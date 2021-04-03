Savršeno sipanje, od čaja do hrane za bebe
Različitim napicima i sastojcima je potrebna različita temperatura vode da bi se postigao najbolji ukus. Unapred podešena dugmad na postolju ovog elegantnog aparata za kuvanje vode izuzetno olakšava izbor odgovarajuće temperature za napitak.
Metal
1,7 l
Poklopac sa oprugom
Unapred podešene opcije temperature od 40, 60, 80 i 100°C osiguraće da mleko za bebu, čaj, instant kafa, supa ili nudle budu odgovarajuće temperature. Uvek se konsultujte sa proizvođačem vašeg pića o tome sa kojom temperaturom se dobija najbolji napitak.
Funkcija održavanja temperature zadržava vodu u aparatu za kuvanje vode na željenoj temperaturi kako ne biste morali da je ponovo skuvate.
Korisni indikatori nivoa vode, uključujući indikator jedne šolje, staraju se da prokuvate samo potrebnu količinu vode i uštedite energiju (jedna šolja vode od 250 ml naspram 1 l) i vodu, te pomognete u očuvanju životne sredine.
4.7
od 5
103
Komentari
96%
preporučuje ovaj proizvod
Таня Ст.
03/04/2021
България
Доволна съм от ел.каната!!!
Бързичко загрява със звуков сигнал е, поддържа топла водата около 30тина мин., след което се самоизключва, обезопасена е както всички артикули на Philips именно и за това избрах отново тази марка за покупката си.Корпуса е инокс, не е алуминий или пластмаса. Съотношението цена-качество е разумно, а гаранцията след регистрация на сайта на Филипс се увеличава с 1на год.т.е става 36мес. Удоволетоворена съм от покупката!!! С Филипс качеството, защитата, спокойствието и комфорта на клиента са на 1во място!!! Именно и за това ги предпочитам!!! ПРЕПОРЪЧВАМ ГИ!!!
Prednosti
Уникални и надеждни!
Mane
-
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Колекция Avance HD9359/90 Метална кана – темп. контрол, поддържане на топлина
Datum upotrebe 2021-03-03
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Колекция Avance HD9359/90 Метална кана – темп. контрол, поддържане на топлина
Datum upotrebe 2021-03-03
Beta57
20/10/2025
Polska
Bardzo wygodny, ma dobre funkcje.
Miałam długo taki czajnik, zepsuła się pokrywka i nie mogę nigdzie kupić. Czajnik Super, bardzo byłam zadowolona. Jeśli dostanę gdzieś pokrywkę proszę mnie o powiadomienie. Dziękuję z góry. Elzbieta
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HD9359/90 Metalowy czajnik — kontr. temp., utrzymywanie ciepła
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HD9359/90 Metalowy czajnik — kontr. temp., utrzymywanie ciepła
Vytas72
26/03/2025
Lietuva
Puikus virtuvės įrenginys
[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] *Atsiliepimas apie virdulį:* Jei ieškai patikimo virdulio, labai rekomenduoju būtent šį! Jis ne tik stilingas, bet ir turi temperatūros valdymą. Pastebėjau, kad vanduo ilgiau išlieka karštas. Tikrai verta!🤟🏻
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za „Avance Collection“ HD9359/90 Metalinis virdulys – temp. valdymas, palaikoma šiluma
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za „Avance Collection“ HD9359/90 Metalinis virdulys – temp. valdymas, palaikoma šiluma
Funkcija održavanja temperature će održavati vodu na izabranoj temperaturi 30 minuta sa tolerancijom od ± 5°C za izabrane temperature niže od 100°C. Za izabranu temperaturu od 100°C, voda će se održavati na 90°C < T < 100°C kako bi se izbeglo ponovno ključanje.
Za 25% veći od standardnog Philips metalnog aparat za kuvanje vode HD9320.