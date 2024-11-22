2 godine garancije
Bezbedno i efikasno kuvanje
Prelep izgled, lako korišćenje
Porodični kapacitet od 1,7 l
Čajevi, kafe, hrana za bebe, kakao, instant knedle itd. traže različite temperature za najbolje rezultate. Ovaj aparat za kuvanje vode sa kontrolom temperature pruža 6 postavki temperature od 40 °C do 100 °C za savršeno i bezbedno posluživanje svaki put.
Kada aparat za kuvanje vode dostigne željenu temperaturu, naša pametna funkcija održavanja temperature precizno održava temperaturu vode. Nema potrebe za ponovnim kuvanjem.
Nema potrebe da čekate da se spoljašnjost aparata za kuvanje vode ohladi. Naš aparat za kuvanje vode sa kontrolom temperature ima dvostruki izolovani sloj koji garantuje da je spoljašnjost uvek hladna, uz održavanje temperature vode u unutrašnjosti za duže uživanje.
5.0
od 5
18
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Vastica56
22/11/2024
Slovenija
Odličen grelnik vode
Kakovostno narejen grelnik, ki lepo paše v našo kuhinjo. Vodo hitro segreje do želene temperature, kar pride zelo prav pri pripravi raznih čajev. Priporočam.
Prednosti
Kakovosten, termostat za nastavitev temperature vode
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 7000 HD9396/90 Grelnik vode z dvojno steno
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 7000 HD9396/90 Grelnik vode z dvojno steno
DELICE84
21/11/2024
Slovenija
Lep in hiter
Vse, kar rabiš od grelnika za vodo. Je eleganten, hiter, všeč mi je digitalni display.
Prednosti
Hiter
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 7000 HD9396/90 Grelnik vode z dvojno steno
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 7000 HD9396/90 Grelnik vode z dvojno steno
дядо_ И
23/03/2025
България
Красив и качествен продукт
Много съм доволен, защото имах точни изисквания какво да търся. Първо -вътрешният обем, където е водата да не е от пластмаса, а да е еднороден неръждаем метал, без силикони, гума и други, защото старата ни кана протече точно през уплътнителите за по малко от 5-6 месеца и през цялото това време миришеше на пластмаса . Второ-да не губи много топлина. Трето-да няма разни прозорчета от пластмаса за нивото а водата, защото с времето се спукват и тече-това се случи на по-предишна кана. Четири-да има лесно и интуитивно управление. За дизайна нямах претенции, но определено пасна идеално в кухнята. Цената е по-висока от подобните аналози, като примерно аз намерих почти подобен продукт с 40% по-ниска цена, но купих Philips-а, защото им имам по-голямо доверие.
Prednosti
високо качество
Mane
засега не намирам
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 7000 HD9396/90 Кана с двойна стена
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 7000 HD9396/90 Кана с двойна стена