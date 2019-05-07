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Obustavljeno

ProCareKonusni aparat za uvijanje kose

HP8619/00

4.8

| (27) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Bezbrižno oblikovanje za zdrave kovrdže i talase

Da li biste želeli da napravite kovrdže i talase prirodnog izgleda, bez brige da ćete oštetiti kosu ili se opeći prilikom oblikovanja? Bezbrižno oblikujte kosu zahvaljujući aparatu za uvijanje kose Philips ProCare.

Pogledajte sve prednosti

Bezbrižno oblikovanje za zdrave kovrdže i talase

  • Konusna cev (13–25 mm)

  • Meka svilenkasta obloga

  • Temperatura 150–200°C

  • Indikator spremnosti kovrdže

Meka obloga da bi se izbegle opekotine na šakama i spaljivanje kose.

Meka obloga da bi se izbegle opekotine na šakama i spaljivanje kose.

Meka obloga cevi osigurava bezbedno oblikovanje bez rizika od trenutnih opekotina. 96% žena kaže da „meka obloga osigurava bezbedno oblikovanje bez rizika od trenutnih opekotina“. Testiranje je obavljeno na 55 žena.

Jedinstveni indikator će vas obavestiti kada kovrdža bude spremna.

Jedinstveni indikator će vas obavestiti kada kovrdža bude spremna.

Jedinstveni indikator spremnosti kovrdže vas zvučnim signalom obaveštava kada je kovrdža spremna. Ta inovativna funkcija pomaže da dobijete prelepe kovrdže i talase i sprečava pregrevanje kose. Samo izaberite jedno od tri vremena kovrdžanja u zavisnosti od tipa kose, a zatim pritisnite dugme nakon što umotate kosu oko cevi.

Digitalne postavke temperature u skladu sa vašim tipom kose.

Digitalne postavke temperature u skladu sa vašim tipom kose.

Integrisani LCD ekran sa indikatorom tipa kose omogućava da izaberete odgovarajuće vreme kovrdžanja za svoj tip kose i da sprečite pregrevanje.

Tehničke specifikacije

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Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

27

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

2
1

07/05/2019

România

România

Foarte bun

Eficient, rezultat spectaculos, ușor de folosit. Recomand!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ProCare HP8619/00 Ondulator conic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ProCare HP8619/00 Ondulator conic

01/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую!!

Чудова конічна плойка! Завжди мріяла про таку, гарно зависає волосся та довго тримається форма після неї. Р

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ProCare HP8619/00 Конічна плойка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ProCare HP8619/00 Конічна плойка

01/04/2019

Україна

Україна

Простая в использовании!

Пользуюсь плойкой уже год! Очень нравится, быстро нагревается, легкая и удобная в использовании.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ProCare HP8619/00 Конічна плойка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ProCare HP8619/00 Конічна плойка

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