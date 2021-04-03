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  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Front Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle

Avance kolekcijaMetalni aparat za kuvanje vode – kontrola i održavanje temperature

HD9359/90

4.7

| (103) Komentari | 96% preporučuje ovaj proizvod

Savršeno sipanje, od čaja do hrane za bebe

Različitim napicima i sastojcima je potrebna različita temperatura vode da bi se postigao najbolji ukus. Unapred podešena dugmad na postolju ovog elegantnog aparata za kuvanje vode izuzetno olakšava izbor odgovarajuće temperature za napitak.

Pogledajte sve prednosti

Sa funkcijama kontrole i održavanja temperature

Savršeno sipanje, od čaja do hrane za bebe

  • Metal

  • 1,7 l

  • Poklopac sa oprugom

4 unapred podešena dugmeta za izbor napitaka i sastojaka

4 unapred podešena dugmeta za izbor napitaka i sastojaka

Unapred podešene opcije temperature od 40, 60, 80 i 100°C osiguraće da mleko za bebu, čaj, instant kafa, supa ili nudle budu odgovarajuće temperature. Uvek se konsultujte sa proizvođačem vašeg pića o tome sa kojom temperaturom se dobija najbolji napitak.

Funkcija održavanja temperature održava vodu na temperaturi koju ste zadali*

Funkcija održavanja temperature zadržava vodu u aparatu za kuvanje vode na željenoj temperaturi kako ne biste morali da je ponovo skuvate.

Uštedite do 69% energije uz indikatore jedne šolje

Uštedite do 69% energije uz indikatore jedne šolje

Korisni indikatori nivoa vode, uključujući indikator jedne šolje, staraju se da prokuvate samo potrebnu količinu vode i uštedite energiju (jedna šolja vode od 250 ml naspram 1 l) i vodu, te pomognete u očuvanju životne sredine.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.7

od 5

103

Komentari

96%

preporučuje ovaj proizvod

03/04/2021

България

България

Доволна съм от ел.каната!!!

Бързичко загрява със звуков сигнал е, поддържа топла водата около 30тина мин., след което се самоизключва, обезопасена е както всички артикули на Philips именно и за това избрах отново тази марка за покупката си.Корпуса е инокс, не е алуминий или пластмаса. Съотношението цена-качество е разумно, а гаранцията след регистрация на сайта на Филипс се увеличава с 1на год.т.е става 36мес. Удоволетоворена съм от покупката!!! С Филипс качеството, защитата, спокойствието и комфорта на клиента са на 1во място!!! Именно и за това ги предпочитам!!! ПРЕПОРЪЧВАМ ГИ!!!

Prednosti

Уникални и надеждни!

Mane

-

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Колекция Avance HD9359/90 Метална кана – темп. контрол, поддържане на топлина

Datum upotrebe 2021-03-03

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Колекция Avance HD9359/90 Метална кана – темп. контрол, поддържане на топлина

Datum upotrebe 2021-03-03

20/10/2025

Polska

Polska

Bardzo wygodny, ma dobre funkcje.

Miałam długo taki czajnik, zepsuła się pokrywka i nie mogę nigdzie kupić. Czajnik Super, bardzo byłam zadowolona. Jeśli dostanę gdzieś pokrywkę proszę mnie o powiadomienie. Dziękuję z góry. Elzbieta

Ova recenzija je napisana za Avance Collection HD9359/90 Metalowy czajnik — kontr. temp., utrzymywanie ciepła

Ova recenzija je napisana za Avance Collection HD9359/90 Metalowy czajnik — kontr. temp., utrzymywanie ciepła

26/03/2025

Lietuva

Lietuva

Puikus virtuvės įrenginys

[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] *Atsiliepimas apie virdulį:* Jei ieškai patikimo virdulio, labai rekomenduoju būtent šį! Jis ne tik stilingas, bet ir turi temperatūros valdymą. Pastebėjau, kad vanduo ilgiau išlieka karštas. Tikrai verta!🤟🏻

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za „Avance Collection“ HD9359/90 Metalinis virdulys – temp. valdymas, palaikoma šiluma

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za „Avance Collection“ HD9359/90 Metalinis virdulys – temp. valdymas, palaikoma šiluma

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  1. Funkcija održavanja temperature će održavati vodu na izabranoj temperaturi 30 minuta sa tolerancijom od ± 5°C za izabrane temperature niže od 100°C. Za izabranu temperaturu od 100°C, voda će se održavati na 90°C < T < 100°C kako bi se izbeglo ponovno ključanje.

  2. Za 25% veći od standardnog Philips metalnog aparat za kuvanje vode HD9320.