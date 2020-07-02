2 godine garancije
Obustavljeno
Care Edition
Cev od 25 mm
Temperatura 130–200°C
Keramički premaz sa keratinom
Zaštitni keramički premaz sa keratinom za bolju negu kose
Pomoću cevi prečnika 25 mm možete da ostvarite moderan kovrdžav izgled pravljenjem labavih kovrdža koje izgledaju prirodno i spontano.
Točkić potenciometra i 8 postavki temperature (od 130 do 200°C) omogućava da izaberete temperaturu koja odgovara vašem tipu kose
4.9
od 5
10
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Rox27
02/07/2020
România
Verifikovani kupac
Super
Îmi place foarte mult și nu durează mult timp până obți rezultatul dorit.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HP8607/00 Ondulator KeraShine
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HP8607/00 Ondulator KeraShine
Dyttah
29/05/2020
Magyarország
Szuper
Könnyed loknikat lehet vele készíteni percek alatt, amik sokàig meg is maradnak.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HP8607/00 KeraShine göndörítő hajsütővas
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HP8607/00 KeraShine göndörítő hajsütővas
Danah
09/05/2019
România
Excelent
Am cumparat acest produs de care sunt foarte multumita. Se foloseste foarte usor si rapid .
Ova recenzija je napisana za HP8607/00 Ondulator KeraShine
Ova recenzija je napisana za HP8607/00 Ondulator KeraShine