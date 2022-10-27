2 godine garancije
Obustavljeno
3 dodatka
Postavka temperature ThermoProtect
Air Styler sa protokom vazduha od 800 W, za nežno sušenje i oblikovanje. Svaki dan postignite rezultate kao iz salona.
Postavka temperature ThermoProtect omogućava optimalnu temperaturu sušenja i pruža kosi dodatnu zaštitu od pregrevanja. Isti snažni protok vazduha obezbeđuje najbolje rezultate i pri tome neguje kosu.
Termo-četka ima veoma širok prečnik od 38 mm. Širina cevi čini da ona bude savršena alatka za oblikovanje za pravljenje glatkih stilova i talasa.
4.7
od 5
389
Komentari
95%
preporučuje ovaj proizvod
Medolino77
27/10/2022
Srbija
Deo promocije
Odličan aparat
Aparat koji možemo svi da koristimo, praktičan posebno za putovanja da imamo uvek sta nam treba.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 3000 Series BHA301/00 Air Styler
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 3000 Series BHA301/00 Air Styler
Taci 83
27/10/2022
Srbija
Deo promocije
Sjajan proizvod sa dobrim karakteristikama
Brzo i lako do zeljene frizure,kosa je sjajnija i lepsa,bez vidljivih ostecenja.
Prednosti
Sjajnija i lepsa kosa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 3000 Series BHA301/00 Air Styler
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 3000 Series BHA301/00 Air Styler
Teicaa
27/10/2022
Srbija
Deo promocije
Oduševljena sam
Kupila sam relativno skoro styler za kosu po preporuci promotera u tržnom centru. Oduševljena sam. Veoma lako i brzo moja kosa izgleda sjajno.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 3000 Series BHA301/00 Air Styler
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 3000 Series BHA301/00 Air Styler