2 godine garancije
Bezbedno i efikasno kuvanje
Velika snaga, prefinjen dizajn
Porodični kapacitet od 1,7 l
Nema potrebe da čekate da se spoljašnjost aparata za kuvanje vode ohladi. Naš aparat za kuvanje vode sa dvostrukim zidom ima izolujući sloj koji garantuje hladnu spoljašnjost, uz zadržavanje toplote vode u unutrašnjosti tokom dužih perioda.
Ugrađeni Strix kontroler garantuje da će se aparat automatski isključiti kada u njemu nema vode ili kada ga podignete sa postolja. Time se smanjuje rizik od suvog kuvanja koji može da izazove štetu, a sprečava se i nepotrebno trošenje energije.
Uvek uživajte u bezbednoj i čistoj vodi. Aparat za kuvanje vode napravljen je od nerđajućeg čelika pogodnog za korišćenje sa hranom, za maksimalnu higijenu i sprečavanje korozije.
5.0
od 5
12
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Pezeta
28/10/2024
Česká republika
Má skvělé fence
Líbí se mi pohodlné ovládání, nespálím se o ni, hezký design
Prednosti
Hodně funkcí, pohodlné ovládání, není horká na porch
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Rychlovarná konvice s dvojitou stěnou řady 5000 HD9395/90 Rychlov. konvice s dvoj. stěnou Philips 5000 Series
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Rychlovarná konvice s dvojitou stěnou řady 5000 HD9395/90 Rychlov. konvice s dvoj. stěnou Philips 5000 Series
Wetviktopiia
13/03/2024
Україна
Стильний чайник для кухні
Чайник дуже хорошої якості. Потужній, швидко закипає, всередині металевий зручно мити.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000
Zenith 6
12/03/2024
Україна
Deo promocije
Виріб має чудові властивості Дуже стильний дизайн
Дуже хорошої якості Простий у користуванні Рекомендую
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000