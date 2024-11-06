2 godine garancije
Istražite ceo komplet za doručak serije 3000
Od raznih jela do toplih napitaka, onako kako želite
Prefinjeni dizajn, dodir modernog u svakoj kuhinji
Istražite naš ceo komplet za doručak serije 3000 sa odgovarajućim tosterom i aparatom za filter kafu. Dizajniran je tako da dan započnete sa stilom!
Od kuvanja čaja do pripremanja večere, izdašni kapacitet aparata za kuvanje vode od 1,7 l pogodan je za porodice, kako bi svi mogli da uživaju u njemu.
Ravni grejni element od nerđajućeg čelika sakriven je radi brzog kuvanja i veoma jednostavnog čišćenja. Održavajte vodu svežom i čistom pre, tokom i posle svake upotrebe.
4.7
od 5
100
Komentari
93%
preporučuje ovaj proizvod
Kreativka123
06/11/2024
Slovenija
Odličen grelnik vode!
Zelo hitro segreje vodo in ima preprost, eleganten dizajn, ki lepo dopolni mojo kuhinjo. 😊 Super nakup, ki ga priporočam!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3000 HD9411/00 Grelnik vode Philips
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3000 HD9411/00 Grelnik vode Philips
06/01/2023
Slovenija
Odličen kotliček
Kotliček je dobro izdelan in grajen, enostaven za uporabo in vodo zagreje zelo hitro. Priporočam vsem, ki ste v dvomu!
Prednosti
Izdelava, hitrost gretja...
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3000 HD9318/00 Grelnik vode
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3000 HD9318/00 Grelnik vode
biafiori
27/04/2023
Slovensko
Philips zaposleni
Verifikovani kupac
45
[Employee of philipsglobal] pacia sa mi objem mensia hlucnost a odporucil by som to vsetkym pre jeho vydrz
Prednosti
objem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Séria 3000 HD9318/00 Plastová kanvica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Séria 3000 HD9318/00 Plastová kanvica