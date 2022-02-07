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  • Prelepa kosa, zaštićena iznutra i spolja
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  • Prelepa kosa, zaštićena iznutra i spolja
  • Prelepa kosa, zaštićena iznutra i spolja
  • Prelepa kosa, zaštićena iznutra i spolja
  • Prelepa kosa, zaštićena iznutra i spolja
  • Prelepa kosa, zaštićena iznutra i spolja
  • Prelepa kosa, zaštićena iznutra i spolja
  • Prelepa kosa, zaštićena iznutra i spolja
  • Prelepa kosa, zaštićena iznutra i spolja
  • Prelepa kosa, zaštićena iznutra i spolja
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  • Prelepa kosa, zaštićena iznutra i spolja
  • Prelepa kosa, zaštićena iznutra i spolja
  • Prelepa kosa, zaštićena iznutra i spolja
  • Prelepa kosa, zaštićena iznutra i spolja
  • Prelepa kosa, zaštićena iznutra i spolja
  • Prelepa kosa, zaštićena iznutra i spolja
  • Prelepa kosa, zaštićena iznutra i spolja
  • Prelepa kosa, zaštićena iznutra i spolja

Obustavljeno

DryCare PrestigeFen MoistureProtect

HP8281/00

4.8
| (698) Komentari | 96% preporučuje ovaj proizvod
Prelepa kosa, zaštićena iznutra i spolja
Fen MoistureProtect ima infracrveni senzor koji neprestano meri optimalnu temperaturu za sušenje kose, čime čuva njenu prirodnu vlažnost.
Pogledajte sve prednosti

Unapređuje sjaj i čuva prirodnu vlagu kose

Prelepa kosa, zaštićena iznutra i spolja

  • Tehnologija MoistureProtect

  • Snaga sušenja od 2300 W

  • Jonska nega za sjajnu kosu

Tehnologija MoistureProtect čuva prirodnu vlagu kose

Tehnologija MoistureProtect čuva prirodnu vlagu kose

Tehnologija MoistureProtect kontroliše i prilagođava temperaturu tako da unapredi sjaj i očuva prirodnu vlagu kose. Štiti kosu od pregrevanja tako što uvek osigurava optimalnu temperaturu. Uživajte u predivnoj kosi koja je zaštićena spolja i iznutra.

Inteligentni senzor MoistureProtect

Inteligentni senzor MoistureProtect

Infracrveni senzor MoistureProtect neprekidno nadgleda i prilagođava temperaturu sušenja da bi odgovarala potrebama kose. Inteligentni senzor meri temperaturu kose dok je sušite da bi sprečio gubitak vlažnosti i oštećenje kutikula. Zadržavanje vlažnosti kose znači da će ona biti mekša, sjajnija i zdravija. Možete uključivati i isključivati senzor prema svojim potrebama.

2300W brze snage sušenja visokih performansi

Ovaj profesionalni fen od 2300 W ima šest brzina i postavki toplote. Tako dobijena kombinacija snage, brzine i tehnologije omogućava da sušenje i oblikovanje kose budu brži, lakši i nežniji.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.8

od 5

698

Komentari

96%

preporučuje ovaj proizvod

07/02/2022

Srbija

Srbija

Savrseno!

Ovaj fen bih preporucila svim devojkama koje su ostetile svoju kosu koristice fenove bez MP opcije. Sjajna stvar

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DryCare Prestige HP8281/00 Fen MoistureProtect

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DryCare Prestige HP8281/00 Fen MoistureProtect

10/01/2022

Srbija

Srbija

Ovaj fen štiti i čuva vašu kosu

Fen koju čuva kosu od pregrevanja i štiti je, neophodan je, pogotovo za nas koji peremo kosu na 2-3dana i kosa nam je farbana.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DryCare Prestige HP8281/00 Fen MoistureProtect

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DryCare Prestige HP8281/00 Fen MoistureProtect

22/12/2021

Srbija

Srbija

Stilizovanje kose i nega u jednom proizvodu

Konačno da mi kosa i glava ne budu usijane nakon sušenja i feniranja kose. Svaka čast na inovativnosti u pogledu tehnologije i karakteristika ali i dizajna.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DryCare Prestige HP8281/00 Fen MoistureProtect

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DryCare Prestige HP8281/00 Fen MoistureProtect

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