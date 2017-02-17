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  • Topli napici odličnog ukusa
  • Topli napici odličnog ukusa
  • Topli napici odličnog ukusa
  • Topli napici odličnog ukusa
  • Topli napici odličnog ukusa
  • Topli napici odličnog ukusa
  • Topli napici odličnog ukusa
  • Topli napici odličnog ukusa
  • Topli napici odličnog ukusa
  • Topli napici odličnog ukusa
  • Topli napici odličnog ukusa
  • Topli napici odličnog ukusa

Obustavljeno

Avance CollectionAparat za kuvanje vode

HD9384/20

4.4

| (27) Komentari | 92% preporučuje ovaj proizvod

Topli napici odličnog ukusa

Želite da postignete optimalni ukus napitka? Kako bi se maksimalno istakao ukus, svaki topli napitak trebalo bi pripremiti na idealnoj temperaturi. Izborom ikone za odgovarajuću temperaturu na aparatu za kuvanje vode sada možete da uživate u optimalnom ukusu toplog napitka.

Pogledajte sve prednosti

Sa podešavanjem optimalne temperature napitaka

Topli napici odličnog ukusa

  • 1,7 l 2400 W

  • Digitalna kontrola temperature

  • Mastilocrna

  • Poklopac sa oprugom

5 unapred podešenih dugmadi za izbor željenog toplog napitka

5 unapred podešenih dugmadi za izbor željenog toplog napitka

Unapred podešene postavke temperature od 40, 80, 90, 95 i 100 °C osiguraće da osnovni sastojak vašeg čaja, instant kafe ili supe bude na željenoj temperaturi.

Indikator jedne šolje za kuvanje samo potrebne količine vode

Indikator jedne šolje za kuvanje samo potrebne količine vode

Omogućava potrošačima da skuvaju proizvoljnu količinu vode i time uštede energiju i vodu doprinoseći očuvanju životne sredine.

Bežično post. koje omog. rotir. za 360°

Bežično post. koje omog. rotir. za 360°

Bežično postolje koje omogućava rotiranje za 360°, za jednostavno uklanjanje i postavljanje.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.4

od 5

27

Komentari

92%

preporučuje ovaj proizvod

3

17/02/2017

Česká republika

Česká republika

Verifikovani kupac

Nejde nedoporučit.

Asi takhle. Je to designovka jak vyšitá a navíc! Spolehlivě funguje. Můžete si zvolit několik druhů ohřevu vody. Na zelený čaj, na černý čaj, instantní kávu, turka, polévku apod. Vše podle stupňů Celsia. Pokud k tomu hned nepřiběhnete, udržuje to teplotu. Není hlučná, což chválím.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Avance Collection HD9384/20 Varná konvice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Avance Collection HD9384/20 Varná konvice

03/06/2016

Polska

Polska

Czajnik spełnia wyzwaniom nowoczesnych Gospodarstw Domowych

test:Czajnik Philips HD9384 wychodzi naprzeciw potrzebom nowoczesnych gospodarstw domowych, wykonany z wysokiej jakości materiałów łatwych w utrzymaniu czystości. Usytułowany na okrągłej podstawce pod którą zwinięty przewód zasilający można dostosować do żądanej długości, na podstawce jest również programator z możliwością ustawienia podgrzewania wody do różnych temperatur, w zależności od potrzeb przygotowywanego napoju: 40, 80, 90, 95 i 100°C . Przygotowanie wody sygnalizuje wysyłając krótki sygnał dźwiękowy. Bardzo wygodną funkcją jest podtrzymanie wybranej temperatury przez 30 min, co jest przydatne zarówno dla młodych rodziców jak i wieloosobowych rodziny. Ogólnie Czajnik świetnie prezentuje się w kuchni i jest w pełni praktyczny, moim zdaniem podoła wyzwaniom najbardziej wymagających użytkowników pomimo może trochę głośnej pracy, a to chyba za sprawą dużej mocy 2000-2400 W.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Avance Collection HD9384/20 Czajnik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Avance Collection HD9384/20 Czajnik

06/04/2016

Polska

Polska

Najlepszy czanik

Jak na razie najlepszy czajnik jaki miałam. Można w nim gotować wodę w różnych temperaturach. Posiada funkcję utrzymywania ciepła. Posiada wskaźnik kubków, który pozwala zagotować tyle wody ile się potrzebuje. Dobrze wygląda w kuchni i jest łatwy w obsłudze. Nie jest głośny, a zakończenie gotowania wody sygnalizuje dźwięk. Polecam

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Avance Collection HD9384/20 Czajnik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Avance Collection HD9384/20 Czajnik

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