Rezultati kao u „spa“ centru, ali kod kuće
Oblikujte bikini područje po želji za udoban, precizan i svilenkasto gladak završni izgled uz ovaj izuzetno precizni trimer
Trimovanje i oblikovanje
Precizan i nežan trimer, trimuje dlačice na dužinu kraću od 1 milimetra (skraćuje dlačice do dužine od samo 0,6 mm).
Higijenski češalj za trimovanje skraćuje dlačice na pet različitih dužina (2–10 mm) da biste mogli kreativno da oblikujete dlačice u bikini području.
4.5
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Gośka21
15/05/2012
Polska
Bardzo dobra
Świetny produkt dla każdej kobiety. Łatwy w użyciu, ładwie wygląda.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Bikini Perfect HP6371/00 Bikini trimmer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Bikini Perfect HP6371/00 Bikini trimmer
40stka
07/11/2013
Polska
świetny produkt
Dzięki wąskiej głowicy jest ardzo wygodny w użyciu. Dużą zaletą jest nakładka regulująca długość przycinanych włosków. Jedyny problem mam z ładowaniem - wejście ładowarki wysuwa się czasami z trymera - muszę na to zwracać uwagę i czymś "przycisnąć."
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Bikini Perfect HP6371/00 Bikini trimmer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Bikini Perfect HP6371/00 Bikini trimmer
Source: Market leader research institute, retail value MAT December 2024