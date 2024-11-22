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Sve serije

  • Više od 10 jela i napitaka sa odgovarajućom temperaturom
  • Više od 10 jela i napitaka sa odgovarajućom temperaturom
  • Više od 10 jela i napitaka sa odgovarajućom temperaturom
  • Više od 10 jela i napitaka sa odgovarajućom temperaturom
  • Više od 10 jela i napitaka sa odgovarajućom temperaturom
  • Više od 10 jela i napitaka sa odgovarajućom temperaturom
  • Više od 10 jela i napitaka sa odgovarajućom temperaturom
  • Više od 10 jela i napitaka sa odgovarajućom temperaturom
  • Više od 10 jela i napitaka sa odgovarajućom temperaturom
  • Više od 10 jela i napitaka sa odgovarajućom temperaturom

Serija 7000Aparat za kuvanje vode sa duplim zidom

HD9396/90

5
| (18) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Više od 10 jela i napitaka sa odgovarajućom temperaturom
Da li ste znali da vaši omiljeni napici, supe i knedle imaju bolji ukus kada se zagreju na određenu temperaturu? Naš aparat za kuvanje vode sa dvostrukim zidom i kontrolom temperature precizno zagreva iznutra, dok ostaje hladan na dodir spolja.
Pogledajte sve prednosti

Laka kontrola sa displejom na dršci

Više od 10 jela i napitaka sa odgovarajućom temperaturom

  • Bezbedno i efikasno kuvanje

  • Prelep izgled, lako korišćenje

  • Porodični kapacitet od 1,7 l

Više od 10 obroka i napitaka

Više od 10 obroka i napitaka

Čajevi, kafe, hrana za bebe, kakao, instant knedle itd. traže različite temperature za najbolje rezultate. Ovaj aparat za kuvanje vode sa kontrolom temperature pruža 6 postavki temperature od 40 °C do 100 °C za savršeno i bezbedno posluživanje svaki put.

Funkcija održavanja temperature

Funkcija održavanja temperature

Kada aparat za kuvanje vode dostigne željenu temperaturu, naša pametna funkcija održavanja temperature precizno održava temperaturu vode. Nema potrebe za ponovnim kuvanjem.

Bezbedno na dodir

Bezbedno na dodir

Nema potrebe da čekate da se spoljašnjost aparata za kuvanje vode ohladi. Naš aparat za kuvanje vode sa kontrolom temperature ima dvostruki izolovani sloj koji garantuje da je spoljašnjost uvek hladna, uz održavanje temperature vode u unutrašnjosti za duže uživanje.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

18

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

22/11/2024

Slovenija

Slovenija

Odličen grelnik vode

Kakovostno narejen grelnik, ki lepo paše v našo kuhinjo. Vodo hitro segreje do želene temperature, kar pride zelo prav pri pripravi raznih čajev. Priporočam.

Prednosti

Kakovosten, termostat za nastavitev temperature vode

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 7000 HD9396/90 Grelnik vode z dvojno steno

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 7000 HD9396/90 Grelnik vode z dvojno steno

21/11/2024

Slovenija

Slovenija

Lep in hiter

Vse, kar rabiš od grelnika za vodo. Je eleganten, hiter, všeč mi je digitalni display.

Prednosti

Hiter

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 7000 HD9396/90 Grelnik vode z dvojno steno

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 7000 HD9396/90 Grelnik vode z dvojno steno

23/03/2025

България

България

Красив и качествен продукт

Много съм доволен, защото имах точни изисквания какво да търся. Първо -вътрешният обем, където е водата да не е от пластмаса, а да е еднороден неръждаем метал, без силикони, гума и други, защото старата ни кана протече точно през уплътнителите за по малко от 5-6 месеца и през цялото това време миришеше на пластмаса . Второ-да не губи много топлина. Трето-да няма разни прозорчета от пластмаса за нивото а водата, защото с времето се спукват и тече-това се случи на по-предишна кана. Четири-да има лесно и интуитивно управление. За дизайна нямах претенции, но определено пасна идеално в кухнята. Цената е по-висока от подобните аналози, като примерно аз намерих почти подобен продукт с 40% по-ниска цена, но купих Philips-а, защото им имам по-голямо доверие.

Prednosti

високо качество

Mane

засега не намирам

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 7000 HD9396/90 Кана с двойна стена

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 7000 HD9396/90 Кана с двойна стена

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