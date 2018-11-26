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Epilator

HP2843/00

4.9

| (8) Komentari | 88% preporučuje ovaj proizvod

Satinelle

Jedinstveni Philips sistem za epilaciju uklanja dlačice iz korena, a vaša koža ostaje nedeljama glatka i bez dlačica. Dlačice koje ipak izrastu mekane su i tanke, a epilacija je brza i jednostavna.

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The world’s No. 1 IPL brand1, 15 years of smooth skin and confidence with Philips Lumea

Glatka koža nedeljama

Satinelle

Jedinstveni Philips sistem za epilaciju

Jedinstveni Philips sistem za epilaciju uklanja dlačice iz korena, a vaša koža ostaje sedmicama glatka i bez dlačica. Dlačice koje ipak izrastu mekane su i tanke.

Glava za epilaciju koja može da se pere

Za dodatnu higijenu i jednostavno čišćenje.

Četka za lako čišćenje

Četka za lako čišćenje za optimalnu higijenu

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.9

od 5

8

Komentari

88%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

26/11/2018

България

България

Изключително здрав епилатор!

Имам епилатора от далечната 2005 г . Използвам го до ден днешен , здрав е , има още живот в него, но реших , че е време да си взема нов и по - съвременен. Заложих отново на Филипс.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HP2843/01 Епилатор

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HP2843/01 Епилатор

04/11/2020

Україна

Україна

Виріб рекомендую на 100%

Все добре, нічого зайвого, зі своїм призначенням справляється добре.

Prednosti

За

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HP2843/00 Епілятор

Datum upotrebe 2018-11-04

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HP2843/00 Епілятор

Datum upotrebe 2018-11-04

12/11/2019

Україна

Україна

Бездоганний для домашнього використання

Простий та зручний в користуванні. Пластини добре закріплюють волосину ,завдяки чому вона видаляється з коренем,не відламуючи лише верхівку. Задоволена на всі 100%

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HP2843/00 Епілятор

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HP2843/00 Епілятор

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  1. Source: Market leader research institute, retail value MAT December 2024 