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Profesionalni rezultati bilo gde
Fen SalonDry Travel od 2000 W ima sve što vam je potrebno da biste dobili željene profesionalne rezultate, gde god da putujete.
2000 W
Mogućnost sklapanja
Dvostruki napon
Ovaj profesionalni fen od 2000W stvara moćan protok vazduha. Tako dobijena kombinacija snage i brzine omogućava da sušenje i oblikovanje kose budu brži i lakši.
Pažljivo sušenje zahvaljujući dvema fleksibilnim postavkama brzine
Kao profesionalna funkcija koju aparati za uvijanje kose moraju imati, dugme za hladan mlaz daje intenzivan mlaz hladnog vazduha. Ono se koristi za doterivanje stila nakon oblikovanja frizure.
5.0
od 5
7
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
vanya_24
18/06/2020
България
Много съм доволна.
Харесвам всичко. Бих го препоръчала на всички мои приятели и роднини.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SalonDry Travel HP4829/00 Сешоар за пътуване
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SalonDry Travel HP4829/00 Сешоар за пътуване
zulana
20/08/2020
Україна
Фен, просто супер!
Дуже якісний продукт. Потужний, легко складається. Незамінний при подорожі. Зарекомендував себе, тільки з позитивної сторони.
Prednosti
так, дуже надійний
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer
Datum upotrebe 2018-08-20
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer
Datum upotrebe 2018-08-20
Tash
15/11/2019
Україна
Замечательный дорожный фен!
Фен мощный,удобный,компактный,то что надо в дороге.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer