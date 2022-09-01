2 godine garancije
Obustavljeno
ThermoProtect Ionic
2200 W
Jonska nega
Dodatak za volumen sa funkcijom masaže
Ovaj fen za kosu se odlikuje modernim i sofisticiranim dizajnom. Meke i prirodne konture, kao i izdužene proporcije suptilno nagoveštavaju ženstvenost, dok precizni detalji i materijali i završna obrada visokog kvaliteta odslikavaju nenadmašne performanse proizvoda.
Postavka temperature ThermoProtect omogućava optimalnu temperaturu sušenja i pruža kosi dodatnu zaštitu od pregrevanja. Isti snažni protok vazduha obezbeđuje najbolje rezultate i pri tome neguje kosu.
Ovaj profesionalni fen za kosu proizvodi 2200W za moćni protok vazduha. Rezultujuća kombinacija snage i brzine ubrzava i olakšava sušenje i oblikovanje kose.
4.9
od 5
355
Komentari
99%
preporučuje ovaj proizvod
Валерос
01/09/2022
България
Verifikovani kupac
Невероятен
Беше за подарък на майка ми. Тя ми се похвали, че не и гори косата и е доста доволна.
Prednosti
Всичко
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ThermoProtect Ionic HP8238/00 Сешоар
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ThermoProtect Ionic HP8238/00 Сешоар
Praskova99
01/09/2022
България
Verifikovani kupac
Много е удобен и бързо изсушава
Много ми харесва. Бих го препоръчала на приятелите си !
Prednosti
Бързо суши
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DryCare Advanced BHD290/00 Сешоар
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DryCare Advanced BHD290/00 Сешоар
Mimsy6277
01/09/2022
България
Verifikovani kupac
Страхотен
Наистина добър продукт. Приставките за изправяне и дифузер вършат страхотна работа. Функцията ThermoProtect за бързо изсушаване при постоянна щадяща температура и йонна грижа е перфектна за изгорялата ми изтощена коса. Комбинацията от подходящите козметични продукти и ThermoProtect винаги оставя косата ми мека като коприна, без да се налага да я суша дълго време и увреждам допълнително.
Prednosti
ThermoProtect и накрайниците
Mane
Малко по-голям и тежък е от стандартните сешоари, но не кой зне какъв проблем
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DryCare Advanced BHD290/00 Сешоар
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DryCare Advanced BHD290/00 Сешоар