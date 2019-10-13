Obustavljeno
Jednostavno ispravljanje sa jonskim sjajem
Posebno napravljene za brzu i jednostavnu upotrebu, duže ploče nove prese za kosu Essential Care sa jonskom negom pružaju mogućnost bržeg oblikovanja ravne frizure sjajnog izgleda, dok su istovremeno nežne prema kosi.
SenseIQ, naša najnaprednija tehnologija koja se prilagođava potrebama vaše kose
Duže keramičke ploče (100 mm)
Profesionalna temperatura od 210 °C
Jonsko kondicioniranje
Duže ploče omogućavaju bolji kontakt s kosom, da biste mogli da brže ostvarite savršene rezultate ispravljanja.
Pružite kosi trenutnu negu pomoću jonskog kondicioniranja. Naelektrisani negativni joni eliminišu statički elektricitet, kondicioniraju kosu i uglačavaju kutikule da bi se pojačao sjaj kose. Rezultat je kosa koja je divno sjajna, glatka i poslušna.
Ova visoka temperatura omogućava vam da promenite oblik kose i ostvarite savršeni izgled koji želite.
4.5
od 5
8
Komentari
88%
preporučuje ovaj proizvod
Eleonora
13/10/2019
България
Страхотен продукт
Невероятна преса за коса,доказала се във времето! Силно препоръчвам!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HP8320/00 Essential Care ion
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HP8320/00 Essential Care ion
nevena
26/04/2016
България
Този продукт има отлични характеристики
Много съм доволна. Отлично съотношение цена/качество.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HP8320/00 Essential Care ion
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HP8320/00 Essential Care ion
Alenyhka
28/07/2020
Україна
Отлично справляется с задачей
Купила такой утюжок, хотела только Филипс, осталась довольна.Выравнивает отлично, не припалевает, волосы остаются мягкие . Быстро нагревается, быстро остывает. 5 минут укладки и как из салона.Класс!!!
Prednosti
Конечно за.Результат отличный.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HP8320/00 Essential Care, іонізація
Datum upotrebe 2019-07-28
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HP8320/00 Essential Care, іонізація
Datum upotrebe 2019-07-28