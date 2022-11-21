2 godine garancije
Obustavljeno
za noge
Brijač sa jednom folijom
Napajanje pomoću baterija
Nežna, mala glava za brijanje štiti kožu i ostavlja je glatkom i mekom
Za udobno rukovanje
Za nežno i udobno korišćenje tokom tuširanja ili kupanja, uz rukohvat protiv klizanja za optimalno mokro i suvo korišćenje.
4.6
od 5
18
Komentari
94%
preporučuje ovaj proizvod
Гърбачева
21/11/2022
България
От години го ползвам, с 2 ръце го препоръчвам.
Препоръчвам го на всяка дама, от години го ползвам! ❤️Не бих го сменила с друго!!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SatinShave Essential HP6342/00 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SatinShave Essential HP6342/00 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
26/05/2021
България
Прекрасен продукт
Артикулът е на батерии, които ми се е наложило да сменя не повече от 2 пъти за цялата година. Не наранява кожата и е изключително удобен и безболезнен.
Prednosti
лесно преносим, не причинява болка, премахва всички косъмчета
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SatinShave Essential HP6342/00 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SatinShave Essential HP6342/00 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
Domácí Puťka
29/07/2020
Česká republika
Recenze holícího strojku
I po letech pořád funkční a stejně spolehlivý. Pohodlné používání, díky dvěma tužkovým bakteriím nikde nezavází nabíjecí kabel, skladný, vydržel už spousty cestování a dovolených naprosto bez úhony. Za tu cenu - velmi příjemné překvapení.
Prednosti
Spolehlivý, snadné používání, dobře holí.
Mane
Nemám co vytknout, spokojenost.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SatinShave Essential HP6342/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SatinShave Essential HP6342/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Source: Market leader research institute, retail value MAT December 2024