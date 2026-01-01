HP6375/00
Rezultati kao u „spa“ centru, ali kod kuće
Podrežite, oblikujte ili uklonite neželjene dlačice sa bikini područja u cilju preciznog i svilenkasto glatkog završnog izgleda.
Podrezivanje, oblikovanje,
brijanje i epilacija
Suvo i mokro korišćenje: za upotrebu pod tušem i van njega, jednostavno čišćenje ispiranjem.
Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete
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Izvor: istraživanje vodećeg instituta za istraživanje tržišta, maloprodajna vrednost MAT, decembar 2024.