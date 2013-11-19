Rezultati kao u „spa“ centru, ali kod kuće
Podrežite, oblikujte ili uklonite neželjene dlačice sa tela i lica u cilju preciznog i svilenkasto glatkog završnog izgleda zahvaljujući ovom izuzetno preciznom trimeru.
Podrezivanje, oblikovanje,
brijanje i epilacija
Suvo i mokro korišćenje: za upotrebu pod tušem i van njega, jednostavno čišćenje ispiranjem.
4.0
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Monia
19/11/2013
Polska
Idealny ze względu na wiele różnych nasadek
Produkt polecam każdej kobiecie. Można strzyc, golić i depilować.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer
dilut
20/05/2012
Polska
fajny, ale
Podoba mi sie, ma wiele funkcji. Wiem że ten depilator jest do okolic bikini, jednak przyznam się, że też depiluje nim nogi:) niestety na dwie raty, dlatego byłoby super, gdyby akumulatorek wytrzymywał dłużej:)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer
Izvor: istraživanje vodećeg instituta za istraživanje tržišta, maloprodajna vrednost MAT, decembar 2024.