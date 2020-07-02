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  • Pažljivo oblikujte, za kovrdže prirodnog izgleda
  • Pažljivo oblikujte, za kovrdže prirodnog izgleda
  • Pažljivo oblikujte, za kovrdže prirodnog izgleda
  • Pažljivo oblikujte, za kovrdže prirodnog izgleda
  • Pažljivo oblikujte, za kovrdže prirodnog izgleda
  • Pažljivo oblikujte, za kovrdže prirodnog izgleda
  • Pažljivo oblikujte, za kovrdže prirodnog izgleda
  • Pažljivo oblikujte, za kovrdže prirodnog izgleda

Obustavljeno

KeraShine aparat za uvijanje kose

HP8607/00

4.9
| (10) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Pažljivo oblikujte, za kovrdže prirodnog izgleda
Želite kovrdže kojima se lako manipuliše i imaju prirodan izgled, bez oštećenja i suvoće? Novi aparat za uvijanje kose KeraShine sa cevi od 25 mm, za kovrdže prirodnog izgleda, ima zaštitni keramički premaz sa keratinom i više postavki temperature
Pogledajte sve prednosti

uz keramičke ploče sa keratinom

Pažljivo oblikujte, za kovrdže prirodnog izgleda

  • Care Edition

  • Cev od 25 mm

  • Temperatura 130–200°C

  • Keramički premaz sa keratinom

Zaštitni keramički premaz sa keratinom

Zaštitni keramički premaz sa keratinom

Zaštitni keramički premaz sa keratinom za bolju negu kose

Cev od 25 mm za kovrdže prirodnog izgleda

Cev od 25 mm za kovrdže prirodnog izgleda

Pomoću cevi prečnika 25 mm možete da ostvarite moderan kovrdžav izgled pravljenjem labavih kovrdža koje izgledaju prirodno i spontano.

Točkić potenciometra i 8 postavki temperature

Točkić potenciometra i 8 postavki temperature (od 130 do 200°C) omogućava da izaberete temperaturu koja odgovara vašem tipu kose

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.9

od 5

10

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

02/07/2020

România

România

Verifikovani kupac

Super

Îmi place foarte mult și nu durează mult timp până obți rezultatul dorit.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HP8607/00 Ondulator KeraShine

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HP8607/00 Ondulator KeraShine

29/05/2020

Magyarország

Magyarország

Szuper

Könnyed loknikat lehet vele készíteni percek alatt, amik sokàig meg is maradnak.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HP8607/00 KeraShine göndörítő hajsütővas

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HP8607/00 KeraShine göndörítő hajsütővas

09/05/2019

România

România

Excelent

Am cumparat acest produs de care sunt foarte multumita. Se foloseste foarte usor si rapid .

Ova recenzija je napisana za HP8607/00 Ondulator KeraShine

Ova recenzija je napisana za HP8607/00 Ondulator KeraShine

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