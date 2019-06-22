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Satinelle IceEpilator

HP6491/00

4.7

| (3) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Jedinstveni keramički sistem za epilaciju kompanije Philips

Zahvaljujući umirujućem dejstvu leda i integrisanom sistemu za masiranje, novi Satinelle Ice znatno umanjuje bol koji obično prati epilaciju. Sistem hipoalergenskih keramičkih diskova je takođe nežan prema osetljivoj koži.

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Hlađenje i masiranje za nežnije uklanjanje dlačica

Jedinstveni keramički sistem za epilaciju kompanije Philips

  • Plavi

Dodatak za hlađenje ledom koji se postavlja na „klik“

Patentirani dodatak za hlađenje umiruje kožu smanjujući neprijatan osećaj epilacije. Njegova rotirajuća glava prati svaku liniju vašeg tela za optimalno hlađenje i manje bola.

Rotirajuća glava za hlađenje

Prati konture tela radi maksimalnog umanjenja bola tokom epilacije i trenutnog efekta hlađenja i umirenja na koži posle nje.

Ugrađeni sistem za masažu

Radi u sadejstvu sa rashlađivačem kože da bi odvukao pažnju s osećaja epilacije.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.7

od 5

3

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

22/06/2019

България

България

Лесен за употреба и отлични резултати!

Доволна съм,уредът е лесен за употреба и почистване,резултатът е чудесен,препоръчвам !

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Satinelle Ice HP6491/00 Епилатор

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Satinelle Ice HP6491/00 Епилатор

01/08/2018

Česká republika

Česká republika

Tento epilator je opravdu skvělej

Tento epilator je perfektní. Zachytí spoustu chloupků narozdíl od konkurenční značky, kdy jsme chtěla využít epilaci ve sprše ale vytrhal sotva polovinu co philips. Vrátila jsem se zpět ke značce philips

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Satinelle Ice HP6491/00 Epilátor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Satinelle Ice HP6491/00 Epilátor

04/09/2015

Latvija

Latvija

iesaku!!

ļoti laba,noderīga lietiņa... No asa velniņa padara par skaistu princesi!!! tiešām super!!.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Satinelle Ice HP6491/00 Epilators

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Satinelle Ice HP6491/00 Epilators

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  1. Source: Market leader research institute, retail value MAT December 2024 