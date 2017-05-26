Obustavljeno
Lako do glatke i sjajne kose
Dugačke keramičke ploče sa turmalinom namenski napravljene za lako i brzo oblikovanje.
Keramička obloga sa turmalinom
Ploče dužine 100 mm
Temperatura oblikovanja od 210°C
Keramičke ploče sa turmalinom glatko prolaze kroz kosu, za sjajnu i „poslušnu“ frizuru.
Dugačke ploče od 100 mm omogućavaju bolji kontakt s kosom, da biste mogli da lakše i brže ostvarite savršene rezultate ispravljanja.
Ova visoka temperatura vam omogućava da promenite frizuru i postignete željeni izgled.
5.0
od 5
20
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Kathrineee
26/05/2017
България
Удобна
[Employee of philipsglobal] Лесно преносима е, лека е. Бързо загрява и изправя за минути.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Essential HP8321/00 Преса за коса
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Essential HP8321/00 Преса за коса
Светик3103
29/10/2021
Україна
Лучший сталер за все время!
Великолепная плойка! Очень удобна как дома, так и в путешествиях. Быстрый нагрев позволяет сразу приступать к укладке, а спецефические пластины не дают портить и жечь волосы. Очень приятно лежит в руке при использовании. Рекомендую всем!
Prednosti
На все сто процентов!
Mane
нет
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся
Date of Use 2019-10-29
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся
Date of Use 2019-10-29
Artemss
26/10/2021
Україна
Виріб добре виконує свої функції
Вподобали даний виріб - дуже добре закручувати волосся. Використовуємо постійно (жружина та донька) у повсякденному житті.
Prednosti
Якість
Mane
Немає
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся
Date of Use 2020-10-26
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся
Date of Use 2020-10-26