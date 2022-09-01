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  • Brže sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
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  • Brže sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brže sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brže sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brže sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brže sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brže sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brže sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brže sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brže sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brže sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brže sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
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  • Brže sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brže sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brže sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brže sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brže sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brže sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brže sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brže sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brže sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brže sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect

Obustavljeno

DryCare AdvancedFen

HP8233/00

4.9
| (355) Komentari | 99% preporučuje ovaj proizvod
Brže sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
Zaštitite kosu i brzo je osušite. Ovaj fen za kosu ima više postavki brzine i temperature. U funkcije spadaju ThermoProtect za brzo sušenje pri ujednačenoj prilagođenoj temperaturi, Ionic Care i TurboBoost.
Pogledajte sve prednosti

sa dodatkom sa funkcijom masaže i nastavkom za oblikovanje od 11 mm.

Brže sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect

  • ThermoProtect Ionic

  • 2200 W

  • Jonska nega

  • Dodatak za volumen sa funkcijom masaže

Elegantni i ženstveni dizajn koji ističe performanse i kvalitet

Elegantni i ženstveni dizajn koji ističe performanse i kvalitet

Ovaj fen za kosu se odlikuje modernim i sofisticiranim dizajnom. Meke i prirodne konture, kao i izdužene proporcije suptilno nagoveštavaju ženstvenost, dok precizni detalji i materijali i završna obrada visokog kvaliteta odslikavaju nenadmašne performanse proizvoda.

Postavka za temperaturu ThermoProtect

Postavka za temperaturu ThermoProtect

Postavka temperature ThermoProtect omogućava optimalnu temperaturu sušenja i pruža kosi dodatnu zaštitu od pregrevanja. Isti snažni protok vazduha obezbeđuje najbolje rezultate i pri tome neguje kosu.

Profesionalnih 2200 W za savršene rezultate kao iz salona

Profesionalnih 2200 W za savršene rezultate kao iz salona

Ovaj profesionalni fen za kosu proizvodi 2200W za moćni protok vazduha. Rezultujuća kombinacija snage i brzine ubrzava i olakšava sušenje i oblikovanje kose.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.9

od 5

355

Komentari

99%

preporučuje ovaj proizvod

01/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Невероятен

Беше за подарък на майка ми. Тя ми се похвали, че не и гори косата и е доста доволна.

Prednosti

Всичко

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ThermoProtect Ionic HP8238/00 Сешоар

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ThermoProtect Ionic HP8238/00 Сешоар

01/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Много е удобен и бързо изсушава

Много ми харесва. Бих го препоръчала на приятелите си !

Prednosti

Бързо суши

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DryCare Advanced BHD290/00 Сешоар

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DryCare Advanced BHD290/00 Сешоар

01/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Страхотен

Наистина добър продукт. Приставките за изправяне и дифузер вършат страхотна работа. Функцията ThermoProtect за бързо изсушаване при постоянна щадяща температура и йонна грижа е перфектна за изгорялата ми изтощена коса. Комбинацията от подходящите козметични продукти и ThermoProtect винаги оставя косата ми мека като коприна, без да се налага да я суша дълго време и увреждам допълнително.

Prednosti

ThermoProtect и накрайниците

Mane

Малко по-голям и тежък е от стандартните сешоари, но не кой зне какъв проблем

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DryCare Advanced BHD290/00 Сешоар

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DryCare Advanced BHD290/00 Сешоар

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  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana