2 godine garancije
Obustavljeno
Senzor MoistureProtect
2300 W
Jonsko kondicioniranje
Hladan mlaz vazduha
Istinski inovativna infracrvena tehnologija MoistureProtect neprekidno nadgleda i prilagođava temperaturu sušenja da bi odgovarala potrebama kose za sušenjem. Inteligentni senzor meri temperaturu površine kose 4000 puta tokom jedne sesije sušenja i prilagođava toplotu da bi sprečio gubitak vlažnosti i oštećenje kutikula. Uz vrhunsko zadržavanje vlažnosti, vaša kosa dobija najbolji sjaj i mekoću koje možemo da pružimo. Možete uključivati i isključivati senzor prema svojim potrebama.
Koristi infracrvenu tehnologiju radi dijagnostikovanja kose i prilagođava temperaturu da bi zadržao njenu prirodnu hidratantnost.
Postavka temperature ThermoProtect pruža optimalnu temperaturu sušenja uz dodatnu zaštitu od pregrevanja kose. Sa istim moćnim protokom vazduha dobijate najbolje rezultate na način koji podrazumeva negu kose.
4.8
od 5
698
Komentari
96%
preporučuje ovaj proizvod
Ana P
07/02/2022
Srbija
Savrseno!
Ovaj fen bih preporucila svim devojkama koje su ostetile svoju kosu koristice fenove bez MP opcije. Sjajna stvar
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DryCare Prestige HP8281/00 Fen MoistureProtect
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DryCare Prestige HP8281/00 Fen MoistureProtect
Simba21
10/01/2022
Srbija
Ovaj fen štiti i čuva vašu kosu
Fen koju čuva kosu od pregrevanja i štiti je, neophodan je, pogotovo za nas koji peremo kosu na 2-3dana i kosa nam je farbana.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DryCare Prestige HP8281/00 Fen MoistureProtect
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DryCare Prestige HP8281/00 Fen MoistureProtect
MaraMarica1
22/12/2021
Srbija
Stilizovanje kose i nega u jednom proizvodu
Konačno da mi kosa i glava ne budu usijane nakon sušenja i feniranja kose. Svaka čast na inovativnosti u pogledu tehnologije i karakteristika ali i dizajna.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DryCare Prestige HP8281/00 Fen MoistureProtect
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DryCare Prestige HP8281/00 Fen MoistureProtect