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Različite kovrdže, stalna nega
Kovrdže su zauvek, kovrdže su večne i uvek će biti! Philips Multi-Curler vam pomaže da kreirate varijacije različitih stilova kovrdžanja: od gustih i nestašnih do talasastih i lepršavih. Eksperimentišite sa kovrdžama, uz negu kose.
SenseIQ, naša najnaprednija tehnologija koja se prilagođava potrebama vaše kose
4 dodatka za oblikovanje
Temperatura 190°C
Keramička obloga
Philips Multi-Curler sadrži: hvataljku od 16 mm za uvijanje, za lepršave uvojke; četku za hvataljku od 16 mm, za dodatni volumen; hvataljku od 22 mm za uvijanje i spiralnu četku za kreiranje krupnih kovrdža i prelepih talasa.
Keramička obloga za bolju negu kose.
Temperatura oblikovanja od 190°C garantuje dugotrajne rezultate i maksimalno smanjuje rizik od oštećenja kose.
5.0
od 5
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Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
Anita79
27/09/2019
Magyarország
Könnyen használható
Egyszerű, gyors hajformázás pillanatok alatt. Tárolás praktikusanmegoldva.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HP8696/00 Többfunkciós hajformázó
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HP8696/00 Többfunkciós hajformázó