2 godine garancije
Obustavljeno
Jonsko kondicioniranje
Profesionalna temperatura od 220 C
Precizna kontrola
Pružite kosi trenutnu negu pomoću jonskog kondicioniranja. Naelektrisani negativni joni eliminišu statički elektricitet, kondicioniraju kosu i uglačavaju kutikule da bi se pojačao sjaj kose. Rezultat je kosa koja je divno sjajna, glatka i poslušna.
Presa za kosu ima brzo zagrevanje i može da se koristi u roku od 60 sekundi
4.7
od 5
9
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Roza
20/06/2020
България
Пресата е страхотна.
Бързо загрява без да се налага да чакаш.Удобна ,изправя прекрасно и има йонизираща функция ,което прави косата гладка и мека.Просто чудесна!
Prednosti
Изправя и загрява бързо
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EssentialCare HP8324/00 Преса за коса
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EssentialCare HP8324/00 Преса за коса
DanielaA
08/05/2019
România
Super mulțumită
Un produs ușor de folosit, design plăcut, îndreaptă ușor și este blândă cu părul
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul
Mary44
07/05/2019
România
Excelenta
Design ergonomic,usor de folosit. Intinde parul perfect si nu il arde.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul