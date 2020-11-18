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Jednostavno ispravljanje i sjaj
Posebno napravljene za brzu i jednostavnu upotrebu, duže ploče nove prese za kosu Essential Care pružaju mogućnost bržeg oblikovanja ravne frizure, dok su istovremeno nežne prema kosi.
Duže ploče (100 mm)
Profesionalna temperatura od 210 °C
Keramičke ploče
Duže ploče omogućavaju bolji kontakt s kosom, da biste mogli da brže ostvarite savršene rezultate ispravljanja.
Ova visoka temperatura omogućava vam da promenite oblik kose i ostvarite savršeni izgled koji želite.
Presa za kosu ima kratko vreme zagrevanja i spremna je za korišćenje za 60 sekundi
5.0
od 5
5
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Kindom
18/11/2020
Україна
Рекомендую
Классный,удобный и качественный. Не портит волосы,очень хорошо выпрямляет и комфортно делать закрученные локоны!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HP8319/00 Essential Care
Datum upotrebe 2018-11-18
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HP8319/00 Essential Care
Datum upotrebe 2018-11-18
Юлія999
10/04/2019
Україна
Зберігає волосся цілим і неушкодженим
Чудовий утюжок,підходить для постійного використання
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HP8319/00 Essential Care
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HP8319/00 Essential Care
lenok232010
10/04/2019
Україна
Чудовий продукт. З своєю функцією справляється.
Чудові щипці! Легкі, пластини швидко нагріваються, в руці комфортно. За короткий час можна зробити стильну зачіску!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HP8319/00 Essential Care
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HP8319/00 Essential Care