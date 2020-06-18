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Obustavljeno

SalonDry TravelFen za putovanja

HP4829/00

5

| (7) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Profesionalni rezultati bilo gde

Fen SalonDry Travel od 2000 W ima sve što vam je potrebno da biste dobili željene profesionalne rezultate, gde god da putujete.

Pogledajte sve prednosti

Fen SalonDry Travel

Profesionalni rezultati bilo gde

  • 2000 W

  • Mogućnost sklapanja

  • Dvostruki napon

Profesionalnih 2000 W za savršene rezultate kao iz salona

Profesionalnih 2000 W za savršene rezultate kao iz salona

Ovaj profesionalni fen od 2000W stvara moćan protok vazduha. Tako dobijena kombinacija snage i brzine omogućava da sušenje i oblikovanje kose budu brži i lakši.

2 prilagodljive postavke brzine za pažljivo sušenje

2 prilagodljive postavke brzine za pažljivo sušenje

Pažljivo sušenje zahvaljujući dvema fleksibilnim postavkama brzine

CoolShot učvršćuje frizuru

CoolShot učvršćuje frizuru

Kao profesionalna funkcija koju aparati za uvijanje kose moraju imati, dugme za hladan mlaz daje intenzivan mlaz hladnog vazduha. Ono se koristi za doterivanje stila nakon oblikovanja frizure.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

7

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

18/06/2020

България

България

Много съм доволна.

Харесвам всичко. Бих го препоръчала на всички мои приятели и роднини.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SalonDry Travel HP4829/00 Сешоар за пътуване

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SalonDry Travel HP4829/00 Сешоар за пътуване

20/08/2020

Україна

Україна

Фен, просто супер!

Дуже якісний продукт. Потужний, легко складається. Незамінний при подорожі. Зарекомендував себе, тільки з позитивної сторони.

Prednosti

так, дуже надійний

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

Datum upotrebe 2018-08-20

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

Datum upotrebe 2018-08-20

15/11/2019

Україна

Україна

Замечательный дорожный фен!

Фен мощный,удобный,компактный,то что надо в дороге.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

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