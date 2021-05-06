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  • Brže peglanje

Obustavljeno

Pegla sa parnom stanicom

HI5916/20

3
| (8) Komentari

1 nagrada

Brže peglanje
Ova parna stanica ubrzava peglanje zahvaljujući neprekidnom izuzetno snažnom mlazu pare i čini ga praktičnijim zahvaljujući odvojivom rezervoaru za vodu kapaciteta 1,1 l.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Sa dodatnom količinom pare

Brže peglanje

  • Maks. pritisak pumpe 5 bara

  • Odvojivi rezervoar za vodu kapac. 1,1 l

  • Dodatna količina pare od 180 g

Odvojivi rezervoar za vodu kapac. 1,1 l

Odvojivi rezervoar za vodu kapac. 1,1 l

Rezervoar za vodu može lako da se ukloni radi dopune pod česmom. Veliki otvor za punjenje ubrzava punjenje. Zahvaljujući kapacitetu rezervoara za vodu od 1,1 l, možete da peglate do 2 sata bez prekida i dopune vode.

Posuda Calc-clean je ugrađena u parnu stanicu – nema kartridža niti dodatnih troškova

Posuda Calc-clean je ugrađena u parnu stanicu – nema kartridža niti dodatnih troškova

Smart Calc Clean, naš ugrađeni sistem za uklanjanje kamenca, podseća vas kada dođe vreme za uklanjanje kamenca. Ovaj sistem je opremljen posudom koja olakšava uklanjanje kamenca. To znači da se ne koriste kartridži i nema dodatnih troškova.

Moćan mlaz pare koji najefikasnije uklanja nabore

Moćan mlaz pare koji najefikasnije uklanja nabore

Moćan i neprekidan mlaz pare izboriće se i sa najdebljim tkaninama sa lakoćom. I najuporniji nabori nestaće pred vašim očima, a dodatna količina pare vam je na raspolaganju baš tamo gde vam je potrebna. Dodatna količina pare je savršena za vertikalno peglanje parom radi osvežavanja odeće i zavesa.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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3.0

od 5

8

Komentari

4
3
2

06/05/2021

България

България

Verifikovani kupac

Надмина очакванията ми!

В сравнение със стария ми парогенератор е: 1. Много по - тих /позволява ми спокойно да слушам сутрешните новини, докато гладя/ 2.Готов за гладене с пара за около минута. 3.Гладенето на лен е по-лесно. 3.Автоматично изключване

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HI5916/20 Ютия с парогенератор

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HI5916/20 Ютия с парогенератор

18/02/2021

България

България

Verifikovani kupac

Много добър помощник в къщи.

Много добре се гладят дрехите и изглеждат прекрасно след това.

Prednosti

Много по-добре от ютия.

Mane

Не намирам такива.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HI5916/20 Ютия с парогенератор

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HI5916/20 Ютия с парогенератор

19/06/2020

България

България

Коментар

Продукта отговаря на изискванията ми лек удобен и много добре глади

Prednosti

Бързо загрява не е нужно непрекъснато пълнене ютията се пързаля леко

Mane

Не съм забелязала

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HI5916/20 Ютия с парогенератор

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HI5916/20 Ютия с парогенератор

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