2 godine garancije
100% bioplastika²
Kapacitet od 1,7 l
Lako čitljivi indikatori nivoa vode i indikatori jedne šolje
Mat svileno bela završna obrada
Napravite omiljeni napitak za razbuđivanje brzo i lako svako jutro uz ovaj moćan aparat za kuvanje vode.
Održivi dizajn uz 100% bioplastiku² radi smanjenja karbonskog otiska za 25%¹ tokom procesa proizvodnje. Ovaj revolucionarni materijal sigurno će imati veliki uticaj u vašoj kuhinji, a pored toga podržava pozitivniji ishod po životnu sredinu.
Korisni indikatori nivoa vode, uključujući indikator jedne šolje, staraju se da prokuvate samo potrebnu količinu vode i uštedite energiju (jedna šolja vode od 250 ml naspram 1 l) i vodu, te pomognete u očuvanju životne sredine.
Nagrade
4.6
od 5
12
Komentari
89%
preporučuje ovaj proizvod
*Tetyana*
11/07/2025
Україна
Класний чайник
Придбала чайник через партнерів. Я просто в захваті від дизайну і кольору. Зручна ручка, що не кріпиться в кругову, тиха робота, кришка прикольно закривається без закрутки, можно заливати воду через носик. Сподіваюсь, буде гарно служити, як і вся моя техніка цього бренду.
Prednosti
Зручний, гарний дизайн
Mane
Немає
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000
Tena
14/05/2023
Україна
Deo promocije
Verifikovani kupac
Дуже стильний дізайн.
Чайник легкий на вагу. Все супер. Користуемось щодня.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000
DaddyBomber
27/10/2022
Česká republika
Konvice, která nenechá ve štychu
Posledních pár konvic, které jsem měl, tak mě po nějaké době zklamaly. Tato nejen, že už nějaký pátek drží, ale zároveň je z eko materiálu. Za mě skvělý. Rychlost je až neuvěřitelná.
Prednosti
Rychlost a design
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000
¹Izračunavanje zasnovano na proizvodnji istog aparata uz korišćenje bioplastike u poređenju sa 100% devičanskom plastikom (ili devičanskim polipropilenom)
²Glavno telo aparata je izrađeno od 100% PP plastike iz proverenih bioloških izvora, na bazi izjednačenja mase (BioPP čini 84% ukupne plastike).