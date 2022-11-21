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  • Bezbedno i lako brijanje
  • Bezbedno i lako brijanje
  • Bezbedno i lako brijanje
  • Bezbedno i lako brijanje
  • Bezbedno i lako brijanje
  • Bezbedno i lako brijanje
  • Bezbedno i lako brijanje
  • Bezbedno i lako brijanje
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  • Bezbedno i lako brijanje
  • Bezbedno i lako brijanje
  • Bezbedno i lako brijanje
  • Bezbedno i lako brijanje
  • Bezbedno i lako brijanje
  • Bezbedno i lako brijanje
  • Bezbedno i lako brijanje

Obustavljeno

SatinShave EssentialElektrični aparat za vlažno i suvo brijanje

HP6342/00

4.6
| (18) Komentari | 94% preporučuje ovaj proizvod
Bezbedno i lako brijanje
Ovaj svestrani aparat za brijanje omogućava vam da brzo, lako i bezbedno obrijete celo telo. Tajna je u maloj glavi za brijanje koja brzo skraćuje i štiti kožu. Mek i gladak osećaj nakon svake upotrebe.
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The world’s No. 1 IPL brand1, 15 years of smooth skin and confidence with Philips Lumea

Bezbedno i lako brijanje

  • za noge

  • Brijač sa jednom folijom

  • Napajanje pomoću baterija

Sistem za bezbedno brijanje, za vrhunsku zaštitu kože

Sistem za bezbedno brijanje, za vrhunsku zaštitu kože

Nežna, mala glava za brijanje štiti kožu i ostavlja je glatkom i mekom

Profilisana, ergonomska drška

Profilisana, ergonomska drška

Za udobno rukovanje

Mokro i suvo korišćenje omogućava upotrebu u kadi ili pod tušem

Mokro i suvo korišćenje omogućava upotrebu u kadi ili pod tušem

Za nežno i udobno korišćenje tokom tuširanja ili kupanja, uz rukohvat protiv klizanja za optimalno mokro i suvo korišćenje.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.6

od 5

18

Komentari

94%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

21/11/2022

България

България

От години го ползвам, с 2 ръце го препоръчвам.

Препоръчвам го на всяка дама, от години го ползвам! ❤️Не бих го сменила с друго!!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SatinShave Essential HP6342/00 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SatinShave Essential HP6342/00 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

26/05/2021

България

България

Прекрасен продукт

Артикулът е на батерии, които ми се е наложило да сменя не повече от 2 пъти за цялата година. Не наранява кожата и е изключително удобен и безболезнен.

Prednosti

лесно преносим, не причинява болка, премахва всички косъмчета

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SatinShave Essential HP6342/00 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SatinShave Essential HP6342/00 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

29/07/2020

Česká republika

Česká republika

Recenze holícího strojku

I po letech pořád funkční a stejně spolehlivý. Pohodlné používání, díky dvěma tužkovým bakteriím nikde nezavází nabíjecí kabel, skladný, vydržel už spousty cestování a dovolených naprosto bez úhony. Za tu cenu - velmi příjemné překvapení.

Prednosti

Spolehlivý, snadné používání, dobře holí.

Mane

Nemám co vytknout, spokojenost.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SatinShave Essential HP6342/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SatinShave Essential HP6342/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

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  1. Source: Market leader research institute, retail value MAT December 2024 