ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

Registracija garancije

Sve serije

Aparat za oblikovanje i sušenje kose

Obustavljeno

Podrška

Aparat za oblikovanje i sušenje kose

HP8666/00

Aparat za oblikovanje i sušenje kose

Obustavljeno

Idi u prodavnicu

Prijavite se ili kreirajte nalog

Registrujte Vaš proizvod

Trenutno dobijate pristup priručnicima, prilagođenoj podršci itd. Uz to, brzo je i jednostavno.

Registrujte se odmah

Uputstva i Dokumentacija

Korisnički priručnik

  • PDF datoteka, 8.4 MB
  • 15 April 2022

EU izjava o usaglašenosti - English (US)

  • PDF datoteka, 947.1 kB
  • 14 April 2022

Garancija i servis

Proverite uslove garancije i pokrenite zamenu ili popravku proizvoda

Pronađite servisni centar

Pronađite servisne centre u blizini za popravke, dijagnostiku i originalne delove

Garancija

Smernice naše garancije za proizvode

Obratite se kompaniji Philips

Drago nam je što možemo da vam pomognemo