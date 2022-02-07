2 godine garancije
Obustavljeno
Tehnologija MoistureProtect
Snaga sušenja od 2300 W
Jonska nega za sjajnu kosu
Tehnologija MoistureProtect kontroliše i prilagođava temperaturu tako da unapredi sjaj i očuva prirodnu vlagu kose. Štiti kosu od pregrevanja tako što uvek osigurava optimalnu temperaturu. Uživajte u predivnoj kosi koja je zaštićena spolja i iznutra.
Infracrveni senzor MoistureProtect neprekidno nadgleda i prilagođava temperaturu sušenja da bi odgovarala potrebama kose. Inteligentni senzor meri temperaturu kose dok je sušite da bi sprečio gubitak vlažnosti i oštećenje kutikula. Zadržavanje vlažnosti kose znači da će ona biti mekša, sjajnija i zdravija. Možete uključivati i isključivati senzor prema svojim potrebama.
Ovaj profesionalni fen od 2300 W ima šest brzina i postavki toplote. Tako dobijena kombinacija snage, brzine i tehnologije omogućava da sušenje i oblikovanje kose budu brži, lakši i nežniji.
4.8
od 5
698
Komentari
96%
preporučuje ovaj proizvod
Ana P
07/02/2022
Srbija
Savrseno!
Ovaj fen bih preporucila svim devojkama koje su ostetile svoju kosu koristice fenove bez MP opcije. Sjajna stvar
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DryCare Prestige HP8281/00 Fen MoistureProtect
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DryCare Prestige HP8281/00 Fen MoistureProtect
Simba21
10/01/2022
Srbija
Ovaj fen štiti i čuva vašu kosu
Fen koju čuva kosu od pregrevanja i štiti je, neophodan je, pogotovo za nas koji peremo kosu na 2-3dana i kosa nam je farbana.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DryCare Prestige HP8281/00 Fen MoistureProtect
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DryCare Prestige HP8281/00 Fen MoistureProtect
MaraMarica1
22/12/2021
Srbija
Stilizovanje kose i nega u jednom proizvodu
Konačno da mi kosa i glava ne budu usijane nakon sušenja i feniranja kose. Svaka čast na inovativnosti u pogledu tehnologije i karakteristika ali i dizajna.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DryCare Prestige HP8281/00 Fen MoistureProtect
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DryCare Prestige HP8281/00 Fen MoistureProtect