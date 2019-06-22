Jedinstveni keramički sistem za epilaciju kompanije Philips
Zahvaljujući umirujućem dejstvu leda i integrisanom sistemu za masiranje, novi Satinelle Ice znatno umanjuje bol koji obično prati epilaciju. Sistem hipoalergenskih keramičkih diskova je takođe nežan prema osetljivoj koži.
Plavi
Patentirani dodatak za hlađenje umiruje kožu smanjujući neprijatan osećaj epilacije. Njegova rotirajuća glava prati svaku liniju vašeg tela za optimalno hlađenje i manje bola.
Prati konture tela radi maksimalnog umanjenja bola tokom epilacije i trenutnog efekta hlađenja i umirenja na koži posle nje.
Radi u sadejstvu sa rashlađivačem kože da bi odvukao pažnju s osećaja epilacije.
4.7
od 5
3
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Теда79
22/06/2019
България
Лесен за употреба и отлични резултати!
Доволна съм,уредът е лесен за употреба и почистване,резултатът е чудесен,препоръчвам !
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Satinelle Ice HP6491/00 Епилатор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Satinelle Ice HP6491/00 Епилатор
Jana87
01/08/2018
Česká republika
Tento epilator je opravdu skvělej
Tento epilator je perfektní. Zachytí spoustu chloupků narozdíl od konkurenční značky, kdy jsme chtěla využít epilaci ve sprše ale vytrhal sotva polovinu co philips. Vrátila jsem se zpět ke značce philips
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Satinelle Ice HP6491/00 Epilátor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Satinelle Ice HP6491/00 Epilátor
murka
04/09/2015
Latvija
iesaku!!
ļoti laba,noderīga lietiņa... No asa velniņa padara par skaistu princesi!!! tiešām super!!.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Satinelle Ice HP6491/00 Epilators
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Satinelle Ice HP6491/00 Epilators
Source: Market leader research institute, retail value MAT December 2024