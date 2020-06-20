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  • Sjajni i elegantni izgled uz jonski sjaj
  • Sjajni i elegantni izgled uz jonski sjaj
  • Sjajni i elegantni izgled uz jonski sjaj
  • Sjajni i elegantni izgled uz jonski sjaj
  • Sjajni i elegantni izgled uz jonski sjaj
  • Sjajni i elegantni izgled uz jonski sjaj
  • Sjajni i elegantni izgled uz jonski sjaj
  • Sjajni i elegantni izgled uz jonski sjaj

Obustavljeno

EssentialCareAparat za izravnavanje kose

HP8324/00

4.7
| (9) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Sjajni i elegantni izgled uz jonski sjaj
Specijalno dizajnirana za jonsku negu i preciznu kontrolu, Philips Essential Care presa za kosu omogućava vam da dobijete baš onakav ravni i sjajni izgled kakav želite, uz nežno ophođenje prema kosi.
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Presa za kosu sa preciznom kontrolom

Sjajni i elegantni izgled uz jonski sjaj

  • Jonsko kondicioniranje

  • Profesionalna temperatura od 220 C

  • Precizna kontrola

Precizna kontrola, 220°C sa prilagodljivom temperaturom

Precizna kontrola, 220°C sa prilagodljivom temperaturom

Veća nega uz jonsko kondicioniranje za sjajnu, poslušnu kosu

Veća nega uz jonsko kondicioniranje za sjajnu, poslušnu kosu

Pružite kosi trenutnu negu pomoću jonskog kondicioniranja. Naelektrisani negativni joni eliminišu statički elektricitet, kondicioniraju kosu i uglačavaju kutikule da bi se pojačao sjaj kose. Rezultat je kosa koja je divno sjajna, glatka i poslušna.

Brzo zagrevanje, može da se koristi u roku od 60 sekundi

Brzo zagrevanje, može da se koristi u roku od 60 sekundi

Presa za kosu ima brzo zagrevanje i može da se koristi u roku od 60 sekundi

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.7

od 5

9

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

20/06/2020

България

България

Пресата е страхотна.

Бързо загрява без да се налага да чакаш.Удобна ,изправя прекрасно и има йонизираща функция ,което прави косата гладка и мека.Просто чудесна!

Prednosti

Изправя и загрява бързо

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EssentialCare HP8324/00 Преса за коса

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EssentialCare HP8324/00 Преса за коса

08/05/2019

România

România

Super mulțumită

Un produs ușor de folosit, design plăcut, îndreaptă ușor și este blândă cu părul

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul

07/05/2019

România

România

Excelenta

Design ergonomic,usor de folosit. Intinde parul perfect si nu il arde.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul

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  • Povrat u roku od 30 dana