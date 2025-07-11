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  • Doručak je upravo postao još bolji
  • Doručak je upravo postao još bolji
  • Doručak je upravo postao još bolji
  • Doručak je upravo postao još bolji
  • Doručak je upravo postao još bolji
  • Doručak je upravo postao još bolji
  • Doručak je upravo postao još bolji
  • Doručak je upravo postao još bolji

Ekološka serijaAparat za kuvanje vode serije 5000

HD9365/10

4.6
| (12) Komentari | 89% preporučuje ovaj proizvod

4 Nagrade

Doručak je upravo postao još bolji
Svakog jutra brzo i jednostavno napravite svoj omiljeni napitak za buđenje. Održivi dizajn sa plastikom 100% prirodnog porekla², radi smanjenja karbonskog otiska za 25%¹ tokom procesa proizvodnje, i energetski efikasne funkcionalnosti za zeleniju budućnost.
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Uz Philips kuvalo iz serije ekološki prihvatljivih proizvoda

Doručak je upravo postao još bolji

  • 100% bioplastika²

  • Kapacitet od 1,7 l

  • Lako čitljivi indikatori nivoa vode i indikatori jedne šolje

  • Mat svileno bela završna obrada

Uz snagu od 2200 W možete da pripremite topli napitak za tili čas

Napravite omiljeni napitak za razbuđivanje brzo i lako svako jutro uz ovaj moćan aparat za kuvanje vode.

Održivi dizajn za zeleniju budućnost

Održivi dizajn uz 100% bioplastiku² radi smanjenja karbonskog otiska za 25%¹ tokom procesa proizvodnje. Ovaj revolucionarni materijal sigurno će imati veliki uticaj u vašoj kuhinji, a pored toga podržava pozitivniji ishod po životnu sredinu.

Uštedite do 46% energije uz indikatore jedne šolje

Uštedite do 46% energije uz indikatore jedne šolje

Korisni indikatori nivoa vode, uključujući indikator jedne šolje, staraju se da prokuvate samo potrebnu količinu vode i uštedite energiju (jedna šolja vode od 250 ml naspram 1 l) i vodu, te pomognete u očuvanju životne sredine.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

12

Komentari

89%

preporučuje ovaj proizvod

3
2

11/07/2025

Україна

Україна

Класний чайник

Придбала чайник через партнерів. Я просто в захваті від дизайну і кольору. Зручна ручка, що не кріпиться в кругову, тиха робота, кришка прикольно закривається без закрутки, можно заливати воду через носик. Сподіваюсь, буде гарно служити, як і вся моя техніка цього бренду.

Prednosti

Зручний, гарний дизайн

Mane

Немає

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000

14/05/2023

Україна

Україна

Verifikovani kupac

Дуже стильний дізайн.

Чайник легкий на вагу. Все супер. Користуемось щодня.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000

27/10/2022

Česká republika

Česká republika

Konvice, která nenechá ve štychu

Posledních pár konvic, které jsem měl, tak mě po nějaké době zklamaly. Tato nejen, že už nějaký pátek drží, ale zároveň je z eko materiálu. Za mě skvělý. Rychlost je až neuvěřitelná.

Prednosti

Rychlost a design

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000

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  1. ¹Izračunavanje zasnovano na proizvodnji istog aparata uz korišćenje bioplastike u poređenju sa 100% devičanskom plastikom (ili devičanskim polipropilenom)

  2. ²Glavno telo aparata je izrađeno od 100% PP plastike iz proverenih bioloških izvora, na bazi izjednačenja mase (BioPP čini 84% ukupne plastike).