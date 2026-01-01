HP6373/00
Rezultati kao u „spa“ centru, ali kod kuće
Podrežite, oblikujte ili uklonite neželjene dlačice sa celog bikini područja u cilju preciznog i svilenkasto glatkog završnog izgleda zahvaljujući ovom izuzetno preciznom trimeru.
Trimovanje, oblikovanje i brijanje
Precizan i nežan trimer, trimuje dlačice na dužinu kraću od 1 milimetra (skraćuje dlačice do dužine od samo 0,6 mm).
Higijenski češalj za trimovanje skraćuje dlačice na pet različitih dužina (2–10 mm) da biste mogli kreativno da oblikujete dlačice u bikini području.
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Izvor: istraživanje vodećeg instituta za istraživanje tržišta, maloprodajna vrednost MAT, decembar 2024.