biste morali da je ponovo kuvate.
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4.7
od 5
246
Komentari
93%
preporučuje ovaj proizvod
rezygnuję, za szczegółowa
01/11/2026
Polska
ocena
używam, jest b. dobry. Zmuszanie ludzi do dłuższych opinii to przesada.
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD9355/92 Czajnik
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD9355/92 Czajnik
Béci 1977
24/12/2024
Magyarország
Verifikovani kupac
Kiváló
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Szuper a termék. Gyorsan fel forralja a vizet. Teszi a dolgát
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD9353/90 Vízforraló
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD9353/90 Vízforraló
Karolcė
04/12/2024
Lietuva
Liuksiškas
Virdulys geras, talpus, greitai užverda vanduo. Yra matavimo žyma. Vidus nerūdijantis plienas.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9350/90 Virdulys
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9350/90 Virdulys
Za 25% veći od standardnog Philips metalnog aparata za kuvanje vode HD9320