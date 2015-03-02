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Obustavljeno

Fen

HP8116/00

4.7

| (3) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Bolja nega za kosu

Kontrolišite doživljaj sušenja kose novim fenom Care &Control od 1400 W

Pogledajte sve prednosti

SenseIQ, naša najnaprednija tehnologija koja se prilagođava potrebama vaše kose

Fen Care&Control

Bolja nega za kosu

  • 1400 W

  • Care&Control

  • Mogućnost sklapanja

1400 W za brzo i nežno sušenje

1400 W za brzo i nežno sušenje

Ovaj fen od 1400 W obezbeđuje optimalan nivo protoka vazduha i nežnu snagu sušenja radi svakodnevnog ostvarivanja prelepih rezultata.

Tri prilagodljive postavke za veću kontrolu

Tri prilagodljive postavke za veću kontrolu

Potrebnu brzinu i toplotu možete lako podesiti, da biste kreirali savršen krajnji rezultat. Tri fleksibilne postavke osiguravaju precizno i prilagođeno oblikovanje.

Drška na sklapanje za jednostavno nošenje

Drška na sklapanje za jednostavno nošenje

Ovaj fen ima sklopivu dršku. Zahvaljujući tome, fen je mali i kompaktan pa se lako može spakovati u vrlo mali prostor i možete ga poneti sa sobom bilo kuda.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Slika AWARD-612375

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

3

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

02/03/2015

Polska

Polska

Świetna suszarka ze składaną rączką.

Suszarka do włosów o mocy 1400 Posiada wąski koncentrator. Działanie koncentratora polega na skupianiu nadmuchu powietrza poprzez jego uwalnianie przez otwór i kierowanie na konkretne obszary. To umożliwia precyzyjne modelowanie, wprowadzanie ostatnich poprawek i wykańczanie fryzury. Bezpieczne suszenie dzięki 2 elastycznym ustawieniom prędkości Wygodny zaczep do zawieszania.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HP8116/00 Suszarka do włosów

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HP8116/00 Suszarka do włosów

25/02/2015

Polska

Polska

Super produkt

Jestem z niej bardzo zadowolona, kupiłam ją w okresie kiedy nie miałam zbyt dużo pieniędzy a to była niezbyt droga suszarka. jak na tą cenę nie mogłam lepiej trafić, na dodatek bardzo ładnie wygląda :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HP8116/00 Suszarka do włosów

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HP8116/00 Suszarka do włosów

10/08/2019

Україна

Україна

в дорогу те що треба

купила в місцевому магазині в дорогу. в валізі займає небагато місця, потім ще позичала подругам. усі задоволені. з часом ручка погано розкладалася і треба було підтримувати її пальцем. при перенагріванні переставав працювати і треба було чекати доки охолоне. а так волосся сушить добре, є гаряче і холодне повітря.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HP8116/70 Hairdryer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HP8116/70 Hairdryer

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