2 godine garancije
Obustavljeno
HI5916/20
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Maks. pritisak pumpe 5 bara
Odvojivi rezervoar za vodu kapac. 1,1 l
Dodatna količina pare od 180 g
Rezervoar za vodu može lako da se ukloni radi dopune pod česmom. Veliki otvor za punjenje ubrzava punjenje. Zahvaljujući kapacitetu rezervoara za vodu od 1,1 l, možete da peglate do 2 sata bez prekida i dopune vode.
Smart Calc Clean, naš ugrađeni sistem za uklanjanje kamenca, podseća vas kada dođe vreme za uklanjanje kamenca. Ovaj sistem je opremljen posudom koja olakšava uklanjanje kamenca. To znači da se ne koriste kartridži i nema dodatnih troškova.
Moćan i neprekidan mlaz pare izboriće se i sa najdebljim tkaninama sa lakoćom. I najuporniji nabori nestaće pred vašim očima, a dodatna količina pare vam je na raspolaganju baš tamo gde vam je potrebna. Dodatna količina pare je savršena za vertikalno peglanje parom radi osvežavanja odeće i zavesa.
Nagrade
3.0
od 5
8
Komentari
Лаенек
06/05/2021
България
Verifikovani kupac
Надмина очакванията ми!
В сравнение със стария ми парогенератор е: 1. Много по - тих /позволява ми спокойно да слушам сутрешните новини, докато гладя/ 2.Готов за гладене с пара за около минута. 3.Гладенето на лен е по-лесно. 3.Автоматично изключване
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HI5916/20 Ютия с парогенератор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HI5916/20 Ютия с парогенератор
СТАРШИ
18/02/2021
България
Verifikovani kupac
Много добър помощник в къщи.
Много добре се гладят дрехите и изглеждат прекрасно след това.
Prednosti
Много по-добре от ютия.
Mane
Не намирам такива.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HI5916/20 Ютия с парогенератор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HI5916/20 Ютия с парогенератор
Гладачка
19/06/2020
България
Коментар
Продукта отговаря на изискванията ми лек удобен и много добре глади
Prednosti
Бързо загрява не е нужно непрекъснато пълнене ютията се пързаля леко
Mane
Не съм забелязала
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HI5916/20 Ютия с парогенератор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HI5916/20 Ютия с парогенератор