2 godine garancije
Obustavljeno
ThermoProtect
2100 W
6 postavki toplote i brzine
Hladan mlaz vazduha
Postavka temperature ThermoProtect pruža optimalnu temperaturu sušenja uz dodatnu zaštitu od pregrevanja kose. Sa istim moćnim protokom vazduha dobijate najbolje rezultate na način koji podrazumeva negu kose.
Ovaj profesionalni fen od 2100 W stvara moćan protok vazduha. Tako dobijena kombinacija snage i brzine omogućava da sušenje i oblikovanje kose budu brži i lakši.
Potrebnu brzinu i toplotu možete lako podesiti, da biste kreirali savršeno oblikovanje. Šest različitih postavki osiguravaju potpunu kontrolu radi preciznog i prilagođenog oblikovanja.
4.9
od 5
179
Komentari
98%
preporučuje ovaj proizvod
Папи
01/09/2022
България
Verifikovani kupac
Чудесен сешоар, има термо защита,не уврежда косата
Имам гъста и чуплива коса, сешоарът се справя отлично с изсушаването на косата ми на по - щадяща температура, като ми спестява и време! Харесвам този продукт!
Prednosti
Термозащита
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DryCare Advanced HP8230/00 Сешоар
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DryCare Advanced HP8230/00 Сешоар
26/05/2021
България
Прекрасен продукт
Използвам този сешоар от години. Не прегрява и не ми засмукма косата, както се е случвало при други сешоари. Изключително съм доволна. Имам два.
Prednosti
бързо суши косата, не прегрява
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ThermoProtect HP8204/10 Сешоар
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ThermoProtect HP8204/10 Сешоар
19/06/2020
България
Отличен
Много добър продукт, отлично качество. Препоръчвам го.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ThermoProtect HP8204/10 Сешоар
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ThermoProtect HP8204/10 Сешоар