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Bezbrižno oblikovanje za zdrave kovrdže i talase
Da li biste želeli da napravite kovrdže i talase prirodnog izgleda, bez brige da ćete oštetiti kosu ili se opeći prilikom oblikovanja? Bezbrižno oblikujte kosu zahvaljujući aparatu za uvijanje kose Philips ProCare.
Konusna cev (13–25 mm)
Meka svilenkasta obloga
Temperatura 150–200°C
Indikator spremnosti kovrdže
Meka obloga cevi osigurava bezbedno oblikovanje bez rizika od trenutnih opekotina. 96% žena kaže da „meka obloga osigurava bezbedno oblikovanje bez rizika od trenutnih opekotina“. Testiranje je obavljeno na 55 žena.
Jedinstveni indikator spremnosti kovrdže vas zvučnim signalom obaveštava kada je kovrdža spremna. Ta inovativna funkcija pomaže da dobijete prelepe kovrdže i talase i sprečava pregrevanje kose. Samo izaberite jedno od tri vremena kovrdžanja u zavisnosti od tipa kose, a zatim pritisnite dugme nakon što umotate kosu oko cevi.
Integrisani LCD ekran sa indikatorom tipa kose omogućava da izaberete odgovarajuće vreme kovrdžanja za svoj tip kose i da sprečite pregrevanje.
4.8
od 5
27
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
LadyWanna
07/05/2019
România
Foarte bun
Eficient, rezultat spectaculos, ușor de folosit. Recomand!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ProCare HP8619/00 Ondulator conic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ProCare HP8619/00 Ondulator conic
Nastyaaa01
01/04/2019
Україна
Рекомендую!!
Чудова конічна плойка! Завжди мріяла про таку, гарно зависає волосся та довго тримається форма після неї. Р
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ProCare HP8619/00 Конічна плойка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ProCare HP8619/00 Конічна плойка
Юлианда
01/04/2019
Україна
Простая в использовании!
Пользуюсь плойкой уже год! Очень нравится, быстро нагревается, легкая и удобная в использовании.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ProCare HP8619/00 Конічна плойка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ProCare HP8619/00 Конічна плойка