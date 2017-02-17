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Topli napici odličnog ukusa
Želite da postignete optimalni ukus napitka? Kako bi se maksimalno istakao ukus, svaki topli napitak trebalo bi pripremiti na idealnoj temperaturi. Izborom ikone za odgovarajuću temperaturu na aparatu za kuvanje vode sada možete da uživate u optimalnom ukusu toplog napitka.
1,7 l 2400 W
Digitalna kontrola temperature
Mastilocrna
Poklopac sa oprugom
Unapred podešene postavke temperature od 40, 80, 90, 95 i 100 °C osiguraće da osnovni sastojak vašeg čaja, instant kafe ili supe bude na željenoj temperaturi.
Omogućava potrošačima da skuvaju proizvoljnu količinu vode i time uštede energiju i vodu doprinoseći očuvanju životne sredine.
Bežično postolje koje omogućava rotiranje za 360°, za jednostavno uklanjanje i postavljanje.
4.4
od 5
27
Komentari
92%
preporučuje ovaj proizvod
glocik
17/02/2017
Česká republika
Verifikovani kupac
Nejde nedoporučit.
Asi takhle. Je to designovka jak vyšitá a navíc! Spolehlivě funguje. Můžete si zvolit několik druhů ohřevu vody. Na zelený čaj, na černý čaj, instantní kávu, turka, polévku apod. Vše podle stupňů Celsia. Pokud k tomu hned nepřiběhnete, udržuje to teplotu. Není hlučná, což chválím.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HD9384/20 Varná konvice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HD9384/20 Varná konvice
dabik
03/06/2016
Polska
Czajnik spełnia wyzwaniom nowoczesnych Gospodarstw Domowych
test:Czajnik Philips HD9384 wychodzi naprzeciw potrzebom nowoczesnych gospodarstw domowych, wykonany z wysokiej jakości materiałów łatwych w utrzymaniu czystości. Usytułowany na okrągłej podstawce pod którą zwinięty przewód zasilający można dostosować do żądanej długości, na podstawce jest również programator z możliwością ustawienia podgrzewania wody do różnych temperatur, w zależności od potrzeb przygotowywanego napoju: 40, 80, 90, 95 i 100°C . Przygotowanie wody sygnalizuje wysyłając krótki sygnał dźwiękowy. Bardzo wygodną funkcją jest podtrzymanie wybranej temperatury przez 30 min, co jest przydatne zarówno dla młodych rodziców jak i wieloosobowych rodziny. Ogólnie Czajnik świetnie prezentuje się w kuchni i jest w pełni praktyczny, moim zdaniem podoła wyzwaniom najbardziej wymagających użytkowników pomimo może trochę głośnej pracy, a to chyba za sprawą dużej mocy 2000-2400 W.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HD9384/20 Czajnik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HD9384/20 Czajnik
MałgorzataR
06/04/2016
Polska
Najlepszy czanik
Jak na razie najlepszy czajnik jaki miałam. Można w nim gotować wodę w różnych temperaturach. Posiada funkcję utrzymywania ciepła. Posiada wskaźnik kubków, który pozwala zagotować tyle wody ile się potrzebuje. Dobrze wygląda w kuchni i jest łatwy w obsłudze. Nie jest głośny, a zakończenie gotowania wody sygnalizuje dźwięk. Polecam
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HD9384/20 Czajnik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HD9384/20 Czajnik