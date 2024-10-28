ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Vruće unutra, hladno spolja
  • Vruće unutra, hladno spolja
  • Vruće unutra, hladno spolja
  • Vruće unutra, hladno spolja
  • Vruće unutra, hladno spolja
  • Vruće unutra, hladno spolja
  • Vruće unutra, hladno spolja
  • Vruće unutra, hladno spolja
  • Vruće unutra, hladno spolja
  • Vruće unutra, hladno spolja
  • Vruće unutra, hladno spolja
  • Vruće unutra, hladno spolja

Aparat za kuvanje vode sa dvostrukim zidom 5000Aparat za kuvanje vode sa dvostrukim zidom serije 5000

HD9395/90

5
| (12) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Vruće unutra, hladno spolja
Kuvanje vode bez muke pomoću aparata sa dvostrukim zidom: trajna toplota, vrhunska bezbednost sa dvostrukim zidom i energetska efikasnost zahvaljujući indikatoru broja šolja. Unutrašnja posuda napravljena je od nerđajućeg čelika bezbednog za korišćenje sa hranom, za higijenu i dugotrajnost.
Pogledajte sve prednosti

Dvostruki zid sa besprekornim nerđajućim čelikom unutra

Vruće unutra, hladno spolja

  • Bezbedno i efikasno kuvanje

  • Velika snaga, prefinjen dizajn

  • Porodični kapacitet od 1,7 l

Aparat za kuvanje vode sa dvostrukim zidom i izolujućim slojem

Aparat za kuvanje vode sa dvostrukim zidom i izolujućim slojem

Nema potrebe da čekate da se spoljašnjost aparata za kuvanje vode ohladi. Naš aparat za kuvanje vode sa dvostrukim zidom ima izolujući sloj koji garantuje hladnu spoljašnjost, uz zadržavanje toplote vode u unutrašnjosti tokom dužih perioda.

Zaštita od suvog kuvanja sa Strix kontrolerom

Zaštita od suvog kuvanja sa Strix kontrolerom

Ugrađeni Strix kontroler garantuje da će se aparat automatski isključiti kada u njemu nema vode ili kada ga podignete sa postolja. Time se smanjuje rizik od suvog kuvanja koji može da izazove štetu, a sprečava se i nepotrebno trošenje energije.

Nerđajući čelik bezbedan za korišćenje sa hranom, za higijenu i sprečavanje korozije

Nerđajući čelik bezbedan za korišćenje sa hranom, za higijenu i sprečavanje korozije

Uvek uživajte u bezbednoj i čistoj vodi. Aparat za kuvanje vode napravljen je od nerđajućeg čelika pogodnog za korišćenje sa hranom, za maksimalnu higijenu i sprečavanje korozije.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

5.0

od 5

12

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

28/10/2024

Česká republika

Česká republika

Má skvělé fence

Líbí se mi pohodlné ovládání, nespálím se o ni, hezký design

Prednosti

Hodně funkcí, pohodlné ovládání, není horká na porch

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Rychlovarná konvice s dvojitou stěnou řady 5000 HD9395/90 Rychlov. konvice s dvoj. stěnou Philips 5000 Series

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Rychlovarná konvice s dvojitou stěnou řady 5000 HD9395/90 Rychlov. konvice s dvoj. stěnou Philips 5000 Series

13/03/2024

Україна

Україна

Стильний чайник для кухні

Чайник дуже хорошої якості. Потужній, швидко закипає, всередині металевий зручно мити.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000

12/03/2024

Україна

Україна

Виріб має чудові властивості Дуже стильний дизайн

Дуже хорошої якості Простий у користуванні Рекомендую

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana