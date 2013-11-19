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Body PerfectTrimer za bikini zonu

HP6379/00

4

| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Rezultati kao u „spa“ centru, ali kod kuće

Podrežite, oblikujte ili uklonite neželjene dlačice sa tela i lica u cilju preciznog i svilenkasto glatkog završnog izgleda zahvaljujući ovom izuzetno preciznom trimeru.

Pogledajte sve prednosti
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IPL brend broj 1 u svetu1, 15 godina glatke kože i samopouzdanja uz Philips Lumea

Izuzetno precizni trimer, manje iritacije

Rezultati kao u „spa“ centru, ali kod kuće

  • Podrezivanje, oblikovanje,

  • brijanje i epilacija

Češalj sa jonima srebra za higijensku zaštitu

Češalj sa jonima srebra za higijensku zaštitu

Za upotrebu pod tušem ili van njega

Suvo i mokro korišćenje: za upotrebu pod tušem i van njega, jednostavno čišćenje ispiranjem.

Punjenje traje do 60 minuta

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.0

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
2
1

19/11/2013

Polska

Polska

Idealny ze względu na wiele różnych nasadek

Produkt polecam każdej kobiecie. Można strzyc, golić i depilować.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer

20/05/2012

Polska

Polska

fajny, ale

Podoba mi sie, ma wiele funkcji. Wiem że ten depilator jest do okolic bikini, jednak przyznam się, że też depiluje nim nogi:) niestety na dwie raty, dlatego byłoby super, gdyby akumulatorek wytrzymywał dłużej:)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer

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  1. Izvor: istraživanje vodećeg instituta za istraživanje tržišta, maloprodajna vrednost MAT, decembar 2024. 