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  • Brže sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
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  • Brže sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brže sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brže sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brže sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brže sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brže sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brže sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brže sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brže sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brže sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brže sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
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  • Brže sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brže sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brže sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brže sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brže sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brže sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brže sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brže sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brže sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brže sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect

Obustavljeno

DryCare AdvancedFen

HP8232/00

4.9
| (235) Komentari | 99% preporučuje ovaj proizvod
Brže sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
Zaštitite kosu i uživajte u brzom sušenju. Ovaj fen ima više postavki brzine i temperature. Koristi ThermoProtect za brzo sušenje postojanom, blagom temperaturom i Ionic Care za sjajnu i pitomu kosu.
Pogledajte sve prednosti

sa dodatkom za volumen i usmerivačem za oblikovanje od 14 mm.

Brže sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect

  • ThermoProtect Ionic

  • 2200 W

  • Jonska nega

  • Dodatak za volumen

Postavka za temperaturu ThermoProtect

Postavka za temperaturu ThermoProtect

Postavka temperature ThermoProtect pruža optimalnu temperaturu sušenja uz dodatnu zaštitu od pregrevanja kose. Sa istim moćnim protokom vazduha dobijate najbolje rezultate na način koji podrazumeva negu kose.

Profesionalnih 2200 W za savršene rezultate kao iz salona

Profesionalnih 2200 W za savršene rezultate kao iz salona

Ovaj profesionalni fen od 2200 W stvara moćan protok vazduha. Tako dobijena kombinacija snage i brzine omogućava da sušenje i oblikovanje kose budu brži i lakši.

Šest prilagodljivih postavki brzine i temperature za potpunu kontrolu

Šest prilagodljivih postavki brzine i temperature za potpunu kontrolu

Potrebnu brzinu i toplotu možete lako podesiti, da biste kreirali savršeno oblikovanje. Šest različitih postavki osiguravaju potpunu kontrolu radi preciznog i prilagođenog oblikovanja.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.9

od 5

235

Komentari

99%

preporučuje ovaj proizvod

3

19/05/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odličan!

Izvrstan uređaj, koji nam služi već skoro 3 godine bezprijekorno. Preporučam!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DryCare Advanced HP8232/00 Sušilo za kosu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DryCare Advanced HP8232/00 Sušilo za kosu

16/03/2022

Hrvatska

Hrvatska

Verifikovani kupac

Sušilo za kosu

Odličan!!! Inače koristim Philips epilator i peglu za kosu, a sada i sušilo za kosu. Zadovoljna sam svim proizvodima.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DryCare Advanced HP8232/00 Sušilo za kosu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DryCare Advanced HP8232/00 Sušilo za kosu

11/06/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odličan!

Svima preporučam ,sljedeći je neki novi model kad izađe.

Prednosti

Odličan ,dvije brzine. Brzo osuši košu.

Mane

Sve dobro :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DryCare Advanced BHD170/00 Hairdryer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DryCare Advanced BHD170/00 Hairdryer

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  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana