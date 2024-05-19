2 godine garancije
Obustavljeno
ThermoProtect Ionic
2200 W
Jonska nega
Dodatak za volumen
Postavka temperature ThermoProtect pruža optimalnu temperaturu sušenja uz dodatnu zaštitu od pregrevanja kose. Sa istim moćnim protokom vazduha dobijate najbolje rezultate na način koji podrazumeva negu kose.
Ovaj profesionalni fen od 2200 W stvara moćan protok vazduha. Tako dobijena kombinacija snage i brzine omogućava da sušenje i oblikovanje kose budu brži i lakši.
Potrebnu brzinu i toplotu možete lako podesiti, da biste kreirali savršeno oblikovanje. Šest različitih postavki osiguravaju potpunu kontrolu radi preciznog i prilagođenog oblikovanja.
4.9
od 5
235
Komentari
99%
preporučuje ovaj proizvod
Njoko
19/05/2024
Hrvatska
Odličan!
Izvrstan uređaj, koji nam služi već skoro 3 godine bezprijekorno. Preporučam!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DryCare Advanced HP8232/00 Sušilo za kosu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DryCare Advanced HP8232/00 Sušilo za kosu
Tinka75
16/03/2022
Hrvatska
Verifikovani kupac
Sušilo za kosu
Odličan!!! Inače koristim Philips epilator i peglu za kosu, a sada i sušilo za kosu. Zadovoljna sam svim proizvodima.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DryCare Advanced HP8232/00 Sušilo za kosu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DryCare Advanced HP8232/00 Sušilo za kosu
Tonka AA
11/06/2021
Hrvatska
Odličan!
Svima preporučam ,sljedeći je neki novi model kad izađe.
Prednosti
Odličan ,dvije brzine. Brzo osuši košu.
Mane
Sve dobro :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DryCare Advanced BHD170/00 Hairdryer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DryCare Advanced BHD170/00 Hairdryer