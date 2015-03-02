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Bolja nega za kosu
Kontrolišite doživljaj sušenja kose novim fenom Care &Control od 1400 W
SenseIQ, naša najnaprednija tehnologija koja se prilagođava potrebama vaše kose
1400 W
Care&Control
Mogućnost sklapanja
Ovaj fen od 1400 W obezbeđuje optimalan nivo protoka vazduha i nežnu snagu sušenja radi svakodnevnog ostvarivanja prelepih rezultata.
Potrebnu brzinu i toplotu možete lako podesiti, da biste kreirali savršen krajnji rezultat. Tri fleksibilne postavke osiguravaju precizno i prilagođeno oblikovanje.
Ovaj fen ima sklopivu dršku. Zahvaljujući tome, fen je mali i kompaktan pa se lako može spakovati u vrlo mali prostor i možete ga poneti sa sobom bilo kuda.
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Nagrade
4.7
od 5
3
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
iwko24
02/03/2015
Polska
Świetna suszarka ze składaną rączką.
Suszarka do włosów o mocy 1400 Posiada wąski koncentrator. Działanie koncentratora polega na skupianiu nadmuchu powietrza poprzez jego uwalnianie przez otwór i kierowanie na konkretne obszary. To umożliwia precyzyjne modelowanie, wprowadzanie ostatnich poprawek i wykańczanie fryzury. Bezpieczne suszenie dzięki 2 elastycznym ustawieniom prędkości Wygodny zaczep do zawieszania.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HP8116/00 Suszarka do włosów
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HP8116/00 Suszarka do włosów
olena262
25/02/2015
Polska
Super produkt
Jestem z niej bardzo zadowolona, kupiłam ją w okresie kiedy nie miałam zbyt dużo pieniędzy a to była niezbyt droga suszarka. jak na tą cenę nie mogłam lepiej trafić, na dodatek bardzo ładnie wygląda :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HP8116/00 Suszarka do włosów
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HP8116/00 Suszarka do włosów
helen2018
10/08/2019
Україна
в дорогу те що треба
купила в місцевому магазині в дорогу. в валізі займає небагато місця, потім ще позичала подругам. усі задоволені. з часом ручка погано розкладалася і треба було підтримувати її пальцем. при перенагріванні переставав працювати і треба було чекати доки охолоне. а так волосся сушить добре, є гаряче і холодне повітря.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HP8116/70 Hairdryer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HP8116/70 Hairdryer