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  • Lako do glatke i sjajne kose
  • Lako do glatke i sjajne kose
  • Lako do glatke i sjajne kose
  • Lako do glatke i sjajne kose
  • Lako do glatke i sjajne kose
  • Lako do glatke i sjajne kose
  • Lako do glatke i sjajne kose
  • Lako do glatke i sjajne kose
  • Lako do glatke i sjajne kose
  • Lako do glatke i sjajne kose
  • Lako do glatke i sjajne kose
  • Lako do glatke i sjajne kose
  • Lako do glatke i sjajne kose
  • Lako do glatke i sjajne kose
  • Lako do glatke i sjajne kose
  • Lako do glatke i sjajne kose

Obustavljeno

EssentialAparat za izravnavanje kose

HP8321/00

5

| (20) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Lako do glatke i sjajne kose

Dugačke keramičke ploče sa turmalinom namenski napravljene za lako i brzo oblikovanje.

Pogledajte sve prednosti

Lako do glatke i sjajne kose

  • Keramička obloga sa turmalinom

  • Ploče dužine 100 mm

  • Temperatura oblikovanja od 210°C

Keramičke ploče sa turmalinom

Keramičke ploče sa turmalinom

Keramičke ploče sa turmalinom glatko prolaze kroz kosu, za sjajnu i „poslušnu“ frizuru.

Ploče dužine 100 mm za brzo i jednostavno ispravljanje

Ploče dužine 100 mm za brzo i jednostavno ispravljanje

Dugačke ploče od 100 mm omogućavaju bolji kontakt s kosom, da biste mogli da lakše i brže ostvarite savršene rezultate ispravljanja.

Temperatura oblikovanja od 210°C, za glatku frizuru

Temperatura oblikovanja od 210°C, za glatku frizuru

Ova visoka temperatura vam omogućava da promenite frizuru i postignete željeni izgled.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

20

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

26/05/2017

България

България

Удобна

[Employee of philipsglobal] Лесно преносима е, лека е. Бързо загрява и изправя за минути.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Essential HP8321/00 Преса за коса

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Essential HP8321/00 Преса за коса

29/10/2021

Україна

Україна

Лучший сталер за все время!

Великолепная плойка! Очень удобна как дома, так и в путешествиях. Быстрый нагрев позволяет сразу приступать к укладке, а спецефические пластины не дают портить и жечь волосы. Очень приятно лежит в руке при использовании. Рекомендую всем!

Prednosti

На все сто процентов!

Mane

нет

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся

Date of Use 2019-10-29

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся

Date of Use 2019-10-29

26/10/2021

Україна

Україна

Виріб добре виконує свої функції

Вподобали даний виріб - дуже добре закручувати волосся. Використовуємо постійно (жружина та донька) у повсякденному житті.

Prednosti

Якість

Mane

Немає

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся

Date of Use 2020-10-26

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся

Date of Use 2020-10-26

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  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana