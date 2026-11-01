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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Kettle HD9355/92
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  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Kettle HD9355/92
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Kettle HD9355/92
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Kettle HD9355/92
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Kettle HD9355/92
  • Front Product Photo Philips Viva Collection Kettle HD9355/92
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Kettle HD9355/92
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Kettle HD9355/92
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Kettle HD9355/92

Viva kolekcijaAparat za kuvanje vode

HD9355/92

4.7

| (246) Komentari | 93% preporučuje ovaj proizvod

Uživajte u vrućim napicima kada poželite

Izdržljivi aparat za kuvanje vode u potpunosti napravljen od nerđajućeg čelika bezbednog za upotrebu u prehrambenoj industriji, za dugotrajnu i pouzdanu svakodnevnu upotrebu – uz korisni režim za održavanje temperature koji je uvek spreman za upotrebu. Philips ugrađuje 60 godina poverenja i stručnosti u ovaj elegantni, dugotrajni aparat za kuvanje vode.

Pogledajte sve prednosti

Uz funkciju održavanja temperature

Uživajte u vrućim napicima kada poželite

  • Metal

  • Poklopac sa oprugom

  • Svetlosni indikator

  • 1,7 l

Kalem za namotavanje kabla za lako prilagođavanje i skladištenje

Kalem za namotavanje kabla za lako prilagođavanje i skladištenje

Kabl se može namotati ispod baze zbog čega njegova dužina odgovara bilo kojoj kuhinji i lako se može uskladištiti.

Lako dolivanje kroz poklopac ili grlić

Lako dolivanje kroz poklopac ili grlić

Aparat za kuvanje vode može se puniti kroz grlić ili otvaranjem poklopca s oprugom.

Funkcija održavanja temperature bez ponovnog kuvanja

Funkcija održavanja temperature zadržava vodu u aparatu za kuvanje vode na željenoj temperaturi kako ne biste morali da je ponovo kuvate.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.7

od 5

246

Komentari

93%

preporučuje ovaj proizvod

01/11/2026

Polska

Polska

ocena

używam, jest b. dobry. Zmuszanie ludzi do dłuższych opinii to przesada.

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD9355/92 Czajnik

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD9355/92 Czajnik

24/12/2024

Magyarország

Magyarország

Verifikovani kupac

Kiváló

[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Szuper a termék. Gyorsan fel forralja a vizet. Teszi a dolgát

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD9353/90 Vízforraló

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD9353/90 Vízforraló

04/12/2024

Lietuva

Lietuva

Liuksiškas

Virdulys geras, talpus, greitai užverda vanduo. Yra matavimo žyma. Vidus nerūdijantis plienas.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9350/90 Virdulys

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9350/90 Virdulys

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