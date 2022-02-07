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  • Zadržite vlažnost za sjajnu i lepršavu kosu
  • Zadržite vlažnost za sjajnu i lepršavu kosu
  • Zadržite vlažnost za sjajnu i lepršavu kosu
  • Zadržite vlažnost za sjajnu i lepršavu kosu
  • Zadržite vlažnost za sjajnu i lepršavu kosu
  • Zadržite vlažnost za sjajnu i lepršavu kosu
  • Zadržite vlažnost za sjajnu i lepršavu kosu
  • Zadržite vlažnost za sjajnu i lepršavu kosu
  • Zadržite vlažnost za sjajnu i lepršavu kosu
  • Zadržite vlažnost za sjajnu i lepršavu kosu
  • Zadržite vlažnost za sjajnu i lepršavu kosu
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  • Zadržite vlažnost za sjajnu i lepršavu kosu
  • Zadržite vlažnost za sjajnu i lepršavu kosu
  • Zadržite vlažnost za sjajnu i lepršavu kosu
  • Zadržite vlažnost za sjajnu i lepršavu kosu
  • Zadržite vlažnost za sjajnu i lepršavu kosu
  • Zadržite vlažnost za sjajnu i lepršavu kosu
  • Zadržite vlažnost za sjajnu i lepršavu kosu
  • Zadržite vlažnost za sjajnu i lepršavu kosu
  • Zadržite vlažnost za sjajnu i lepršavu kosu
  • Zadržite vlažnost za sjajnu i lepršavu kosu

Obustavljeno

DryCare PrestigeFen MoistureProtect

HP8280/00

4.8
| (698) Komentari | 96% preporučuje ovaj proizvod
Zadržite vlažnost za sjajnu i lepršavu kosu
Fen MoistureProtect ima infracrveni senzor koji neprestano meri optimalnu temperaturu za sušenje kose, čime čuva njenu prirodnu vlažnost.
Pogledajte sve prednosti

Vrhunsko zadržavanje vlažnosti, najbolji sjaj i mekoća

Zadržite vlažnost za sjajnu i lepršavu kosu

  • Senzor MoistureProtect

  • 2300 W

  • Jonsko kondicioniranje

  • Hladan mlaz vazduha

Senzor MoistureProtect

Senzor MoistureProtect

Istinski inovativna infracrvena tehnologija MoistureProtect neprekidno nadgleda i prilagođava temperaturu sušenja da bi odgovarala potrebama kose za sušenjem. Inteligentni senzor meri temperaturu površine kose 4000 puta tokom jedne sesije sušenja i prilagođava toplotu da bi sprečio gubitak vlažnosti i oštećenje kutikula. Uz vrhunsko zadržavanje vlažnosti, vaša kosa dobija najbolji sjaj i mekoću koje možemo da pružimo. Možete uključivati i isključivati senzor prema svojim potrebama.

Savršena zaštita vlažnosti zahvaljujući ekskluzivnom senzoru

Koristi infracrvenu tehnologiju radi dijagnostikovanja kose i prilagođava temperaturu da bi zadržao njenu prirodnu hidratantnost.

Zaštita od pregrevanja

Postavka temperature ThermoProtect pruža optimalnu temperaturu sušenja uz dodatnu zaštitu od pregrevanja kose. Sa istim moćnim protokom vazduha dobijate najbolje rezultate na način koji podrazumeva negu kose.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

698

Komentari

96%

preporučuje ovaj proizvod

07/02/2022

Srbija

Srbija

Savrseno!

Ovaj fen bih preporucila svim devojkama koje su ostetile svoju kosu koristice fenove bez MP opcije. Sjajna stvar

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DryCare Prestige HP8281/00 Fen MoistureProtect

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DryCare Prestige HP8281/00 Fen MoistureProtect

10/01/2022

Srbija

Srbija

Ovaj fen štiti i čuva vašu kosu

Fen koju čuva kosu od pregrevanja i štiti je, neophodan je, pogotovo za nas koji peremo kosu na 2-3dana i kosa nam je farbana.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DryCare Prestige HP8281/00 Fen MoistureProtect

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DryCare Prestige HP8281/00 Fen MoistureProtect

22/12/2021

Srbija

Srbija

Stilizovanje kose i nega u jednom proizvodu

Konačno da mi kosa i glava ne budu usijane nakon sušenja i feniranja kose. Svaka čast na inovativnosti u pogledu tehnologije i karakteristika ali i dizajna.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DryCare Prestige HP8281/00 Fen MoistureProtect

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DryCare Prestige HP8281/00 Fen MoistureProtect

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