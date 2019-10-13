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  • Fotografija detalja proizvoda
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
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Obustavljeno

Jonizator Essential Care

HP8320/00

4.5

| (8) Komentari | 88% preporučuje ovaj proizvod

Jednostavno ispravljanje sa jonskim sjajem

Posebno napravljene za brzu i jednostavnu upotrebu, duže ploče nove prese za kosu Essential Care sa jonskom negom pružaju mogućnost bržeg oblikovanja ravne frizure sjajnog izgleda, dok su istovremeno nežne prema kosi.

Pogledajte sve prednosti

SenseIQ, naša najnaprednija tehnologija koja se prilagođava potrebama vaše kose

uz ploče dužine 100 mm

Jednostavno ispravljanje sa jonskim sjajem

  • Duže keramičke ploče (100 mm)

  • Profesionalna temperatura od 210 °C

  • Jonsko kondicioniranje

Dugačke ploče za brzo i jednostavno ispravljanje

Dugačke ploče za brzo i jednostavno ispravljanje

Duže ploče omogućavaju bolji kontakt s kosom, da biste mogli da brže ostvarite savršene rezultate ispravljanja.

Veća nega uz jonsko kondicioniranje za sjajnu, poslušnu kosu

Veća nega uz jonsko kondicioniranje za sjajnu, poslušnu kosu

Pružite kosi trenutnu negu pomoću jonskog kondicioniranja. Naelektrisani negativni joni eliminišu statički elektricitet, kondicioniraju kosu i uglačavaju kutikule da bi se pojačao sjaj kose. Rezultat je kosa koja je divno sjajna, glatka i poslušna.

Profesionalna temperatura od 210 °C za savršene rezultate

Profesionalna temperatura od 210 °C za savršene rezultate

Ova visoka temperatura omogućava vam da promenite oblik kose i ostvarite savršeni izgled koji želite.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.5

od 5

8

Komentari

88%

preporučuje ovaj proizvod

3
1

13/10/2019

България

България

Страхотен продукт

Невероятна преса за коса,доказала се във времето! Силно препоръчвам!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HP8320/00 Essential Care ion

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HP8320/00 Essential Care ion

26/04/2016

България

България

Този продукт има отлични характеристики

Много съм доволна. Отлично съотношение цена/качество.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HP8320/00 Essential Care ion

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HP8320/00 Essential Care ion

28/07/2020

Україна

Україна

Отлично справляется с задачей

Купила такой утюжок, хотела только Филипс, осталась довольна.Выравнивает отлично, не припалевает, волосы остаются мягкие . Быстро нагревается, быстро остывает. 5 минут укладки и как из салона.Класс!!!

Prednosti

Конечно за.Результат отличный.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HP8320/00 Essential Care, іонізація

Datum upotrebe 2019-07-28

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HP8320/00 Essential Care, іонізація

Datum upotrebe 2019-07-28

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