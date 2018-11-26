Satinelle
Jedinstveni Philips sistem za epilaciju uklanja dlačice iz korena, a vaša koža ostaje nedeljama glatka i bez dlačica. Dlačice koje ipak izrastu mekane su i tanke, a epilacija je brza i jednostavna.
Jedinstveni Philips sistem za epilaciju uklanja dlačice iz korena, a vaša koža ostaje sedmicama glatka i bez dlačica. Dlačice koje ipak izrastu mekane su i tanke.
Za dodatnu higijenu i jednostavno čišćenje.
Četka za lako čišćenje za optimalnu higijenu
4.9
od 5
8
Komentari
88%
preporučuje ovaj proizvod
Princess86
26/11/2018
България
Изключително здрав епилатор!
Имам епилатора от далечната 2005 г . Използвам го до ден днешен , здрав е , има още живот в него, но реших , че е време да си взема нов и по - съвременен. Заложих отново на Филипс.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HP2843/01 Епилатор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HP2843/01 Епилатор
Тетчер
04/11/2020
Україна
Виріб рекомендую на 100%
Все добре, нічого зайвого, зі своїм призначенням справляється добре.
Prednosti
За
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HP2843/00 Епілятор
Datum upotrebe 2018-11-04
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HP2843/00 Епілятор
Datum upotrebe 2018-11-04
ZoryanaB1987
12/11/2019
Україна
Бездоганний для домашнього використання
Простий та зручний в користуванні. Пластини добре закріплюють волосину ,завдяки чому вона видаляється з коренем,не відламуючи лише верхівку. Задоволена на всі 100%
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HP2843/00 Епілятор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HP2843/00 Епілятор
Source: Market leader research institute, retail value MAT December 2024