ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

Registracija garancije

Sve serije

  • Slika pojedinačnog proizvoda
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Fotografija glavne upotrebe
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija emocionalnog značaja
  • Fotografija emocionalnog značaja
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Fotografija proizvoda sa dodatnom opremom
  • Fotografija ambalaže
  • Slika pojedinačnog proizvoda
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Fotografija glavne upotrebe
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija emocionalnog značaja
  • Fotografija emocionalnog značaja
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Fotografija proizvoda sa dodatnom opremom
  • Fotografija ambalaže

Obustavljeno

Multi-Curler

HP8696/00

5

| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod

Različite kovrdže, stalna nega

Kovrdže su zauvek, kovrdže su večne i uvek će biti! Philips Multi-Curler vam pomaže da kreirate varijacije različitih stilova kovrdžanja: od gustih i nestašnih do talasastih i lepršavih. Eksperimentišite sa kovrdžama, uz negu kose.

Pogledajte sve prednosti

SenseIQ, naša najnaprednija tehnologija koja se prilagođava potrebama vaše kose

Aparat za kovrdžanje, za omiljene kovrdže

Različite kovrdže, stalna nega

  • 4 dodatka za oblikovanje

  • Temperatura 190°C

  • Keramička obloga

Hvataljka od 16 mm i četka; hvataljka od 22 mm, spiralna četka

Hvataljka od 16 mm i četka; hvataljka od 22 mm, spiralna četka

Philips Multi-Curler sadrži: hvataljku od 16 mm za uvijanje, za lepršave uvojke; četku za hvataljku od 16 mm, za dodatni volumen; hvataljku od 22 mm za uvijanje i spiralnu četku za kreiranje krupnih kovrdža i prelepih talasa.

Keramička obloga na svim dodacima koji se greju

Keramička obloga na svim dodacima koji se greju

Keramička obloga za bolju negu kose.

Temperatura oblikovanja od 190°C, za dugotrajne rezultate

Temperatura oblikovanja od 190°C, za dugotrajne rezultate

Temperatura oblikovanja od 190°C garantuje dugotrajne rezultate i maksimalno smanjuje rizik od oštećenja kose.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

27/09/2019

Magyarország

Magyarország

Könnyen használható

Egyszerű, gyors hajformázás pillanatok alatt. Tárolás praktikusanmegoldva.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HP8696/00 Többfunkciós hajformázó

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HP8696/00 Többfunkciós hajformázó

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije (na osnovu mojih željenih postavki i ponašanja) o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Lako mogu da opozovem prijavu bilo kada.

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana