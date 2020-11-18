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Obustavljeno

Essential Care

HP8319/00

5

| (5) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Jednostavno ispravljanje i sjaj

Posebno napravljene za brzu i jednostavnu upotrebu, duže ploče nove prese za kosu Essential Care pružaju mogućnost bržeg oblikovanja ravne frizure, dok su istovremeno nežne prema kosi.

Pogledajte sve prednosti

uz ploče dužine 100 mm

Jednostavno ispravljanje i sjaj

  • Duže ploče (100 mm)

  • Profesionalna temperatura od 210 °C

  • Keramičke ploče

Dugačke ploče za brzo i jednostavno ispravljanje

Dugačke ploče za brzo i jednostavno ispravljanje

Duže ploče omogućavaju bolji kontakt s kosom, da biste mogli da brže ostvarite savršene rezultate ispravljanja.

Profesionalna temperatura od 210 °C za savršene rezultate

Profesionalna temperatura od 210 °C za savršene rezultate

Ova visoka temperatura omogućava vam da promenite oblik kose i ostvarite savršeni izgled koji želite.

Kratko vreme zagrevanja, spremna za korišćenje za 60 sekundi

Kratko vreme zagrevanja, spremna za korišćenje za 60 sekundi

Presa za kosu ima kratko vreme zagrevanja i spremna je za korišćenje za 60 sekundi

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

5

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

18/11/2020

Україна

Україна

Рекомендую

Классный,удобный и качественный. Не портит волосы,очень хорошо выпрямляет и комфортно делать закрученные локоны!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HP8319/00 Essential Care

Datum upotrebe 2018-11-18

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HP8319/00 Essential Care

Datum upotrebe 2018-11-18

10/04/2019

Україна

Україна

Зберігає волосся цілим і неушкодженим

Чудовий утюжок,підходить для постійного використання

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HP8319/00 Essential Care

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HP8319/00 Essential Care

10/04/2019

Україна

Україна

Чудовий продукт. З своєю функцією справляється.

Чудові щипці! Легкі, пластини швидко нагріваються, в руці комфортно. За короткий час можна зробити стильну зачіску!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HP8319/00 Essential Care

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HP8319/00 Essential Care

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